https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/biden-30-ekimde-guney-kibris-lideri-christodoulidesi-beyaz-sarayda-agirlayacak-1089807869.html
Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak
Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşeceği ifade... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T19:07+0300
2024-10-29T19:07+0300
2024-10-29T19:08+0300
dünya
güney kıbrıs
kıbrıs
kıbrıs sorunu
güney kıbrıs rum yönetimi
kıbrıs rum kesimi
kıbrıs cumhuriyeti
kıbrıs rum yönetimi
abd
abd seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103781/99/1037819937_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e17c4588e2bb6a94d80818901ffddbd9.jpg
ABD seçimleri öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides, Başkan Joe Biden ile 30 Ekim tarihinde buluşacak.2023 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Christodulides ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yarın görüşme gerçekleştirecek. Hükümet kaynağından edinilen bilgiye göre görüşme 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te yapılacak. GKRY en son 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü. ABD ile GKRY pentagon teması ile eylül ayında savunma anlaşması yapmıştı. Anlaşmayı kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, savunma anlaşmasının ABD'nin adadaki tarafsız tutumuna zarar vereceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/disisleri-bakanligi-abd-ile-guney-kibris-rum-yonetimi-arasinda-savunma-is-birligi-yol-haritasi-1087922688.html
güney kıbrıs
kıbrıs
kıbrıs cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103781/99/1037819937_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4fab39ddf4b6d3f4ec6bc0bd43e2a4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney kıbrıs, kıbrıs, kıbrıs sorunu, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, abd, abd seçimleri, joe biden
güney kıbrıs, kıbrıs, kıbrıs sorunu, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, abd, abd seçimleri, joe biden
Biden, 30 Ekim’de Güney Kıbrıs lideri Christodoulides’i Beyaz Saray’da ağırlayacak
19:07 29.10.2024 (güncellendi: 19:08 29.10.2024)
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşeceği ifade edildi. 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te gerçekleşecek görüşmeyi bir hükümet kaynağı doğruladı.
ABD seçimleri öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodulides, Başkan Joe Biden ile 30 Ekim tarihinde buluşacak.
2023 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Christodulides ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yarın görüşme gerçekleştirecek. Hükümet kaynağından edinilen bilgiye göre görüşme 30 Ekim Çarşamba günü Oval Ofis'te yapılacak. GKRY en son 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmüştü.
ABD ile GKRY pentagon teması ile eylül ayında savunma anlaşması yapmıştı. Anlaşmayı kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, savunma anlaşmasının ABD'nin adadaki tarafsız tutumuna zarar vereceğini açıklamıştı.