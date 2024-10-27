https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-mehmet-simsek-duyurdu-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1089721957.html
Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından kira sözleşmelerinin e-devlet sistemi üzerinden yapılacağını duyurdu. Sisteme ilk olarak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T14:18+0300
2024-10-27T14:18+0300
2024-10-27T14:18+0300
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mehmet şimşek
kira
kira beyannamesi
kira sözleşmesi
kiralama
ev sahibi
ev
ev sahipliği
kiracı
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Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden iki aşamalı sistem ile yapılacağı duyuruldu.2024 yılı içerisinde girmesi beklenen yeni sistemde kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Kısa süre içerisinde girmesi beklenen sisteme ilk olarak kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar ise emlakçılar alınacak. Sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz'' açıklamasında bulundu.Kira Sözleşmesi İşlemleri nasıl olacak?Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' bölümündeki iki aşamalı sistemle yapılacağı ifade edildi. Sisteme giren ev sahibi sözleşmeyi hazırlayarak kiracının onayına sunacak ardından kiracı olan kişi onay vererek kira sözleşmesini tamamlayacak. İşlem sonrası barkodlu belge ile doğrulama imkanı sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html
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mehmet şimşek, kira, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, kiralama, ev sahibi , ev, ev sahipliği, kiracı, sözleşme, ödeme, sistem
mehmet şimşek, kira, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, kiralama, ev sahibi , ev, ev sahipliği, kiracı, sözleşme, ödeme, sistem
Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından kira sözleşmelerinin e-devlet sistemi üzerinden yapılacağını duyurdu. Sisteme ilk olarak kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar ise emlakçılar girecek. E-Devlet üzerinden 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' bölümünden iki aşamalı sistem ile sözleşmelerin yapılacağı ifade edildi.
Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden iki aşamalı sistem ile yapılacağı duyuruldu.
2024 yılı içerisinde girmesi beklenen yeni sistemde kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Kısa süre içerisinde girmesi beklenen sisteme ilk olarak kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar ise emlakçılar alınacak. Sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ''Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz'' açıklamasında bulundu.
Kira Sözleşmesi İşlemleri nasıl olacak?
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' bölümündeki iki aşamalı sistemle yapılacağı ifade edildi. Sisteme giren ev sahibi sözleşmeyi hazırlayarak kiracının onayına sunacak ardından kiracı olan kişi onay vererek kira sözleşmesini tamamlayacak. İşlem sonrası barkodlu belge ile doğrulama imkanı sunulacak.