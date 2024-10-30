https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/gecen-yil-cumhuriyet-bayrami-sonrasi-tatil-yapilmisti-30-ekim-carsamba-gunu-okullar-tatil-mi-1089827904.html
Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı sonrası tatil yapılmıştı: 30 Ekim çarşamba günü okullar tatil mi?
Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı sonrası tatil yapılmıştı: 30 Ekim çarşamba günü okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 30 Ekim okullarda bir günlük resmi tatil ilan edilmişti. 29... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T07:29+0300
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29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
29ekim
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2023 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümüne özel etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim’in de tatil edilmesi yönünde bir karar almıştı. Bu karar çerçevesinde, öğretmenler ve öğrenciler 30 Ekim Pazartesi günü tatil yapmıştı. Ancak 2024-2025 eğitim-öğretim yılında böyle bir uygulama yapılmayacak.30 Ekim’de eğitim sürüyor, ara tatil 11 Kasım’da başlayacakBu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yalnızca 28 Ekim Cumartesi öğleden sonra ve 29 Ekim Pazar gününü kapsıyor. 30 Ekim Çarşamba günü okullarda normal eğitim sürecek. Bu tarihten sonra öğrenciler, 8 Kasım’da başlayacak sınav dönemine girecek ve bu dönemin ardından 11-15 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı kılavuz yayımladıMilli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim takviminde sınav ve tatil dönemleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre öğrenciler, 8 Kasım’da sona erecek sınavlardan sonra 11 Kasım’da başlayacak olan ilk ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatil, 15 Kasım'da sona erecek ve öğrenciler 18 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.Özetle: 30 Ekim’de okullar açıkÖğrenciler ve veliler için merak konusu olan 30 Ekim Çarşamba günü okullarda ders yapılacak. Geçen yıl yapılan Cumhuriyet Bayramı tatili uzatma kararı, bu yıl tekrar edilmiyor. 30 Ekim’de öğrenciler derslerine devam edecek ve ilk ara tatile kadar sınav haftasına hazırlık süreci başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/meteorolojiden-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-uyarisi-kar-ve-siddetli-saganak-yagmur-geliyor-1089827063.html
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30 ekim okullar tatil mi, 30 ekim tatil mi, ptt kargo, 29 ekim eczaneler açık mı, nobetci eczane, kargolar 29 ekim'de çalışıyor mu, 29 ekim sağlık ocağı açık mı, 29 ekimde eczaneler açık mı, 29 ekim kargolar açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim bankalar acik mi, bugün kargolar açık mı, bugün eczaneler açık mı, 30 ekim okullar tatil mi 2024, 29 ekim'de kargolar açık mı, bugün okullar tatil mi, 29 ekim üniversiteler tatil mi, resmi tatiller
30 ekim okullar tatil mi, 30 ekim tatil mi, ptt kargo, 29 ekim eczaneler açık mı, nobetci eczane, kargolar 29 ekim'de çalışıyor mu, 29 ekim sağlık ocağı açık mı, 29 ekimde eczaneler açık mı, 29 ekim kargolar açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim bankalar acik mi, bugün kargolar açık mı, bugün eczaneler açık mı, 30 ekim okullar tatil mi 2024, 29 ekim'de kargolar açık mı, bugün okullar tatil mi, 29 ekim üniversiteler tatil mi, resmi tatiller
Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı sonrası tatil yapılmıştı: 30 Ekim çarşamba günü okullar tatil mi?
Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 30 Ekim okullarda bir günlük resmi tatil ilan edilmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından kişiler 30 Ekim Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.
2023 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümüne özel etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim’in de tatil edilmesi yönünde bir karar almıştı. Bu karar çerçevesinde, öğretmenler ve öğrenciler 30 Ekim Pazartesi günü tatil yapmıştı. Ancak 2024-2025 eğitim-öğretim yılında böyle bir uygulama yapılmayacak.
30 Ekim’de eğitim sürüyor, ara tatil 11 Kasım’da başlayacak
Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yalnızca 28 Ekim Cumartesi öğleden sonra ve 29 Ekim Pazar gününü kapsıyor. 30 Ekim Çarşamba günü okullarda normal eğitim sürecek. Bu tarihten sonra öğrenciler, 8 Kasım’da başlayacak sınav dönemine girecek ve bu dönemin ardından 11-15 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı kılavuz yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim takviminde sınav ve tatil dönemleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre öğrenciler, 8 Kasım’da sona erecek sınavlardan sonra 11 Kasım’da başlayacak olan ilk ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatil, 15 Kasım'da sona erecek ve öğrenciler 18 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.
Özetle: 30 Ekim’de okullar açık
Öğrenciler ve veliler için merak konusu olan 30 Ekim Çarşamba günü okullarda ders yapılacak. Geçen yıl yapılan Cumhuriyet Bayramı tatili uzatma kararı, bu yıl tekrar edilmiyor. 30 Ekim’de öğrenciler derslerine devam edecek ve ilk ara tatile kadar sınav haftasına hazırlık süreci başlayacak.