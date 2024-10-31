https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozerin-gozalti-alindigi-anlar-ortaya-cikti-1089887280.html

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Özer, çıkarıldığı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T14:04+0300

2024-10-31T14:04+0300

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Dün gece çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.Dün "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla düze operasyonda gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından tutuklanan Özer’in İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis eşliğinde emniyete götürüldüEvinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer’in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/mansur-yavastan-esenyurt-tepkisi-1089880461.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediyesine-kayyum-atandi-ahmet-ozerin-yerine-gorevlendirilen-isim-belli-oldu-1089871496.html

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chp, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, gözaltı, gözaltı kararı