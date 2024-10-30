https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tutuklandi-1089865281.html

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T23:48+0300

2024-10-30T23:48+0300

2024-10-31T00:04+0300

türkiye

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'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-imamoglu-caglayan-adliyesine-geldi-sizin-turkiye-yuzyiliniz-bu-1089865175.html

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