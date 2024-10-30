Çin, AB'yi DTÖ'ye şikayet etti: Yeni bir ticaret savaşı kapıda mı?
© AALG elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı
© AA
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İthal elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren AB, Çin tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet edildi. Brüksel ve Pekin'de alınan kararlar yeni bir ticaret savaşı başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Çin Ticaret Bakanlığı, geçen yıl AB'de başlatılan sübvansiyon soruşturması sonrası elektrikli otomobil sektörünün devlet tarafından desteklendiği iddiasıyla Çinli üreticilere getirilen ek gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bakanlık, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını ve bu doğrultuda DTÖ'nün ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduklarını bildirdi.
Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini kaydeden bakanlık, AB'nin yapıcı hareket edeceğini, her iki tarafın onaylayabileceği, ticari ihtilaflar doğurmayacak bir adım atacağını umduklarını vurguladı.
AB Komisyonu, dün Çin'de imal edilen elektrikli otomobillerle ilgili sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve AB ülkelerinin Çin'den yapacağı elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl süreyle ilave gümrük vergileri getirildiğini duyurmuştu.
Yeni düzenlemeyle beraber ABD'li Tesla'nın Çin'de üretilen araçlarına yüzde 7.8, Çinli şirketler BYD'ye yüzde 17, Geely'ye yüzde 18.8 ek vergi uygulanacak. Bu oran, soruşturmada işbirliği yapan üreticiler için yüzde 20.7, yapmayanlar için ise yüzde 35.3 olarak belirlendi.
Bakanlık, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaklarını ve bu doğrultuda DTÖ'nün ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduklarını bildirdi.
Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini kaydeden bakanlık, AB'nin yapıcı hareket edeceğini, her iki tarafın onaylayabileceği, ticari ihtilaflar doğurmayacak bir adım atacağını umduklarını vurguladı.
AB Komisyonu, dün Çin'de imal edilen elektrikli otomobillerle ilgili sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve AB ülkelerinin Çin'den yapacağı elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl süreyle ilave gümrük vergileri getirildiğini duyurmuştu.
Yeni düzenlemeyle beraber ABD'li Tesla'nın Çin'de üretilen araçlarına yüzde 7.8, Çinli şirketler BYD'ye yüzde 17, Geely'ye yüzde 18.8 ek vergi uygulanacak. Bu oran, soruşturmada işbirliği yapan üreticiler için yüzde 20.7, yapmayanlar için ise yüzde 35.3 olarak belirlendi.
Çin ve AB ticaret savaşına mı giriyor?
Sübvansiyon soruşturmasını tamamlayan AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobiller için aldığı ek vergi kararı, taraflar arasında yeni bir ticaret savaşına gebe gibi görünüyor.
AB'nin tarife artışlarını onaylaması sonrası Çin, AB'den ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getirirken ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine de sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.
Çin hükümeti, bu tedbirlerin yanında AB ülkelerinden ithal edilecek otomobillere de ek gümrük vergisi getirme planları yapıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip ithal araçlar için böyle bir düzenleme yapmayı planladıklarını duyururken bu durumun Çin'den önemli miktarlarda araç ithal eden Avrupalı şirketleri olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
AB'nin tarife artışlarını onaylaması sonrası Çin, AB'den ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getirirken ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine de sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.
Çin hükümeti, bu tedbirlerin yanında AB ülkelerinden ithal edilecek otomobillere de ek gümrük vergisi getirme planları yapıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip ithal araçlar için böyle bir düzenleme yapmayı planladıklarını duyururken bu durumun Çin'den önemli miktarlarda araç ithal eden Avrupalı şirketleri olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.