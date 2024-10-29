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Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak
Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşeceği ifade... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD seçimleri öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides, Başkan Joe Biden ile 30 Ekim tarihinde buluşacak.2023 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Christodulides ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yarın görüşme gerçekleştirecek. Hükümet kaynağından edinilen bilgiye göre görüşme 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te yapılacak. GKRY en son 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü. ABD ile GKRY pentagon teması ile eylül ayında savunma anlaşması yapmıştı. Anlaşmayı kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, savunma anlaşmasının ABD'nin adadaki tarafsız tutumuna zarar vereceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/disisleri-bakanligi-abd-ile-guney-kibris-rum-yonetimi-arasinda-savunma-is-birligi-yol-haritasi-1087922688.html
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Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak

19:07 29.10.2024 (güncellendi: 19:08 29.10.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinKıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşeceği ifade edildi. 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te gerçekleşecek görüşmeyi bir hükümet kaynağı doğruladı.
ABD seçimleri öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides, Başkan Joe Biden ile 30 Ekim tarihinde buluşacak.
2023 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Christodulides ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yarın görüşme gerçekleştirecek. Hükümet kaynağından edinilen bilgiye göre görüşme 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te yapılacak. GKRY en son 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü.
ABD ile GKRY pentagon teması ile eylül ayında savunma anlaşması yapmıştı. Anlaşmayı kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, savunma anlaşmasının ABD'nin adadaki tarafsız tutumuna zarar vereceğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanmasını kınıyoruz
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