https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/muge-anlida-oglunu-satmak-ile-suclanmisti-seyfi-birbir-oldu-mu-1089767375.html

Müge Anlı'da oğlunu satmak ile suçlanmıştı: Seyfi Birbir öldü mü?

Müge Anlı'da oğlunu satmak ile suçlanmıştı: Seyfi Birbir öldü mü?

Sputnik Türkiye

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp oğlu hakkında evlatlık verdiği şüphesi ile sorgulanan Seyfi Birbir'in hayatını... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp oğlunu aramak için başvuru yapan Hacer Çınaroğlu baba Şeyfi Birbir'den şüphelendiğini açıklamıştı.Müge Anlı'da olay hakkında çelişkili ifadeler veren Seyfi Birbir oğlunu evlatlık olarak sattığı iddiası ile suçlanıyordu. Sosyal medyada gündem olan Seyfi Birbir'in Sakarya'daki evinde kendi canına kıydığı tespit edildi. Evinin bahçesinde ipe asılı halde bulunan adamın öldüğü belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/muge-anli-ile-yillardir-program-yapan-rahmi-ozkanin-18-yasindan-beri-ahu-tugbanin-avukatligini-1088555084.html

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