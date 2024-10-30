https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/meteorolojiden-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-uyarisi-kar-ve-siddetli-saganak-yagmur-geliyor-1089827063.html

Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek' uyarısı: Kar ve şiddetli sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek' uyarısı: Kar ve şiddetli sağanak yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların düşeceğini ve hafta sonu itibarıyla şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Bu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T07:07+0300

2024-10-30T07:07+0300

2024-10-30T07:07+0300

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu hava hakim olacak.Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Başlayacak:CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü itibarıyla sıcaklıkların 6-7 derece birden düşeceğini belirterek, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.Rüzgar ve Sıcaklık Durumu:Meteoroloji'ye göre rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif esecek, ancak Kıyı Ege’de orta kuvvette hissedilecek. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik beklenmezken, hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.Bu hafta, Türkiye genelinde mevsimin son güzel hava günleri yaşanırken, vatandaşların hafta sonuna karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.Bugün hava durumu nasıl olacak?MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis görülebilir.EGEAz bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.AKDENİZBölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir.BATI KARADENİZParçalı çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık hava bekleniyor.DENİZLERDE HAVA

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