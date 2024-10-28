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Müge Anlı'da oğlunu satmak ile suçlanmıştı: Seyfi Birbir öldü mü?
Müge Anlı'da oğlunu satmak ile suçlanmıştı: Seyfi Birbir öldü mü?
Sputnik Türkiye
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp oğlu hakkında evlatlık verdiği şüphesi ile sorgulanan Seyfi Birbir'in hayatını... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp oğlunu aramak için başvuru yapan Hacer Çınaroğlu baba Şeyfi Birbir'den şüphelendiğini açıklamıştı.Müge Anlı'da olay hakkında çelişkili ifadeler veren Seyfi Birbir oğlunu evlatlık olarak sattığı iddiası ile suçlanıyordu. Sosyal medyada gündem olan Seyfi Birbir'in Sakarya'daki evinde kendi canına kıydığı tespit edildi. Evinin bahçesinde ipe asılı halde bulunan adamın öldüğü belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/muge-anli-ile-yillardir-program-yapan-rahmi-ozkanin-18-yasindan-beri-ahu-tugbanin-avukatligini-1088555084.html
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seyfi birbir öldü mü, seyfi birbir kimdir, seyfi birbir neden öldü, müge anlı canlı izle, müge anlı kayıp çocuk

Müge Anlı'da oğlunu satmak ile suçlanmıştı: Seyfi Birbir öldü mü?

21:17 28.10.2024
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© Fotoğraf : ATV
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp oğlu hakkında evlatlık verdiği şüphesi ile sorgulanan Seyfi Birbir'in hayatını kaybettiği iddiası gündem oldu. Çelişkili ifadeleri akıllarda soru işareti bırakan Seyfi Birbir'in evinde canına kıydığı belirlendi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp oğlunu aramak için başvuru yapan Hacer Çınaroğlu baba Şeyfi Birbir'den şüphelendiğini açıklamıştı.
Müge Anlı'da olay hakkında çelişkili ifadeler veren Seyfi Birbir oğlunu evlatlık olarak sattığı iddiası ile suçlanıyordu. Sosyal medyada gündem olan Seyfi Birbir'in Sakarya'daki evinde kendi canına kıydığı tespit edildi. Evinin bahçesinde ipe asılı halde bulunan adamın öldüğü belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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