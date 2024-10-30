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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/severodonetsk-belediye-baskani-yaklasik-30-bin-kisi-kente-geri-dondu-1089824427.html
Severodonetsk belediye başkanı: Yaklaşık 30 bin kişi kente geri döndü
Severodonetsk belediye başkanı: Yaklaşık 30 bin kişi kente geri döndü
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Severodonetsk kenti Belediye Başkanı Morgunov, yaklaşık 30 bin kişinin şehre döndüğünü açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T01:24+0300
2024-10-30T01:23+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
severodonetsk
rusya
yeniden yapılandırma
rusya inşaat bakanlığı
sivil
ceset
ukrayna
rusya soruşturma komitesi
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Rusya’ya bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Severodonetsk kenti Belediye Başkanı Nikolay Morgunov, Ukraina.ru’ya verdiği demeçte yaklaşık 30 bin kişinin 2022'de özgürleştirilen kente geri döndüğünü söyledi.Morgunov, “Kentin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde olumlu dinamiklere sahibiz, bu çok sevindirici, belki de seçilen yolun doğruluğunun en önemli göstergesi. Bugün şehirde yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor (kentin özgürleştirildiği 2022 yazında yaklaşık 8-10 bin kişi yaşıyordu)” dedi.Kentin kurtarılmasının ardından yetkililerin ilk fırsatta konutların tahribatına ilişkin bir değerlendirme yaptıklarını belirten Morgunov, “O dönemde, 800 apartmandan 90'dan fazlasının tamamen yıkıldığı ve yeniden yapılandırılmasının imkansız olduğu kabul edildi. Bugün Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı ile çalışıyoruz ve bu liste giderek küçülüyor. Yani bugün, başlangıçta ‘mahkum’ ettiğimiz binaların bir kısmının bugün onarılabilecek durumda olduklarını anlıyoruz. Ve bu süreç başlamış durumda. Bugün müteahhitler yanmış veya kısmen yıkılmış binalara giriyor ve onları yeniden yapılandırmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.Rastgele gömülmüş yaklaşık 250 sivile ait ceset yeniden gömüldüMorgunov, Severodonetsk’taki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden yaklaşık 250 sivile ait cesetlerin bulundukları yerden çıkarılarak yeniden gömüldüğünü söyledi. Morgunov “2022’nin Temmuz’unda kent kurtarıldığı sırada buraya geldiğimizde, insani yardım merkezine göre, şehirde yaklaşık 8-10 bin kişi yaşıyordu ve durum korkunçtu, gördünüz, su yoktu, gaz yoktu, elektrik yoktu, insanlar bodrumlarda yaşıyordu, yemekler odunda pişiriliyordu, su büyük zorluklarla elde ediliyordu. Artı sokaklardaki cesetlerin varlığı, ne yazık ki, bahçelere rastgele gömülmüş haldeydi, bu dönemde yaklaşık 250 mezarı çıkardık ve insanları yeniden gömdük, yani tablo çok korkunçtu” diye konuştu.Daha önce Sputnik, Ukrayna saldırganlığının kurbanlarının gömüldüğü yerlerin araştırılması, kimliklerinin belirlenmesi ve anıtlaştırılmasına ilişkin departmanlararası çalışma grubunun, 2024 yazında Severodonetsk'teki çatışmalar sonucunda 2022 yılında öldürülen sivillere ait en büyük toplu mezarlardan birinden cesetleri çıkarma çalışmalarına başladığını duyurmuştu. LHC’deki Rusya Soruşturma Komitesi de adli tıp merkezi çalışanlarıyla birlikte sivillerin toplu mezarının bulunduğu yerde çalışma yürütmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-uc-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1089790081.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), severodonetsk, rusya, yeniden yapılandırma, rusya inşaat bakanlığı, sivil, ceset, ukrayna, rusya soruşturma komitesi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), severodonetsk, rusya, yeniden yapılandırma, rusya inşaat bakanlığı, sivil, ceset, ukrayna, rusya soruşturma komitesi

Severodonetsk belediye başkanı: Yaklaşık 30 bin kişi kente geri döndü

01:24 30.10.2024
Lugansk bina enkazı
Lugansk bina enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Severodonetsk kenti Belediye Başkanı Morgunov, yaklaşık 30 bin kişinin şehre döndüğünü açıkladı.
Rusya’ya bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Severodonetsk kenti Belediye Başkanı Nikolay Morgunov, Ukraina.ru’ya verdiği demeçte yaklaşık 30 bin kişinin 2022'de özgürleştirilen kente geri döndüğünü söyledi.
Morgunov, “Kentin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde olumlu dinamiklere sahibiz, bu çok sevindirici, belki de seçilen yolun doğruluğunun en önemli göstergesi. Bugün şehirde yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor (kentin özgürleştirildiği 2022 yazında yaklaşık 8-10 bin kişi yaşıyordu)” dedi.
Kentin kurtarılmasının ardından yetkililerin ilk fırsatta konutların tahribatına ilişkin bir değerlendirme yaptıklarını belirten Morgunov, “O dönemde, 800 apartmandan 90'dan fazlasının tamamen yıkıldığı ve yeniden yapılandırılmasının imkansız olduğu kabul edildi. Bugün Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı ile çalışıyoruz ve bu liste giderek küçülüyor. Yani bugün, başlangıçta ‘mahkum’ ettiğimiz binaların bir kısmının bugün onarılabilecek durumda olduklarını anlıyoruz. Ve bu süreç başlamış durumda. Bugün müteahhitler yanmış veya kısmen yıkılmış binalara giriyor ve onları yeniden yapılandırmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

Rastgele gömülmüş yaklaşık 250 sivile ait ceset yeniden gömüldü

Morgunov, Severodonetsk’taki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden yaklaşık 250 sivile ait cesetlerin bulundukları yerden çıkarılarak yeniden gömüldüğünü söyledi.
Morgunov “2022’nin Temmuz’unda kent kurtarıldığı sırada buraya geldiğimizde, insani yardım merkezine göre, şehirde yaklaşık 8-10 bin kişi yaşıyordu ve durum korkunçtu, gördünüz, su yoktu, gaz yoktu, elektrik yoktu, insanlar bodrumlarda yaşıyordu, yemekler odunda pişiriliyordu, su büyük zorluklarla elde ediliyordu. Artı sokaklardaki cesetlerin varlığı, ne yazık ki, bahçelere rastgele gömülmüş haldeydi, bu dönemde yaklaşık 250 mezarı çıkardık ve insanları yeniden gömdük, yani tablo çok korkunçtu” diye konuştu.
Daha önce Sputnik, Ukrayna saldırganlığının kurbanlarının gömüldüğü yerlerin araştırılması, kimliklerinin belirlenmesi ve anıtlaştırılmasına ilişkin departmanlararası çalışma grubunun, 2024 yazında Severodonetsk'teki çatışmalar sonucunda 2022 yılında öldürülen sivillere ait en büyük toplu mezarlardan birinden cesetleri çıkarma çalışmalarına başladığını duyurmuştu. LHC’deki Rusya Soruşturma Komitesi de adli tıp merkezi çalışanlarıyla birlikte sivillerin toplu mezarının bulunduğu yerde çalışma yürütmüştü.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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