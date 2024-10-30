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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/rada-milletvekili-dubinskiy-uyardi-zelenskiy-ukraynayi-ic-savasa-surukluyor-1089862008.html
Rada Milletvekili Dubinskiy uyardı: 'Zelenskiy Ukrayna'yı iç savaşa sürüklüyor'
Rada Milletvekili Dubinskiy uyardı: 'Zelenskiy Ukrayna'yı iç savaşa sürüklüyor'
Sputnik Türkiye
Verhovna Rada Milletvekili Dubinskiy yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Ukrayna'yı iç savaşa sürüklediğini dile getirdi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T21:21+0300
2024-10-30T21:21+0300
ukrayna krizi
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aleksandr dubinskiy
vladimir zelenskiy
iç savaş
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Verhovna Rada milletvekili Aleksandr Dubinskiy yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in yoksulları zenginlerin gücü ve mal varlığı için savaşmaya zorlayarak Ukrayna'yı iç savaşa sürüklediğini belirterek Telegram kanalında: ''Azınlık değerlerini çoğunluğa dayatırken, yoksulları zenginlerin gücü ve varlıkları için savaşmaya zorluyor. Kendisini lider ilan etmiş olan kişi, bir yandan kendisi ve çevresindekiler, diğer yandan da Ukraynalılarla arasındaki uçurumu giderek artırıyor.” diye yazdı.Dubinskiy açıklamasında, zorla seferber edilen herhangi bir Ukrayna vatandaşının alınıp ona ne için savaştığını sormayı önerdiğini zira bu insanların koparılmış oldukları ailelerinden başka hiçbir varlıklarının olmadığını dile getirdi.Dubinskiy açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Dubinskiy, Ukrayna'da kişinin kendisini ve ailesinin geleceğini koruma meselesinin artık askere gitmekle ilgili değil, 'gitmemekle' ilgili olduğunun da altını çizdi.Dubinskiy sözlerini, “Elbette tüm kayıtları bir araya getirebilir, tüm servis otobüslerini ve yeraltı araçlarını seferber edebilirsiniz. Ama bir noktada insanlar 'yeter artık' diyecektir. Puşkin ve Bulgakov'un anıtları yıkılmaya devam ettikçe bu daha hızlı gerçekleşecek. Zira dün Ukrayna olarak adlandırılan ve bugün Galiçya adı altında büyük bir toplama kampına dönüşen bir yeri savunmanın hiçbir anlamı yok” diyerek tamamladı. Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmiş ve Zelenskiy seçimler için 'zamansız' iddiasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/macar-istihbarati-kieve-silah-gondermeye-yonelik-yabanci-istihbarat-operasyonunu-onledi-1089861107.html
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yüksek rada, verhovna rada, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, iç savaş
yüksek rada, verhovna rada, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, iç savaş

Rada Milletvekili Dubinskiy uyardı: 'Zelenskiy Ukrayna'yı iç savaşa sürüklüyor'

21:21 30.10.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Verhovna Rada Milletvekili Dubinskiy yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Ukrayna'yı iç savaşa sürüklediğini dile getirdi.
Verhovna Rada milletvekili Aleksandr Dubinskiy yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in yoksulları zenginlerin gücü ve mal varlığı için savaşmaya zorlayarak Ukrayna'yı iç savaşa sürüklediğini belirterek Telegram kanalında: ''Azınlık değerlerini çoğunluğa dayatırken, yoksulları zenginlerin gücü ve varlıkları için savaşmaya zorluyor. Kendisini lider ilan etmiş olan kişi, bir yandan kendisi ve çevresindekiler, diğer yandan da Ukraynalılarla arasındaki uçurumu giderek artırıyor.” diye yazdı.
Dubinskiy açıklamasında, zorla seferber edilen herhangi bir Ukrayna vatandaşının alınıp ona ne için savaştığını sormayı önerdiğini zira bu insanların koparılmış oldukları ailelerinden başka hiçbir varlıklarının olmadığını dile getirdi.
Dubinskiy açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bu askerlerin ordudan eve sağ ve sakat dönme şansı olmadığı için zaten gitmiş olduğunu düşünün. Öldüğü gerçeğinin hala kanıtlanması gerekiyor ve sakat olarak büyük olasılıkla kimseye faydaları olmayacak. Dolayısıyla, çoğu zaman zorla cepheye giderek videodaki kendini beğenmiş yalanlar gibi geleceğini korumuyor aksine yüzde 99 olasılıkla kaybediyor.

Dubinskiy, Ukrayna'da kişinin kendisini ve ailesinin geleceğini koruma meselesinin artık askere gitmekle ilgili değil, 'gitmemekle' ilgili olduğunun da altını çizdi.
Dubinskiy sözlerini, “Elbette tüm kayıtları bir araya getirebilir, tüm servis otobüslerini ve yeraltı araçlarını seferber edebilirsiniz. Ama bir noktada insanlar 'yeter artık' diyecektir. Puşkin ve Bulgakov'un anıtları yıkılmaya devam ettikçe bu daha hızlı gerçekleşecek. Zira dün Ukrayna olarak adlandırılan ve bugün Galiçya adı altında büyük bir toplama kampına dönüşen bir yeri savunmanın hiçbir anlamı yok” diyerek tamamladı.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmiş ve Zelenskiy seçimler için 'zamansız' iddiasında bulunmuştu.
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