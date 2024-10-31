https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/chp-lideri-ozelden-ahmet-ozerin-tutuklanmasiyla-ilgili-aciklama-1089865537.html

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir" dedi ve... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T00:00+0300

2024-10-31T00:00+0300

2024-10-31T00:08+0300

türkiye

özgür özel

ahmet özer

tutuklama

esenyurt

esenyurt belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089652059_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_128d95d8bd8d556c2161d6213a028769.jpg

CHP Genel Başkanı Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. "Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir" ifadesini kullanan Özel, yapılanlara en sert tepkiyi göstereceklerini belirtti. CHP lideri Özel açıklamasına şöyle devam etti:CHP milletvekilleriyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceklerini duyuran Özel Parti Meclisi'nin ise 3 Kasım Pazar günü yine İstanbul'da toplanacağını belirtti.Özel "Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, ahmet özer, tutuklama, esenyurt, esenyurt belediyesi