https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/uzmanindan-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-uyari-2025te-kiralar-ne-kadar-artacak--1089274341.html

Uzmanından milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarı: 2025'te kiralar ne kadar artacak?

Uzmanından milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarı: 2025'te kiralar ne kadar artacak?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılmasının ardından kira fiyatlarındaki artışın yüzde 120'ye yaklaştığını açıkladı. Bu durum... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T08:05+0300

2024-10-16T08:05+0300

2024-10-16T08:10+0300

mehmet şimşek

ekonomi

kira

kira bedeli

kira beyannamesi

kira sözleşmesi

kiralama

ev

ev sahibi

satılık ev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg

Bakan Şimşek, kira artış oranının yüzde 25’lik sınırının kalkmasının ardından özellikle yenilenen kira sözleşmelerinde ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Canlı yayında yaptığı açıklamada, son yıllardaki enflasyon farkının kira fiyatlarına yansıdığını ve kira artışlarının yüzde 120'ye yaklaştığını ifade etti.Bu gelişmeler, özellikle büyükşehirlerde kiraların daha da yükselmesine yol açtı. Peki, eski ve yeni kiralar arasındaki fark ne kadar?Büyükşehirlerde Kiralar Ne Kadar Arttı?Milliyet'e konuşan Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yaptığı değerlendirmede, son 1 yılda kira fiyatlarının satılık daire fiyatlarına göre yaklaşık iki kat arttığını belirtti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bu artışlar daha belirgin hale geldi. Özelmacıklı'ya göre, kentsel dönüşüm, evlilikler, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları ve depremin etkisiyle kiralık konutlara olan talep fazlasıyla artmış durumda.Eski ve Yeni Kiralar Arasındaki FarkUzmanların değerlendirmelerine göre, yüzde 25 kira sınırı nedeniyle eski kira kontratları ile yenilenen sözleşmeler arasında büyük farklar oluştu. Yenilenen kira sözleşmelerinde mal sahipleri, eski kiracılardan ortalama 4-5 kat daha fazla ücret talep edebiliyor. Enflasyonun da etkisiyle, birçok yenilenen kira kontratında enflasyonun üzerinde artışlar yapılmaya başlandı.Özelmacıklı, yeni kiracıların piyasa fiyatlarına daha yakın oranlarla ev bulduklarını ancak eski kiracılar için yenilenen kontratlarda ciddi artışlar görüldüğünü belirtti. Kiracılar için ev bulmanın zorlaştığı, yapılan araştırmalarda mevcut kiracıların yüzde 80’inin bütçelerine uygun yeni bir ev bulamayacağı endişesini taşıdığı ortaya çıktı.Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından ne bekleniyor?Piyasa verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut ilanlarında son 1 yılda yüzde 47 artış yaşandı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar, yenilenen kira kontratlarında bu artışın yüzde 120'lere kadar çıktığını gösteriyor. Uzmanlar, ilan fiyatlarının gerçekte piyasanın bir bölümünü yansıttığını, esas artışın yenilenen sözleşmelerde hissedildiğini belirtiyor.Ev sahipleri yasal sınırın üzerinde zam yapabilir mi?Kira artışlarında ev sahipleri enflasyon ortalamasının üzerinde zam talep etse de, kiracılar için yasal sınır üzerinden anlaşmak hala mümkün. Kira sözleşmelerinde yazan artış maddesi, kiracı lehine olduğunda hukuken geçerli. Mal sahipleri, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının üzerinde bir zam talep edemezler. Taraflar daha düşük bir artış oranında mutabık kalabilirler, ancak bu oran TÜFE'nin belirlediği üst sınırdır. Ayrıca, kira tespit davaları yasal süreler dolduktan sonra açılabilir.Türkiye genelinde ortalama kira fiyatlarıSon verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların metrekare fiyatı ağustos ayında 185 TL seviyelerinde. Bu da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatının 18 bin 500 TL olduğu anlamına geliyor. Ancak büyükşehirlerde bu oranlar daha da yüksek.Yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte kira artışlarının devam edeceği, ancak özellikle büyükşehirlerde bu artışların piyasanın üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/2025-asgari-ucret-zammi-icin-beklentiler-yukseliyor-rakamlar-netlesiyor-hangi-oranlar-masada-1089274146.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama, kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim