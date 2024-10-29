https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/biden-30-ekimde-guney-kibris-lideri-christodoulidesi-beyaz-sarayda-agirlayacak-1089807869.html

Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak

Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşeceği ifade... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T19:07+0300

2024-10-29T19:07+0300

2024-10-29T19:08+0300

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ABD seçimleri öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides, Başkan Joe Biden ile 30 Ekim tarihinde buluşacak.2023 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Christodulides ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yarın görüşme gerçekleştirecek. Hükümet kaynağından edinilen bilgiye göre görüşme 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te yapılacak. GKRY en son 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü. ABD ile GKRY pentagon teması ile eylül ayında savunma anlaşması yapmıştı. Anlaşmayı kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, savunma anlaşmasının ABD'nin adadaki tarafsız tutumuna zarar vereceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/disisleri-bakanligi-abd-ile-guney-kibris-rum-yonetimi-arasinda-savunma-is-birligi-yol-haritasi-1087922688.html

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