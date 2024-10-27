https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-mehmet-simsek-duyurdu-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1089721957.html

Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından kira sözleşmelerinin e-devlet sistemi üzerinden yapılacağını duyurdu. Sisteme ilk olarak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T14:18+0300

2024-10-27T14:18+0300

2024-10-27T14:18+0300

türkiye

mehmet şimşek

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ev sahipliği

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Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden iki aşamalı sistem ile yapılacağı duyuruldu.2024 yılı içerisinde girmesi beklenen yeni sistemde kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Kısa süre içerisinde girmesi beklenen sisteme ilk olarak kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar ise emlakçılar alınacak. Sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz'' açıklamasında bulundu.Kira Sözleşmesi İşlemleri nasıl olacak?Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' bölümündeki iki aşamalı sistemle yapılacağı ifade edildi. Sisteme giren ev sahibi sözleşmeyi hazırlayarak kiracının onayına sunacak ardından kiracı olan kişi onay vererek kira sözleşmesini tamamlayacak. İşlem sonrası barkodlu belge ile doğrulama imkanı sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html

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