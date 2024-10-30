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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/morgan-stanleyden-turkiye-icin-yil-sonuna-dair-flas-aciklama-dolar-2025te-43-tl-mi-olacak-1089828794.html
Morgan Stanley’den Türkiye için 'yıl sonuna' dair flaş açıklama: Dolar 2025’te 43 TL mi olacak?
Morgan Stanley’den Türkiye için 'yıl sonuna' dair flaş açıklama: Dolar 2025’te 43 TL mi olacak?
Sputnik Türkiye
Yıl sonuna yaklaşırken dolar/TL üzerindeki beklentiler, piyasalarda yatırımcıların odak noktasında. Son haftalarda 34 TL’nin üzerinde seyreden dolar kuru için... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T08:15+0300
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Dolar kuru, son dönemde 33-34 TL aralığında yatay seyrederek direnç gösteriyor. Türkiye’de artan döviz girişleri Merkez Bankası’nın rezervlerini yükseltirken, gelen yabancı yatırımcı girişleri dolar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıyor. Merkez Bankası ise piyasadaki döviz fazlasını alarak doların fazla düşüş göstermesini engellemiş durumda.Morgan Stanley’den 2024 yıl sonu ve 2025 tahminleriMorgan Stanley, yaptığı açıklamada 2024 yıl sonu için doların 36 TL seviyesine ulaşmasını beklerken, 2025 sonu için de tahminini 43 TL olarak belirtti. Yıl sonunda beklenen bu seviyeler, mevcut kamu alımları devam ettikçe doların 30 TL seviyesinin altına düşmesinin beklenmediğini işaret ediyor.Dolar yatay seyrediyor, peki gevşeme olur mu?Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, piyasadaki carry trade eğiliminin etkisiyle dövizdeki aşağı yönlü baskının süreceğini belirterek, faiz artırımları ve yeni yabancı girişlerin devam etmesi halinde dolar kurunda bir gevşeme yaşanabileceğini ifade ediyor. Baydar, doların bu yıl 37 TL seviyelerini göremeyebileceğini ve mevcut seyrin yatayda kalmasının daha olası olduğunu söyledi.Kamu alımları doların yatay kalmasına yol açtıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de döviz kurlarındaki seyrin kamu alımlarıyla dengelendiğini, aksi takdirde doların 20 TL seviyelerine kadar inebileceğini ifade etmişti. Merkez Bankası’nın stratejik döviz alımları, piyasada beklenenin aksine doların daha sabit bir seyir izlemesine katkıda bulunuyor. Şimşek, yabancı kurumlarla yapılan görüşmelerin, döviz kurundaki istikrarın devamı açısından önemli olduğuna işaret etti.Jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikası doları etkiliyorOrta Doğu’daki çatışmalar, dolar üzerinde baskı yaratırken, altına geçişi artırarak ABD’de enflasyon riskini tetikliyor. Öte yandan, ABD’nin yüksek faiz oranları üzerindeki baskı devam ediyor ve Fed’in faiz indirimi beklentisi, TL varlıklarına olan talebi destekleyebilir. Jeopolitik risklerin sona ermesi durumunda dolar kurunda gevşeme görülebileceği belirtiliyor.Euro ve dolar kurları i̇çin farklı yönlerEuro/TL’nin de dolar gibi yatay seyrettiğini, ancak euro/dolar paritesi üzerinden farklı bir yön izleyebileceğini söyleyen Baydar, euroda nispeten daha güçlü bir görünüm olduğunu belirtiyor. Dolar kurunun mevcut seviyesini koruyabileceğini düşünen Morgan Stanley, 2024 yılı boyunca Türkiye’de artan döviz girişlerinin etkisini sürdürebileceğini öngörüyor.
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Morgan Stanley’den Türkiye için 'yıl sonuna' dair flaş açıklama: Dolar 2025’te 43 TL mi olacak?

08:15 30.10.2024 (güncellendi: 08:24 30.10.2024)
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TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Yıl sonuna yaklaşırken dolar/TL üzerindeki beklentiler, piyasalarda yatırımcıların odak noktasında. Son haftalarda 34 TL’nin üzerinde seyreden dolar kuru için 2024 yıl sonu tahminleri şekillenmeye başladı. Özellikle dev banka Morgan Stanley, dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminini 36 TL olarak duyurdu. Peki, yıl sonu dolar tahmini gerçekten ne?
Dolar kuru, son dönemde 33-34 TL aralığında yatay seyrederek direnç gösteriyor. Türkiye’de artan döviz girişleri Merkez Bankası’nın rezervlerini yükseltirken, gelen yabancı yatırımcı girişleri dolar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıyor. Merkez Bankası ise piyasadaki döviz fazlasını alarak doların fazla düşüş göstermesini engellemiş durumda.

Morgan Stanley’den 2024 yıl sonu ve 2025 tahminleri

Morgan Stanley, yaptığı açıklamada 2024 yıl sonu için doların 36 TL seviyesine ulaşmasını beklerken, 2025 sonu için de tahminini 43 TL olarak belirtti. Yıl sonunda beklenen bu seviyeler, mevcut kamu alımları devam ettikçe doların 30 TL seviyesinin altına düşmesinin beklenmediğini işaret ediyor.

Dolar yatay seyrediyor, peki gevşeme olur mu?

Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, piyasadaki carry trade eğiliminin etkisiyle dövizdeki aşağı yönlü baskının süreceğini belirterek, faiz artırımları ve yeni yabancı girişlerin devam etmesi halinde dolar kurunda bir gevşeme yaşanabileceğini ifade ediyor. Baydar, doların bu yıl 37 TL seviyelerini göremeyebileceğini ve mevcut seyrin yatayda kalmasının daha olası olduğunu söyledi.

Kamu alımları doların yatay kalmasına yol açtı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de döviz kurlarındaki seyrin kamu alımlarıyla dengelendiğini, aksi takdirde doların 20 TL seviyelerine kadar inebileceğini ifade etmişti. Merkez Bankası’nın stratejik döviz alımları, piyasada beklenenin aksine doların daha sabit bir seyir izlemesine katkıda bulunuyor. Şimşek, yabancı kurumlarla yapılan görüşmelerin, döviz kurundaki istikrarın devamı açısından önemli olduğuna işaret etti.

Jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikası doları etkiliyor

Orta Doğu’daki çatışmalar, dolar üzerinde baskı yaratırken, altına geçişi artırarak ABD’de enflasyon riskini tetikliyor. Öte yandan, ABD’nin yüksek faiz oranları üzerindeki baskı devam ediyor ve Fed’in faiz indirimi beklentisi, TL varlıklarına olan talebi destekleyebilir. Jeopolitik risklerin sona ermesi durumunda dolar kurunda gevşeme görülebileceği belirtiliyor.

Euro ve dolar kurları i̇çin farklı yönler

Euro/TL’nin de dolar gibi yatay seyrettiğini, ancak euro/dolar paritesi üzerinden farklı bir yön izleyebileceğini söyleyen Baydar, euroda nispeten daha güçlü bir görünüm olduğunu belirtiyor. Dolar kurunun mevcut seviyesini koruyabileceğini düşünen Morgan Stanley, 2024 yılı boyunca Türkiye’de artan döviz girişlerinin etkisini sürdürebileceğini öngörüyor.
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