https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/turkiyeden-15-milyondan-fazla-insan-hac-icin-basvuruda-bulundu-otomatik-kayit-yapilmiyor-son-tarih-1087941216.html

Türkiye'den 1.5 milyondan fazla insan hac için başvuruda bulundu: Otomatik kayıt yapılmıyor, son tarih 16 Eylül

Türkiye'den 1.5 milyondan fazla insan hac için başvuruda bulundu: Otomatik kayıt yapılmıyor, son tarih 16 Eylül

Sputnik Türkiye

Hac kayıtlarını bu yıl otomatik olarak yenilememe kararı alan Diyanet uyardı. Türkiye'den şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insan hacca gitmek için başvuru... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T13:43+0300

2024-09-12T13:43+0300

2024-09-12T13:43+0300

yaşam

diyanet işleri başkanlığı

hac ziyareti

hac organizasyonu

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 20025 yılında hacca gitmek isteyenler için son kayıt tarihinin 16 Eylül olduğunu hatırlattı. Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı aldıklarını aktaran Bircan, daha önce hac kaydı olan vatandaşların otomatik kaydının gerçekleşmeyeceğine, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkati çekti.Bircan, şöyle devam etti:Bircan, "Şu an itibarıyla ilk defa kayıt yapanların sayısı 100 bin civarında. Daha önce kayıtlı olup da kayıtlarını güncelleyenlerin sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Daha önceki rakamlar göz önüne alındığında kayıtlarını yenilemeyen 700-800 bin civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/diyanetten-hac-kurasiyla-ilgili-iddialara-yanit-cirkin-bir-karalama-1084995693.html

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diyanet işleri başkanlığı, hac ziyareti, hac organizasyonu