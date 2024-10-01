https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/80-yasindaki-guney-koreli-model-miss-universe-kore-olmayi-kil-payi-kacirdi-1088649076.html

80 yaşındaki Güney Koreli model, Miss Universe Kore olmayı 'kıl payı' kaçırdı

80 yaşındaki Güney Koreli model, Miss Universe Kore olmayı 'kıl payı' kaçırdı

Sputnik Türkiye

80 yaşındaki Güney Koreli model, katıldığı Miss Universe Kore yarışmasında tacı kıl payı kaçırarak, 'en iyi giyinen' ödülüne sahip oldu. 75 yaşında modelliğe... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T12:17+0300

2024-10-01T12:17+0300

2024-10-01T12:17+0300

yaşam

asya & pasifik

güney kore

güzellik yarışması

miss universe

kainat güzeli yarışması

kainat güzeli

kainat güzellik yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088644947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8364a194ccacdf29a16ad9b86003fa39.jpg

Güney Koreli 80 yaşındaki model Choi Soon-hwa, Pazartesi günü düzenlenen güzellik yarışmasında 32 kişiyle Miss Kore tacını almak için yarıştı. Kazananın Kasım ayında düzenlenecek olan Miss Universe yarışmasında Kore'yi temsil edeceği yarışmada tacı kaçıran 80 yaşındaki model, 'en iyi giyinen' ödülünü aldı.Kasım ayında Mexico City'de düzenlenecek olan Miss Universe yarışmasına gitme şansını 22 yaşındaki moda okulu öğrencisi Han Ariel kazandı.Miss Universe Kore yarışmasının bu zamana kadar gördüğü en yaşlı finalist olan Choi Soon-hwa, 75 yaşında modellik kariyerine başladı. O zamandan beri ünlü magazin dergilerine poz veren modelin, Miss Universe yarışmasının ilk kez 1952'de düzenlenmesinden yaklaşık on yıl önce doğduğu açıklandı.Yarışmadan önce medyaya konuşan model, "İnsanların bana bakmasını ve hayatta yapmak istediklerinize erişmek için daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat yaşayabileceklerini görmelerini istiyorum" dedi.68 yaşında emekli olan Choi, dolandırıldığı için tekrardan iş bulmak zorunda kalıp, 2014 yılında hasta bakıcı olarak çalışırken bir hastanın 'modellikte iyi iş çıkarırsın' demesi üzerine modellik okuluna kaydolduğunu açıkladı. 75 yaşında Seul Moda Haftası'nda ilk podyum modelliğine başlayan Choi, 'yaşının bir dezavantajdan çok avantaj olduğunu' söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/miss-turkey-2024-birincisi-belli-oldu-idil-bilgen-guzellik-kralicesi-secildi-1087932096.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, güney kore, güzellik yarışması, miss universe, kainat güzeli yarışması, kainat güzeli, kainat güzellik yarışması