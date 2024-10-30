https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bassavciliktan-esenyurt-belediye-baskani-aciklamasi-ocalan-detayi-dikkat-cekti-1089832077.html

Başsavcılıktan Esenyurt Belediye Başkanı açıklaması: Öcalan detayı dikkat çekti

Başsavcılıktan Esenyurt Belediye Başkanı açıklaması: Öcalan detayı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Başsavcılık açıklamasında 'Şüphelinin örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T09:53+0300

2024-10-30T09:53+0300

2024-10-30T10:05+0300

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ahmet özer

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada PKK elebaşı Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme detayları dikkat çekti.Ahmet Özer soruşturmasında Abdullah Öcalan detayıSoruşturma kapsamında, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.Remzi Kartal ile 14 görüşmeŞüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlendi.Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.Remzi Kartal kimdir?PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal kırmızı bülten ile de aranmaktadır.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir?Prof. Dr. Ahmet ÖZER 1960 yılında Van’da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü ve 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Ahmet Özer ne mezunu?1980’de Van Eğitim Enstitüsünü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitirdi ve aynı üniversitede Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı.Hacettepe Üniversitesinde Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki mastır yaptı. Ahmet Özer, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesinde “GAP’ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları” çalışması ile Sosyoloji Doktoru unvanını aldı; mastır ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.1980’li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa’da bulunan GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Merkezi Diyarbakır’da olan GAP Belediyeler Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi, Genel Sekreterliğini ve Yönetim Kurulu üyeliğini yedi yıl yürüttü. 1999 yılında “Osmanlıdan Cumhuriyete Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme” tezi ile Mersin Üniversitesinde Siyaset Bilimi Doçenti oldu.2009 yılında ABD’de yaptığı araştırma sonucu yazdığı “11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme” taktim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu.Üniversitede bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, dekanlık, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı ve senato üyeliği görevlerinde bulundu. Bilimsel hakemli Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü, Toros Vizyon Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2002-2004 arasında Mersin Üniversitesi görevlendirmesi ile Akdeniz Belediyesi Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında SHP’den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı oldu. 2012-2017 yılları arasında Toros Üniversitesinde Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu ve yönetti. 2022-2023 Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi’nde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Özer, aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı, Erciş Vakfı Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.Yerel, ulusal ve uluslararası gazetelerde, dergilerde araştırmaları, köşe yazıları ve makaleleri yayınlandı. Birçok ulusal ve uluslararası toplantı tertipledi, kongre ve sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını yaptı. Bugüne kadar yayınlanmış 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi, 350 civarında bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.Ahmet Özer neden gözaltına alındı?Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-gozaltina-alinmasi-ile-ilgili-ekrem-imamoglundan-aciklama-1089831035.html

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