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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir lider'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir lider'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan "MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, selam ve şükranlarımız ifade ediyorum... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.Erdoğan: Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorumErdoğan'dan Özel'e mesaj'Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır''Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa denedik'Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki mesajları şöyle:'Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyetidir'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıErdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: Onları daha azimli gördümErdoğan'ın TUSAŞ'taki çalışanlara ilişkin şunları söyledi:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir lider'

12:25 30.10.2024 (güncellendi: 13:09 30.10.2024)
© AA / Utku UçrakErdoğan, AK Parti grup toplantısında
Erdoğan, AK Parti grup toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Utku Uçrak
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan "MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, selam ve şükranlarımız ifade ediyorum. cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir lider." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, selam ve şükranlarımız ifade ediyorum. Devlet Bey, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir liderdir. Kendisi, anlayabilenler için mazrufa odaklanan için, cumhuriyet aşkının, milliyetçiliğin ne olduğunu izah etmiştir. Bahçeli'nin son çağrısını bu çerçevede okuyanlar önümüzdeki fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Bizim muhatabımız milletimizdir. Devlet Bey cesur çıkışlarıyla tarihe istikamet çizmiştir. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandildeki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. Teröristin anlayacağı dil teröristle mücadeledir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?

PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.

Erdoğan: Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum

Özgür Özel'e takdirlerimi de iletiyorum buradan. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren, 'devlet her kesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı' siyasetimizi, 23 yıllık gecikmeyle de olsa, açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum. Doğru yerde yer alacağına yürekten inanmak istiyorum

Erdoğan'dan Özel'e mesaj

Bir hukuk devleti içerisinde, PKK terör örgütünün attığı adımlardan rahatsız olan Özel'e de bundan rahatsız olma, bu işi öğreneceksin. Hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin. Şunu bilmen lazım hukuksuzluk olan yerde adil yönetim olmaz, bunları öğrenmeye mecbursun. Coğrafya ateş çemberine dönmüş, terör örgütü mensubu kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun, tam aksine mevcut yönetime destek vereceksin. Biz bundan zatıaliniz rahatsız diye geri durmayacağız. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir

'Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır'

Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Ülke ve millet olarak Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi

'Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa denedik'

Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki mesajları şöyle:
Alevi kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için adımlar attık.
Göreve geldiğimiz doğu ve güneydoğu illerimizde ihmal vardı. Türkiye'nin tamamıyla o bölgelere de tarihin en büyük yatırımlarını yaptık.
Hak ve özgürlük konusunda en cesur ve tarihi adımları biz attık. Bunu yaparken terörü kurutacağız dedik. aradan geçen 22 yıl boyunca sarsılmadan yürüdük. Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa denedik, yaptık. Fakat her seferinde karşımıza bir duvar çıktı, alçaklık çıktı. Çok bedel ödedik, sırtımızdan hançerlendik, umudumuzu kaybetmedik
(Terör) Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

'Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyetidir'

Öncelikle şunu belirtmek isterim, Cumhuriyet belli bir kitlenin değil, sağın da solun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyetidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Biz 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmadık, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. 29 Ekim çok önemlidir ancak bu aziz millet bin yıllardır tarih sahnesinde vardır.

Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: Onları daha azimli gördüm

Erdoğan'ın TUSAŞ'taki çalışanlara ilişkin şunları söyledi:
Şehit arkadaşlarının ruhlarını şad edeceklerine inanıyorum, onları daha azimli gördüm. TUSAŞ’ı ziyaret ettik, taziyelerimizi bizzat ilettik. Yerli milli helikopterimiz T-625 GÖKBEY’in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığı'mıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki adet GÖKBEY’i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026 için toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın
22 Ekim, 11:10
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