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Rekora koşuyor, yeni milyonerler geliyor: Bitcoin'e neler oluyor? Kripto para piyasasında beklenen gerçekleşiyor mu?
Rekora koşuyor, yeni milyonerler geliyor: Bitcoin'e neler oluyor? Kripto para piyasasında beklenen gerçekleşiyor mu?
Sputnik Türkiye
Bitcoin, Mart ayında kaydettiği 74 bin dolarlık rekor seviyeye yaklaşarak 73 bin 564 dolara kadar yükseldi. Bu son artış, Ether ve Dogecoin gibi diğer kripto... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T09:24+0300
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Bloomberg’e göre, Bitcoin’in bu yükselişinin arkasındaki önemli sebeplerden biri, ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçileceğine dair beklentiler. Kripto piyasası Trump’ın dijital varlıklara sıcak yaklaşımını olumlu değerlendirirken, onun zafer ihtimali piyasalarda canlanma yarattı. Piyasa analisti Tony Sycamore da bu duruma işaret ederek, “Bitcoin Trump’ın zaferini fiyatlıyor” ifadesini kullandı.Trump kripto vaatleriyle öne çıkıyorDonald Trump, ABD’yi “gezegenin kripto başkenti” yapma vaadiyle kripto piyasalarına yönelik olumlu bir tutum sergilerken, diğer yandan başkan yardımcısı Kamala Harris ise daha temkinli bir yaklaşıma sahip. Seçime günler kala yarışın baş başa seyretmesi ise piyasalarda oynaklığa yol açabilecek unsurlar arasında görülüyor.Elon Musk ve yatırımcıların rolüPiyasalardaki iyimserliğin bir başka sebebi olarak Elon Musk’ın Trump kampanyasına verdiği destek gösteriliyor. Kripto analiz platformlarından Cega’nın kurucularından Arisa Toyosaki, Musk’ın desteğinin yatırımcı güvenini artırarak piyasayı canlandırdığını belirtti.FED ve Faiz politikası da destekliyor: Yeni rekor mu geliyor?ABD merkezli yatırım şirketi Grayscale Investments’in araştırma müdürü Zach Pandl, FED’in faiz düşürme politikası ve seçim sonrasında esnetilmesi beklenen finansal kuralların kripto varlıkların lehine gelişmeler sunduğunu ifade etti. Pandl, “Bu trendler sürdükçe Bitcoin yıl sonuna kadar yeni rekorlar kırabilir” diyerek kripto piyasasındaki genel pozitif havaya dikkat çekti.Seçim günü oynaklık bekleniyorABD seçimlerinin düzenleneceği 5 Kasım’da piyasada dalgalanmaların artabileceği öngörülüyor. Opsiyon piyasasında yapılan analizlere göre, kim kazanırsa kazansın Bitcoin’in yıl sonunda 80 bin dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu güçlü beklentilerle Bitcoin, seçimlerin ardından yeni rekor seviyelere ulaşmaya bir adım daha yaklaşabilir.
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Rekora koşuyor, yeni milyonerler geliyor: Bitcoin'e neler oluyor? Kripto para piyasasında beklenen gerçekleşiyor mu?

09:24 30.10.2024
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
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Bitcoin, Mart ayında kaydettiği 74 bin dolarlık rekor seviyeye yaklaşarak 73 bin 564 dolara kadar yükseldi. Bu son artış, Ether ve Dogecoin gibi diğer kripto para birimlerinde de değer kazancını beraberinde getirirken, likidite kısıntısının ortaya çıkmasıyla tüm kripto piyasası yükselişe geçti. Peki, Bitcoin neden artıyor? Bitcoin kaç dolar oldu?
Bloomberg’e göre, Bitcoin’in bu yükselişinin arkasındaki önemli sebeplerden biri, ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçileceğine dair beklentiler. Kripto piyasası Trump’ın dijital varlıklara sıcak yaklaşımını olumlu değerlendirirken, onun zafer ihtimali piyasalarda canlanma yarattı. Piyasa analisti Tony Sycamore da bu duruma işaret ederek, “Bitcoin Trump’ın zaferini fiyatlıyor” ifadesini kullandı.

Trump kripto vaatleriyle öne çıkıyor

Donald Trump, ABD’yi “gezegenin kripto başkenti” yapma vaadiyle kripto piyasalarına yönelik olumlu bir tutum sergilerken, diğer yandan başkan yardımcısı Kamala Harris ise daha temkinli bir yaklaşıma sahip. Seçime günler kala yarışın baş başa seyretmesi ise piyasalarda oynaklığa yol açabilecek unsurlar arasında görülüyor.

Elon Musk ve yatırımcıların rolü

Piyasalardaki iyimserliğin bir başka sebebi olarak Elon Musk’ın Trump kampanyasına verdiği destek gösteriliyor. Kripto analiz platformlarından Cega’nın kurucularından Arisa Toyosaki, Musk’ın desteğinin yatırımcı güvenini artırarak piyasayı canlandırdığını belirtti.

FED ve Faiz politikası da destekliyor: Yeni rekor mu geliyor?

ABD merkezli yatırım şirketi Grayscale Investments’in araştırma müdürü Zach Pandl, FED’in faiz düşürme politikası ve seçim sonrasında esnetilmesi beklenen finansal kuralların kripto varlıkların lehine gelişmeler sunduğunu ifade etti. Pandl, “Bu trendler sürdükçe Bitcoin yıl sonuna kadar yeni rekorlar kırabilir” diyerek kripto piyasasındaki genel pozitif havaya dikkat çekti.

Seçim günü oynaklık bekleniyor

ABD seçimlerinin düzenleneceği 5 Kasım’da piyasada dalgalanmaların artabileceği öngörülüyor. Opsiyon piyasasında yapılan analizlere göre, kim kazanırsa kazansın Bitcoin’in yıl sonunda 80 bin dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu güçlü beklentilerle Bitcoin, seçimlerin ardından yeni rekor seviyelere ulaşmaya bir adım daha yaklaşabilir.
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