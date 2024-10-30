https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/severodonetsk-belediye-baskani-yaklasik-30-bin-kisi-kente-geri-dondu-1089824427.html

Severodonetsk belediye başkanı: Yaklaşık 30 bin kişi kente geri döndü

Severodonetsk belediye başkanı: Yaklaşık 30 bin kişi kente geri döndü

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Severodonetsk kenti Belediye Başkanı Morgunov, yaklaşık 30 bin kişinin şehre döndüğünü açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T01:24+0300

2024-10-30T01:24+0300

2024-10-30T01:23+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

severodonetsk

rusya

yeniden yapılandırma

rusya inşaat bakanlığı

sivil

ceset

ukrayna

rusya soruşturma komitesi

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Rusya’ya bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Severodonetsk kenti Belediye Başkanı Nikolay Morgunov, Ukraina.ru’ya verdiği demeçte yaklaşık 30 bin kişinin 2022'de özgürleştirilen kente geri döndüğünü söyledi.Morgunov, “Kentin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde olumlu dinamiklere sahibiz, bu çok sevindirici, belki de seçilen yolun doğruluğunun en önemli göstergesi. Bugün şehirde yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor (kentin özgürleştirildiği 2022 yazında yaklaşık 8-10 bin kişi yaşıyordu)” dedi.Kentin kurtarılmasının ardından yetkililerin ilk fırsatta konutların tahribatına ilişkin bir değerlendirme yaptıklarını belirten Morgunov, “O dönemde, 800 apartmandan 90'dan fazlasının tamamen yıkıldığı ve yeniden yapılandırılmasının imkansız olduğu kabul edildi. Bugün Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı ile çalışıyoruz ve bu liste giderek küçülüyor. Yani bugün, başlangıçta ‘mahkum’ ettiğimiz binaların bir kısmının bugün onarılabilecek durumda olduklarını anlıyoruz. Ve bu süreç başlamış durumda. Bugün müteahhitler yanmış veya kısmen yıkılmış binalara giriyor ve onları yeniden yapılandırmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.Rastgele gömülmüş yaklaşık 250 sivile ait ceset yeniden gömüldüMorgunov, Severodonetsk’taki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden yaklaşık 250 sivile ait cesetlerin bulundukları yerden çıkarılarak yeniden gömüldüğünü söyledi. Morgunov “2022’nin Temmuz’unda kent kurtarıldığı sırada buraya geldiğimizde, insani yardım merkezine göre, şehirde yaklaşık 8-10 bin kişi yaşıyordu ve durum korkunçtu, gördünüz, su yoktu, gaz yoktu, elektrik yoktu, insanlar bodrumlarda yaşıyordu, yemekler odunda pişiriliyordu, su büyük zorluklarla elde ediliyordu. Artı sokaklardaki cesetlerin varlığı, ne yazık ki, bahçelere rastgele gömülmüş haldeydi, bu dönemde yaklaşık 250 mezarı çıkardık ve insanları yeniden gömdük, yani tablo çok korkunçtu” diye konuştu.Daha önce Sputnik, Ukrayna saldırganlığının kurbanlarının gömüldüğü yerlerin araştırılması, kimliklerinin belirlenmesi ve anıtlaştırılmasına ilişkin departmanlararası çalışma grubunun, 2024 yazında Severodonetsk'teki çatışmalar sonucunda 2022 yılında öldürülen sivillere ait en büyük toplu mezarlardan birinden cesetleri çıkarma çalışmalarına başladığını duyurmuştu. LHC’deki Rusya Soruşturma Komitesi de adli tıp merkezi çalışanlarıyla birlikte sivillerin toplu mezarının bulunduğu yerde çalışma yürütmüştü.

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), severodonetsk, rusya, yeniden yapılandırma, rusya inşaat bakanlığı, sivil, ceset, ukrayna, rusya soruşturma komitesi