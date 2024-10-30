https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ukrayna-delegasyonu-cenevredeki-ifrc-konferansinda-skandala-neden-oldu-1089864503.html

‘Ukrayna delegasyonu Cenevre'deki IFRC konferansında skandala neden oldu’

‘Ukrayna delegasyonu Cenevre'deki IFRC konferansında skandala neden oldu’

Sputnik Türkiye

Ukrayna delegasyonunun 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda siyasi nitelikteki tartışmalara girmeme kuralını ihlal ettiği belirtildi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T23:02+0300

2024-10-30T23:02+0300

2024-10-30T23:01+0300

dünya

uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu (ifrc)

cenevre

ukrayna

gennadiy gatilov

birleşmiş milletler (bm)

skandal

rusya

diplomat

tüzük

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Cenevre'deki kaynakların Sputnik’e verdiği bilgiye göre Ukrayna delegasyonu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda siyasi nitelikteki tartışmalara girmeme kuralını ihlal ederek büyük bir skandala neden oldu.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, örgütün genel kurulunda yaptığı konuşmada, delegasyonlardan birinin belirli bir silahlı çatışmaya değindini, çarpıtılmış siyasi değerlendirmeler yaptığın ve bir üye devlete karşı kapsamlı suçlamalarda bulunduğunu söyledi.Cenevre'deki Rus misyonu diplomatın bu sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, ajansın diğer kaynakları Rus diplomatın devam eden çatışmadan Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna delegasyonunu kasttetiğini belirtti.IFRC basın servisi ise bu bilgiyi teyit etmemekle birlikte, konferans başkanının tüm katılımcılara siyasi nitelikteki her türlü tartışmanın yasak olduğunu birkaç kez hatırlattığını kaydetti.Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Tüzüğünün 11. maddesinin 4. paragrafı, uluslararası konferansın düzenlenmesinden sorumlu başkan ya da seçilmiş herhangi bir kişinin, hiçbir katılımcının siyasi, ırksal, dini ya da ideolojik nitelikteki tartışmalara girmesine müsaade etmemesini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/rada-milletvekili-dubinskiy-uyardi-zelenskiy-ukraynayi-ic-savasa-surukluyor-1089862008.html

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uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu (ifrc), cenevre, ukrayna, gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), skandal, rusya, diplomat, tüzük, silahlı çatışma, isviçre