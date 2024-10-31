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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Özer, çıkarıldığı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T14:04+0300
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Dün gece çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.Dün "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla düze operasyonda gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından tutuklanan Özer’in İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis eşliğinde emniyete götürüldüEvinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer’in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/mansur-yavastan-esenyurt-tepkisi-1089880461.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediyesine-kayyum-atandi-ahmet-ozerin-yerine-gorevlendirilen-isim-belli-oldu-1089871496.html
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chp, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, gözaltı, gözaltı kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı

14:04 31.10.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW319572Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW319572
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
Dün gece çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi
11:36
Dün "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla düze operasyonda gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı.
Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından tutuklanan Özer’in İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Polis eşliğinde emniyete götürüldü

Evinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer’in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor.
Esenyurt Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine getirilen Can Aksoy göreve başladı
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