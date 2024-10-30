https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/8-aydir-kabiz-olan-genc-kizin-tuvalette-ic-organlari-cikti-1089862613.html
8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı
8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yaşayan Courtney Ingham isimli 21 yaşındaki genç kız 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle müshil ilaçları ve doğal ürünler kullandı. Doktora... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T21:47+0300
2024-10-30T21:47+0300
2024-10-30T21:54+0300
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hastalık
bağırsak
bağırsak tıkanıklığı
ameliyat
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21 yaşındaki Courtney Ingham isimli kadın 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle tuvalette iç organlarını kaybetti.İngiltere'de bakıcılık yapan Courtney Ingham 8 aydır yaşadığı kabızlık sorunu nedeniyle 3 haftada bir tuvalete çıktığını doktora gitmek yerine müshil ilaçları kullandığını ifade etti. 21 yaşındaki genç kız kabızlık sorununu önemsemeyerek doktora gitmedi. Doğal ürünler kullandığını belirten Courtney Ingham tuvalete gittiğinde 'patlama sesi' duyduğunu ve baktığında iç organlarının çıktığını fark etti. Tuvaletteki kanı gördükten sonra doktora gitmeye karar veren genç kıza 'rektal prolapsus' teşhisi kondu. Hastalık iç kaslarda yaşanan zayıflıktan dolayı rektumun dışarı sarkması olarak belirtildi. Olay sonrası ameliyata alınan genç kızın durumun hale stabil olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/uzmanlardan-onemli-uyari-sakin-umumi-klozete-tuvalet-kagidi-serip-oturmayin-1082699409.html
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ingiltere, kabız, tuvalet, hastane, doktor, hastalık, bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, ameliyat, ameliyathane, tıp
ingiltere, kabız, tuvalet, hastane, doktor, hastalık, bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, ameliyat, ameliyathane, tıp
8 aydır kabız olan genç kızın tuvalette iç organları çıktı
21:47 30.10.2024 (güncellendi: 21:54 30.10.2024)
İngiltere'de yaşayan Courtney Ingham isimli 21 yaşındaki genç kız 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle müshil ilaçları ve doğal ürünler kullandı. Doktora gitmekten korkan genç kız tuvalete gittiğinde yaşadığı patlama sesini duyduğunda iç organlarının çıktığını fark etti.
21 yaşındaki Courtney Ingham isimli kadın 8 aylık kabızlık sorunu nedeniyle tuvalette iç organlarını kaybetti.
İngiltere'de bakıcılık yapan Courtney Ingham 8 aydır yaşadığı kabızlık sorunu nedeniyle 3 haftada bir tuvalete çıktığını doktora gitmek yerine müshil ilaçları kullandığını ifade etti. 21 yaşındaki genç kız kabızlık sorununu önemsemeyerek doktora gitmedi. Doğal ürünler kullandığını belirten Courtney Ingham tuvalete gittiğinde 'patlama sesi' duyduğunu ve baktığında iç organlarının çıktığını fark etti. Tuvaletteki kanı gördükten sonra doktora gitmeye karar veren genç kıza 'rektal prolapsus' teşhisi kondu. Hastalık iç kaslarda yaşanan zayıflıktan dolayı rektumun dışarı sarkması olarak belirtildi. Olay sonrası ameliyata alınan genç kızın durumun hale stabil olduğu ifade edildi.