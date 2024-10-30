https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/abd-baskani-biden-ile-gorusen-rum-lider-hristodulidis-ulkem-son-50-yildir-isgalaltinda-1089862936.html
ABD Başkanı Biden ile görüşen Rum lider Hristodulidis: Ülkem son 50 yıldır işgal altında
ABD Başkanı Biden ile görüşen Rum lider Hristodulidis: Ülkem son 50 yıldır işgal altında
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Hristodulidis açıklamasında ülkesinin 50 yıldır işgal altında olduğunu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T22:06+0300
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2024-10-30T22:06+0300
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güney kıbrıs
güney kıbrıs rum yönetimi
kıbrıs rum kesimi
nikos hristodulidis
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 'iyimser' olduğunu ifade etti.Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya gelen Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın müzakerelerin yeniden başlaması ve uzun süredir devam eden 'Kıbrıs sorununa' bir çözüm bulunması için ABD'nin desteğine güvendiğini vurguladı.Rum lider Hristodulidis savunma ve enerji gibi kritik alanlardaki işbirliği ve desteği için Biden'a teşekkür etti.Biden ile görüşen Hristodulidis, şu cümleleri kaydetti:Hristodulidis, konuşmasında ek olarak “Makul düzeyde, Kıbrıs büyük jeopolitik öneme sahip bir bölgede ABD'nin öngörülebilir ve güvenilir bir ortağıdır” dedi.Biden'dan 'yeniden birleşmiş Kıbrıs' açıklamasıBiden ise açılış konuşmasında Hristodulidis'e yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun' mümkün olabileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek "Amerika Birleşik Devletleri bu hedef doğrultusunda elinden gelen her türlü desteği vermeye hazırdır” cümlesini kaydetti.Biden açıklamasında ayrıca, “İki ülkenin birlikte çalıştıklarında başarabileceklerinin sınırı yoktur” diye ekledi.Beyaz Saray'a en son Haziran 1996'da Güney Kıbrıs lideri Glafkos Kliridis davet edilmiş ve dönemin başkanı Bill Clinton ile bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/biden-30-ekimde-guney-kibris-lideri-christodoulidesi-beyaz-sarayda-agirlayacak-1089807869.html
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abd, joe biden, beyaz saray, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi, nikos hristodulidis, bill clinton
abd, joe biden, beyaz saray, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi, nikos hristodulidis, bill clinton
ABD Başkanı Biden ile görüşen Rum lider Hristodulidis: Ülkem son 50 yıldır işgal altında
ABD Başkanı Biden, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Hristodulidis açıklamasında ülkesinin 50 yıldır işgal altında olduğunu öne sürerek ABD'nin desteğine güvendiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 'iyimser' olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya gelen Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın müzakerelerin yeniden başlaması ve uzun süredir devam eden 'Kıbrıs sorununa' bir çözüm bulunması için ABD'nin desteğine güvendiğini vurguladı.
Rum lider Hristodulidis savunma ve enerji gibi kritik alanlardaki işbirliği ve desteği için Biden'a teşekkür etti.
Biden ile görüşen Hristodulidis, şu cümleleri kaydetti:
Ülkem son 50 yıldır işgal altında. Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, ortak değerlerimiz ve ilkelerimiz ile demokrasi ve insan haklarına saygı temelinde bir çözüm bulunması için ABD'nin desteğine güveniyorum.
Hristodulidis, konuşmasında ek olarak “Makul düzeyde, Kıbrıs büyük jeopolitik öneme sahip bir bölgede ABD'nin öngörülebilir ve güvenilir bir ortağıdır” dedi.
Biden'dan 'yeniden birleşmiş Kıbrıs' açıklaması
Biden ise açılış konuşmasında Hristodulidis'e yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun' mümkün olabileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek "Amerika Birleşik Devletleri bu hedef doğrultusunda elinden gelen her türlü desteği vermeye hazırdır” cümlesini kaydetti.
Biden açıklamasında ayrıca, “İki ülkenin birlikte çalıştıklarında başarabileceklerinin sınırı yoktur” diye ekledi.
Beyaz Saray'a en son Haziran 1996'da Güney Kıbrıs lideri Glafkos Kliridis davet edilmiş ve dönemin başkanı Bill Clinton ile bir araya gelmişti.