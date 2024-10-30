https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-gozaltina-alinmasi-ile-ilgili-ekrem-imamoglundan-aciklama-1089831035.html

CHP Lideri Özel ve İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına sert tepki: Çirkin oyunu ve büyük kumpası görüyoruz

CHP Lideri Özel ve İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına sert tepki: Çirkin oyunu ve büyük kumpası görüyoruz

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK örgütünün faaliyetlerinin tespiti amacıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabah... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T09:31+0300

2024-10-30T09:31+0300

2024-10-30T09:57+0300

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Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:CHP Lideri Özgür Özel’den Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına sert tepki: 'Çirkin oyunu ve büyük kumpası görüyoruz'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alınmasına yönelik sert bir açıklamada bulundu. Özel, “Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne oyunun parçası oluruz, ne de size teslim oluruz” diyerek tepkisini dile getirdi.Özel: Teslim OlmayacağızÖzgür Özel, konuyla ilgili Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada, “Ne oyunun parçası oluruz, ne de size teslim oluruz” diyerek, gözaltının siyasi bir kumpas olduğunu savundu. CHP lideri, bu tür operasyonlara karşı duracaklarını belirterek, parti olarak adaletin ve hukukun yanında olduklarını ifade etti.Ahmet Özer neden gözaltına alındı?Özer’in gözaltına alınmasının nedeninin terör soruşturması kapsamında PKK ile KCK ile bağlantılı olduğu, terör örgütü üyeliği suçu işlediği, teknik ve fiziki takip yapılan ve banka hesabı incelenen Özer için kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.Savcılıktan çarpıcı i̇ddialarPKK üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi’nde aramalar devam ederken, İstanbul başsavcılığı tarafından dikkat çeken iddialar gündeme getirildi. ANKA’nın aktardığına göre, savcılık Özer’in, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından “demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğini” ve bu konuda hazırlanan belgelerin Kandil’e ulaştırıldığını öne sürdü. Ayrıca, Özer’in terör örgütü bağlantılı kişilerle çok sayıda telefon kaydının bulunduğu ifade edildi.Ahmet Özer kimdir?Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’nin güçlü isimlerinden biri olarak bilinen Özer, görevi süresince çeşitli projelere imza atmış ve İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’un yönetimini üstlenmişti.1960 yılında Van’da doğan Ahmet Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamlayarak buradan birincilikle mezun oldu. Özer, akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında yaptığı iki yüksek lisans ile devam etti. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gören Özer, 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.Özer’in çalışmaları ve yayınlarıAhmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimlere dair önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bilimsel yayınlarının yanı sıra, “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-gozaltina-alindi-1089829870.html

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