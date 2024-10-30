8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/8-aydir-kabiz-olan-genc-kizin-tuvalette-ic-organlari-cikti-1089862613.html
8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı
8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yaşayan Courtney Ingham isimli 21 yaşındaki genç kız 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle müshil ilaçları ve doğal ürünler kullandı. Doktora... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T21:47+0300
2024-10-30T21:54+0300
dünya
ingiltere
kabız
tuvalet
hastane
doktor
hastalık
bağırsak
bağırsak tıkanıklığı
ameliyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052884061_0:478:2731:2014_1920x0_80_0_0_12822da4c68c1d73557fe97598a5681c.jpg
21 yaşındaki Courtney Ingham isimli kadın 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle tuvalette iç organlarını kaybetti.İngiltere'de bakıcılık yapan Courtney Ingham 8 aydır yaşadığı kabızlık sorunu nedeniyle 3 haftada bir tuvalete çıktığını doktora gitmek yerine müshil ilaçları kullandığını ifade etti. 21 yaşındaki genç kız kabızlık sorununu önemsemeyerek doktora gitmedi. Doğal ürünler kullandığını belirten Courtney Ingham tuvalete gittiğinde 'patlama sesi' duyduğunu ve baktığında iç organlarının çıktığını fark etti. Tuvaletteki kanı gördükten sonra doktora gitmeye karar veren genç kıza 'rektal prolapsus' teşhisi kondu. Hastalık iç kaslarda yaşanan zayıflıktan dolayı rektumun dışarı sarkması olarak belirtildi. Olay sonrası ameliyata alınan genç kızın durumun hale stabil olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/uzmanlardan-onemli-uyari-sakin-umumi-klozete-tuvalet-kagidi-serip-oturmayin-1082699409.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052884061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a444edcd4b093ee6a53daf4b8b55871b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ingiltere, kabız, tuvalet, hastane, doktor, hastalık, bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, ameliyat, ameliyathane, tıp
ingiltere, kabız, tuvalet, hastane, doktor, hastalık, bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, ameliyat, ameliyathane, tıp

8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı

21:47 30.10.2024 (güncellendi: 21:54 30.10.2024)
© AP Photo / Jeff AmyKlozet- Tuvalet- Sifon
Klozet- Tuvalet- Sifon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Jeff Amy
Abone ol
İngiltere'de yaşayan Courtney Ingham isimli 21 yaşındaki genç kız 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle müshil ilaçları ve doğal ürünler kullandı. Doktora gitmekten korkan genç kız tuvalete gittiğinde yaşadığı patlama sesini duyduğunda iç organlarının çıktığını fark etti.
21 yaşındaki Courtney Ingham isimli kadın 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle tuvalette iç organlarını kaybetti.
İngiltere'de bakıcılık yapan Courtney Ingham 8 aydır yaşadığı kabızlık sorunu nedeniyle 3 haftada bir tuvalete çıktığını doktora gitmek yerine müshil ilaçları kullandığını ifade etti. 21 yaşındaki genç kız kabızlık sorununu önemsemeyerek doktora gitmedi. Doğal ürünler kullandığını belirten Courtney Ingham tuvalete gittiğinde 'patlama sesi' duyduğunu ve baktığında iç organlarının çıktığını fark etti. Tuvaletteki kanı gördükten sonra doktora gitmeye karar veren genç kıza 'rektal prolapsus' teşhisi kondu. Hastalık iç kaslarda yaşanan zayıflıktan dolayı rektumun dışarı sarkması olarak belirtildi. Olay sonrası ameliyata alınan genç kızın durumun hale stabil olduğu ifade edildi.
Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
SAĞLIK
Uzmanlardan önemli uyarı: 'Sakın umumi klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın'
12 Nisan, 13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала