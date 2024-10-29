https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-uc-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1089790081.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta üç yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta üç yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ta Gornyak, Katerinovka ve Dobrovolnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T12:34+0300

2024-10-29T12:34+0300

2024-10-29T12:54+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

donbass

özel askeri harekat

bilgilendirme

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Ohrimovka yerleşimlerinin yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 85 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nde, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Dört karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 480 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, bir Kozak zırhlısı, 4 otomobil, ayrıca ABD yapımı bir M113 zırhlı personel taşıyıcısı, bir M198 obüsü ve bir M101 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, bilgilendirme