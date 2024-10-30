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Rahmi Koç'un ortağından sürpriz vasiyet: Dev servetini köpeğine bıraktı, artık en zengin hayvan o
Rahmi Koç'un ortağından sürpriz vasiyet: Dev servetini köpeğine bıraktı, artık en zengin hayvan o
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Hint iş insanı ve Tata Group’un eski başkanı Ratan Tata, servetini ilginç bir şekilde miras bırakarak herkesi şaşırttı. 86 yaşında hayata veda... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T09:12+0300
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Rahmi Koç'un yakın arkadaşı ve iş ortağı olan Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, vasiyetinde köpeği Tito’nun bakımını üstlenecek hizmetlilerine de maddi destekte bulunulmasını belirtti. Tata’nın bıraktığı bu 91 milyon sterlinlik (yaklaşık 4 milyar TL) dev miras, Hint iş dünyasında adeta yankı uyandırdı. Bu sürpriz karar, Hint kültüründe alışılmışın dışında olarak görülse de Tata’nın hayvan sevgisiyle tanıyan yakınları için şaşırtıcı değildi. Hayatı boyunca hayvanlara duyduğu derin sevgiyle bilinen Tata, daha önce şirket merkezindeki kapıcılara “sokak hayvanlarını kovmamaları” talimatı vermiş ve hayvanlara olan bağlılığını her fırsatta göstermişti.Sadık dostlarına minnet göstergesiTata’nın sadık dostu Tito’nun yanı sıra, yıllardır yanında olan hizmetçileri Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da bu mirastan faydalanacak. Tata’nın yakın çevresi, bunun bir “miras devri” değil, Tata’nın çevresine gösterdiği minnettarlığın bir ifadesi olduğunu belirtti.Hint i̇ş dünyasında miras olayı konuşuluyorRatan Tata’nın bu sıra dışı miras kararı, Hint iş dünyasında esrarengiz ve hayvansever yanını bir kez daha gözler önüne serdi. Kendine ait milyarlık servetini köpeği Tito’nun bakımına adamaktan çekinmeyen Tata, efsane iş adamı unvanını yalnızca iş başarılarıyla değil, sıra dışı kararlarıyla da sürdürmeye devam ediyor.Tata’nın vasiyetine göre Tito artık hem maddi güvencede hem de Tata’nın mirasını taşıyan özel bir sembol haline gelmiş durumda.
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dünyanın en zengin hayvanı, dünyanın en zengin köpeği, rahmi koç, ratan tata kimdir
dünyanın en zengin hayvanı, dünyanın en zengin köpeği, rahmi koç, ratan tata kimdir

Rahmi Koç'un ortağından sürpriz vasiyet: Dev servetini köpeğine bıraktı, artık en zengin hayvan o

09:12 30.10.2024
© FotoğrafRahmi Koç
Rahmi Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© Fotoğraf
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Dünyaca ünlü Hint iş insanı ve Tata Group’un eski başkanı Ratan Tata, servetini ilginç bir şekilde miras bırakarak herkesi şaşırttı. 86 yaşında hayata veda eden Tata, vasiyetinde büyük bir kısmı köpeği Tito’nun 'sınırsız bakım' alması için düzenlemeler yapılmasını istedi.
Rahmi Koç'un yakın arkadaşı ve iş ortağı olan Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, vasiyetinde köpeği Tito’nun bakımını üstlenecek hizmetlilerine de maddi destekte bulunulmasını belirtti. Tata’nın bıraktığı bu 91 milyon sterlinlik (yaklaşık 4 milyar TL) dev miras, Hint iş dünyasında adeta yankı uyandırdı.
Bu sürpriz karar, Hint kültüründe alışılmışın dışında olarak görülse de Tata’nın hayvan sevgisiyle tanıyan yakınları için şaşırtıcı değildi. Hayatı boyunca hayvanlara duyduğu derin sevgiyle bilinen Tata, daha önce şirket merkezindeki kapıcılara “sokak hayvanlarını kovmamaları” talimatı vermiş ve hayvanlara olan bağlılığını her fırsatta göstermişti.

Sadık dostlarına minnet göstergesi

Tata’nın sadık dostu Tito’nun yanı sıra, yıllardır yanında olan hizmetçileri Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da bu mirastan faydalanacak. Tata’nın yakın çevresi, bunun bir “miras devri” değil, Tata’nın çevresine gösterdiği minnettarlığın bir ifadesi olduğunu belirtti.

Hint i̇ş dünyasında miras olayı konuşuluyor

Ratan Tata’nın bu sıra dışı miras kararı, Hint iş dünyasında esrarengiz ve hayvansever yanını bir kez daha gözler önüne serdi. Kendine ait milyarlık servetini köpeği Tito’nun bakımına adamaktan çekinmeyen Tata, efsane iş adamı unvanını yalnızca iş başarılarıyla değil, sıra dışı kararlarıyla da sürdürmeye devam ediyor.
Tata’nın vasiyetine göre Tito artık hem maddi güvencede hem de Tata’nın mirasını taşıyan özel bir sembol haline gelmiş durumda.
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