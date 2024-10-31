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CHP lideri Özel'den Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama
CHP lideri Özel'den Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir" dedi ve... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T00:00+0300
2024-10-31T00:00+0300
2024-10-31T00:08+0300
türkiye
özgür özel
ahmet özer
tutuklama
esenyurt
esenyurt belediyesi
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CHP Genel Başkanı Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. "Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir" ifadesini kullanan Özel, yapılanlara en sert tepkiyi göstereceklerini belirtti. CHP lideri Özel açıklamasına şöyle devam etti:CHP milletvekilleriyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceklerini duyuran Özel Parti Meclisi'nin ise 3 Kasım Pazar günü yine İstanbul'da toplanacağını belirtti.Özel "Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.
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özgür özel, ahmet özer, tutuklama, esenyurt, esenyurt belediyesi
özgür özel, ahmet özer, tutuklama, esenyurt, esenyurt belediyesi
CHP lideri Özel'den Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama
00:00 31.10.2024 (güncellendi: 00:08 31.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir" dedi ve İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne çağırdı.
CHP Genel Başkanı Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.
"Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir" ifadesini kullanan Özel, yapılanlara en sert tepkiyi göstereceklerini belirtti.
CHP lideri Özel açıklamasına şöyle devam etti:
"İşletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım."
CHP milletvekilleriyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceklerini duyuran Özel Parti Meclisi'nin ise 3 Kasım Pazar günü yine İstanbul'da toplanacağını belirtti.
Özel "Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.