https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir lider'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir lider'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan "MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, selam ve şükranlarımız ifade ediyorum... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T12:25+0300

2024-10-30T12:25+0300

2024-10-30T13:09+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tbmm

ak parti

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

terörle mücadele

abdullah öcalan

terör

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.Erdoğan: Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorumErdoğan'dan Özel'e mesaj'Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır''Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa denedik'Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki mesajları şöyle:'Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de cumhuriyetidir'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıErdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: Onları daha azimli gördümErdoğan'ın TUSAŞ'taki çalışanlara ilişkin şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html

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