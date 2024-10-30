https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/adalet-bakani-tunc-esenyurt-belediye-baskani-ozerin-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-konustu-yargiya-1089840388.html

Adalet Bakanı Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu: 'Yargıya güvenelim'

Adalet Bakanı Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu: 'Yargıya güvenelim'

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma aşamasında olan bir konu olduğunu belirterek... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T12:56+0300

2024-10-30T12:56+0300

2024-10-30T12:56+0300

politika

adalet bakanı

yılmaz tunç

esenyurt belediyesi

esenyurt belediye başkanlığı

ahmet özer

ekrem imamoğlu

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İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ""Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu" dedi. Delilleri bilmeden konuşmak doğru değil yorumuAK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde konuşan Bakan Tunç, dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içerisindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı. Tunç, "Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler... Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." diye konuştu.O hakimi kendileri reddetmiştirBir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasını" sorması üzerine Tunç, söz konusu hakimle ilgili daha önce de tartışmaların olduğunu belirtti. Tunç şu yanıtı verdi: Ekrem İmamoğlu'nun "Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor" sözlerini sorması üzerine Tunç şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sitemdir. Referanduma 'şaibeli' demek, demokratik bir tavır değil millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-gozaltina-alindi-1089829870.html

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adalet bakanı, yılmaz tunç, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, ekrem imamoğlu