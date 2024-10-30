https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/abd-baskani-biden-ile-gorusen-rum-lider-hristodulidis-ulkem-son-50-yildir-isgalaltinda-1089862936.html

ABD Başkanı Biden ile görüşen Rum lider Hristodulidis: Ülkem son 50 yıldır işgal altında

ABD Başkanı Biden ile görüşen Rum lider Hristodulidis: Ülkem son 50 yıldır işgal altında

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Hristodulidis açıklamasında ülkesinin 50 yıldır işgal altında olduğunu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T22:06+0300

2024-10-30T22:06+0300

2024-10-30T22:06+0300

dünya

abd

joe biden

beyaz saray

güney kıbrıs

güney kıbrıs rum yönetimi

kıbrıs rum kesimi

nikos hristodulidis

bill clinton

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089862778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cfabe454b0827d17dcb7692ff1eb928.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 'iyimser' olduğunu ifade etti.Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya gelen Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın müzakerelerin yeniden başlaması ve uzun süredir devam eden 'Kıbrıs sorununa' bir çözüm bulunması için ABD'nin desteğine güvendiğini vurguladı.Rum lider Hristodulidis savunma ve enerji gibi kritik alanlardaki işbirliği ve desteği için Biden'a teşekkür etti.Biden ile görüşen Hristodulidis, şu cümleleri kaydetti:Hristodulidis, konuşmasında ek olarak “Makul düzeyde, Kıbrıs büyük jeopolitik öneme sahip bir bölgede ABD'nin öngörülebilir ve güvenilir bir ortağıdır” dedi.Biden'dan 'yeniden birleşmiş Kıbrıs' açıklamasıBiden ise açılış konuşmasında Hristodulidis'e yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun' mümkün olabileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek "Amerika Birleşik Devletleri bu hedef doğrultusunda elinden gelen her türlü desteği vermeye hazırdır” cümlesini kaydetti.Biden açıklamasında ayrıca, “İki ülkenin birlikte çalıştıklarında başarabileceklerinin sınırı yoktur” diye ekledi.Beyaz Saray'a en son Haziran 1996'da Güney Kıbrıs lideri Glafkos Kliridis davet edilmiş ve dönemin başkanı Bill Clinton ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/biden-30-ekimde-guney-kibris-lideri-christodoulidesi-beyaz-sarayda-agirlayacak-1089807869.html

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, beyaz saray, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi, nikos hristodulidis, bill clinton