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Adalet Bakanı Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu: 'Yargıya güvenelim'
Adalet Bakanı Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu: 'Yargıya güvenelim'
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma aşamasında olan bir konu olduğunu belirterek... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T12:56+0300
2024-10-30T12:56+0300
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İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ""Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu" dedi. Delilleri bilmeden konuşmak doğru değil yorumuAK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde konuşan Bakan Tunç, dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içerisindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı. Tunç, "Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler... Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." diye konuştu.O hakimi kendileri reddetmiştirBir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasını" sorması üzerine Tunç, söz konusu hakimle ilgili daha önce de tartışmaların olduğunu belirtti. Tunç şu yanıtı verdi: Ekrem İmamoğlu'nun "Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor" sözlerini sorması üzerine Tunç şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sitemdir. Referanduma 'şaibeli' demek, demokratik bir tavır değil millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz."
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adalet bakanı, yılmaz tunç, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, ahmet özer, ekrem imamoğlu
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Adalet Bakanı Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu: 'Yargıya güvenelim'

12:56 30.10.2024
© Esra BilginAdalet Bakanı
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© Esra Bilgin
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma aşamasında olan bir konu olduğunu belirterek 'yargıya güvenelim' çağrısı yaptı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ""Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu" dedi.

Delilleri bilmeden konuşmak doğru değil yorumu

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde konuşan Bakan Tunç, dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içerisindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı. Tunç, "Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler... Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." diye konuştu.

O hakimi kendileri reddetmiştir

Bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasını" sorması üzerine Tunç, söz konusu hakimle ilgili daha önce de tartışmaların olduğunu belirtti. Tunç şu yanıtı verdi:
"O davada sanık avukatları, bu hakimle ilgili reddihakim talebinde bulunmuştu. Reddihakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. O hakimi kendileri reddetmişlerdi. Bugün çıkıp 'Hakimler Savcılar Kurulunun görevden aldığı' şeklindeki yorumlar doğru değil, o bir çelişki."
Ekrem İmamoğlu'nun "Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor" sözlerini sorması üzerine Tunç şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sitemdir. Referanduma 'şaibeli' demek, demokratik bir tavır değil millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz."
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı: 'Kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı'
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