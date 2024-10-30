https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/8-aydir-kabiz-olan-genc-kizin-tuvalette-ic-organlari-cikti-1089862613.html

8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı

8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yaşayan Courtney Ingham isimli 21 yaşındaki genç kız 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle müshil ilaçları ve doğal ürünler kullandı. Doktora... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T21:47+0300

2024-10-30T21:47+0300

2024-10-30T21:54+0300

dünya

ingiltere

kabız

tuvalet

hastane

doktor

hastalık

bağırsak

bağırsak tıkanıklığı

ameliyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052884061_0:478:2731:2014_1920x0_80_0_0_12822da4c68c1d73557fe97598a5681c.jpg

21 yaşındaki Courtney Ingham isimli kadın 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle tuvalette iç organlarını kaybetti.İngiltere'de bakıcılık yapan Courtney Ingham 8 aydır yaşadığı kabızlık sorunu nedeniyle 3 haftada bir tuvalete çıktığını doktora gitmek yerine müshil ilaçları kullandığını ifade etti. 21 yaşındaki genç kız kabızlık sorununu önemsemeyerek doktora gitmedi. Doğal ürünler kullandığını belirten Courtney Ingham tuvalete gittiğinde 'patlama sesi' duyduğunu ve baktığında iç organlarının çıktığını fark etti. Tuvaletteki kanı gördükten sonra doktora gitmeye karar veren genç kıza 'rektal prolapsus' teşhisi kondu. Hastalık iç kaslarda yaşanan zayıflıktan dolayı rektumun dışarı sarkması olarak belirtildi. Olay sonrası ameliyata alınan genç kızın durumun hale stabil olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/uzmanlardan-onemli-uyari-sakin-umumi-klozete-tuvalet-kagidi-serip-oturmayin-1082699409.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, kabız, tuvalet, hastane, doktor, hastalık, bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, ameliyat, ameliyathane, tıp