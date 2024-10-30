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Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek' uyarısı: Kar ve şiddetli sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek' uyarısı: Kar ve şiddetli sağanak yağmur geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların düşeceğini ve hafta sonu itibarıyla şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Bu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T07:07+0300
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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu hava hakim olacak.Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Başlayacak:CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü itibarıyla sıcaklıkların 6-7 derece birden düşeceğini belirterek, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.Rüzgar ve Sıcaklık Durumu:Meteoroloji'ye göre rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif esecek, ancak Kıyı Ege’de orta kuvvette hissedilecek. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik beklenmezken, hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.Bu hafta, Türkiye genelinde mevsimin son güzel hava günleri yaşanırken, vatandaşların hafta sonuna karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.Bugün hava durumu nasıl olacak?MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis görülebilir.EGEAz bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.AKDENİZBölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir.BATI KARADENİZParçalı çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık hava bekleniyor.DENİZLERDE HAVA
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Meteoroloji'den 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek' uyarısı: Kar ve şiddetli sağanak yağmur geliyor

07:07 30.10.2024
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların düşeceğini ve hafta sonu itibarıyla şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Bu akşamdan itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. İşte Türkiye’yi 30 Ekim'de bekleyen hava durumu detayları...
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Başlayacak:
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü itibarıyla sıcaklıkların 6-7 derece birden düşeceğini belirterek, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.
Rüzgar ve Sıcaklık Durumu:
Meteoroloji'ye göre rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif esecek, ancak Kıyı Ege’de orta kuvvette hissedilecek. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik beklenmezken, hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.
Bu hafta, Türkiye genelinde mevsimin son güzel hava günleri yaşanırken, vatandaşların hafta sonuna karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Bugün hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis görülebilir.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
BOLU °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu
KARS °C, 12°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de kuzeyden esiyor. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, batıda yer yer 2 metre.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esiyor. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre.
Ege: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, öğleden sonra güneyde 5 ila 7 kuvvetinde esiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz’de kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre.
Van Gölü: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esiyor. Dalga yüksekliği 0,25 ila 0,50 metre.
CHP, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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