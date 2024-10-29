https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-uc-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1089790081.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta üç yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta üç yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ta Gornyak, Katerinovka ve Dobrovolnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T12:34+0300
2024-10-29T12:34+0300
2024-10-29T12:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donbass
özel askeri harekat
bilgilendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608744_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_23f0c6893b90c8419318e8f1934b5c3e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Ohrimovka yerleşimlerinin yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 85 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Dört karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 480 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, bir Kozak zırhlısı, 4 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M113 zırhlı personel taşıyıcısı, bir M198 obüsü ve bir M101 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608744_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_338ae68b90f7b9db82929f1049a0c5cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, bilgilendirme
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta üç yerleşim daha ele geçirildi
12:34 29.10.2024 (güncellendi: 12:54 29.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ta Gornyak, Katerinovka ve Dobrovolnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Ohrimovka yerleşimlerinin yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 85 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Dört karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 480 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, bir Kozak zırhlısı, 4 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M113 zırhlı personel taşıyıcısı, bir M198 obüsü ve bir M101 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.