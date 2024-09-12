https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/turkiyeden-15-milyondan-fazla-insan-hac-icin-basvuruda-bulundu-otomatik-kayit-yapilmiyor-son-tarih-1087941216.html
Türkiye'den 1.5 milyondan fazla insan hac için başvuruda bulundu: Otomatik kayıt yapılmıyor, son tarih 16 Eylül
Türkiye'den 1.5 milyondan fazla insan hac için başvuruda bulundu: Otomatik kayıt yapılmıyor, son tarih 16 Eylül
Sputnik Türkiye
Hac kayıtlarını bu yıl otomatik olarak yenilememe kararı alan Diyanet uyardı. Türkiye'den şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insan hacca gitmek için başvuru... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:43+0300
2024-09-12T13:43+0300
2024-09-12T13:43+0300
yaşam
diyanet işleri başkanlığı
hac ziyareti
hac organizasyonu
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 20025 yılında hacca gitmek isteyenler için son kayıt tarihinin 16 Eylül olduğunu hatırlattı. Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı aldıklarını aktaran Bircan, daha önce hac kaydı olan vatandaşların otomatik kaydının gerçekleşmeyeceğine, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkati çekti.Bircan, şöyle devam etti:Bircan, "Şu an itibarıyla ilk defa kayıt yapanların sayısı 100 bin civarında. Daha önce kayıtlı olup da kayıtlarını güncelleyenlerin sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Daha önceki rakamlar göz önüne alındığında kayıtlarını yenilemeyen 700-800 bin civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/diyanetten-hac-kurasiyla-ilgili-iddialara-yanit-cirkin-bir-karalama-1084995693.html
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diyanet işleri başkanlığı, hac ziyareti, hac organizasyonu
diyanet işleri başkanlığı, hac ziyareti, hac organizasyonu
Türkiye'den 1.5 milyondan fazla insan hac için başvuruda bulundu: Otomatik kayıt yapılmıyor, son tarih 16 Eylül
Hac kayıtlarını bu yıl otomatik olarak yenilememe kararı alan Diyanet uyardı. Türkiye'den şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insan hacca gitmek için başvuru yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 20025 yılında hacca gitmek isteyenler için son kayıt tarihinin 16 Eylül olduğunu hatırlattı.
Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı aldıklarını aktaran Bircan, daha önce hac kaydı olan vatandaşların otomatik kaydının gerçekleşmeyeceğine, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkati çekti.
Bircan, şöyle devam etti:
"İlk defa hacca başvuran vatandaşlarımızın anlaşmalı bankalara ön kayıt ücreti olarak 750 lira yatırdıktan sonra e-Devlet portalına girerek oradan kayıtlamalarını tamamlamaları gerekiyor. e-Devlet'e girildiğinde arama kısmındaki 'hac işlemleri' butonunda bütün süreç anlatılıyor. Hacı adayları orada iletişim bilgilerini, ikamet adreslerini güncelleyecekler. Hangi kategori, hangi konaklama türü istiyorlarsa bunları tercih edecekler. Daha sonra kayıtları tamamlanmış olacak."
Bircan, "Şu an itibarıyla ilk defa kayıt yapanların sayısı 100 bin civarında. Daha önce kayıtlı olup da kayıtlarını güncelleyenlerin sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Daha önceki rakamlar göz önüne alındığında kayıtlarını yenilemeyen 700-800 bin civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.