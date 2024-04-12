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Uzmanlardan önemli uyarı: 'Sakın umumi klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın'
Uzmanlardan önemli uyarı: 'Sakın umumi klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın'
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Hemen herkes zaman zaman halka açık tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyor. Çok sayıda kişinin kullandığı bu tuvaletlerde hijyenden şüphe duyanlar, klozetin... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
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Halka açık alanlarda tuvalete girildiğinde mikroplardan korunmak için ilk yapılan şeylerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Bu durumu hijyenden korunmak için yapılsa da uzmanlara göre bu hareket bir hayli hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor.Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor.Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır. Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler için tuvalet kağıdı iyi bir mekandır.Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir. Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek.O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları yüzde 50 önlüyor.Tuvalette bu şekilde oturmak kansere sebep oluyorKanser, birçok risk faktörü ile gelişen ve genellikle kötü beslenme, sigara ve obeziteden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, kötü tuvalet alışkanlıklarının kansere sebep olan önemli kanıtları bulunuyor.Bağırsak kanseri, yaygın bir kolorektal kanser türü olarak giderek yaygınlaşan bir hastalık. Oldukça farklı risk faktörleri olan bu hastalıkta, özellikle fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo, hastalığın iki ana nedenini oluşturuyor. Fakat uzmanlara göre, tuvalete gitme sırasında yanlış şekilde oturmak da bağırsak kanseri riskinin önemli sebeplerinden biri.Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiriyor.Doktor Lee, teorilerden birinin batı ülkelerinde bağırsakları boşaltmak için tuvalete oturmanın buna neden olabileceğini fakat genelde gelişmekte olan ülkelere bakıldığından çömelerek tuvalete gitmenin daha yaygın görüldüğünü, bunun da kanser riskini düşüren bir faktör olduğunu belirtti.Oturarak tuvalete çıkmanın daha fazla kabızlığa neden olduğunu belirten Dr. Lee, çömelme, dışkılama için doğal bir pozisyon olduğunu bunun da birçok yönden amaca uygun olduğunu anlattı.
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umumi tuvalet nedir, umumi nedir, umumi tuvalet hijyen, umumi tuvalet nasıl kullanılır, karışık tuvalete ne denir
umumi tuvalet nedir, umumi nedir, umumi tuvalet hijyen, umumi tuvalet nasıl kullanılır, karışık tuvalete ne denir

Uzmanlardan önemli uyarı: 'Sakın umumi klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın'

13:37 12.04.2024 (güncellendi: 13:39 12.04.2024)
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Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
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Hemen herkes zaman zaman halka açık tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyor. Çok sayıda kişinin kullandığı bu tuvaletlerde hijyenden şüphe duyanlar, klozetin üstünü peçetelerle sarıyor. Hijyen olarak yapmış olduğumuz bu hareketle ilgili uzmanlardan çok ciddi uyarılar geldi.
Halka açık alanlarda tuvalete girildiğinde mikroplardan korunmak için ilk yapılan şeylerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Bu durumu hijyenden korunmak için yapılsa da uzmanlara göre bu hareket bir hayli hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.
Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.
Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor.
Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır. Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler için tuvalet kağıdı iyi bir mekandır.
Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir. Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek.
O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları yüzde 50 önlüyor.

Tuvalette bu şekilde oturmak kansere sebep oluyor

Kanser, birçok risk faktörü ile gelişen ve genellikle kötü beslenme, sigara ve obeziteden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, kötü tuvalet alışkanlıklarının kansere sebep olan önemli kanıtları bulunuyor.
Bağırsak kanseri, yaygın bir kolorektal kanser türü olarak giderek yaygınlaşan bir hastalık. Oldukça farklı risk faktörleri olan bu hastalıkta, özellikle fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo, hastalığın iki ana nedenini oluşturuyor. Fakat uzmanlara göre, tuvalete gitme sırasında yanlış şekilde oturmak da bağırsak kanseri riskinin önemli sebeplerinden biri.
Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiriyor.
Doktor Lee, teorilerden birinin batı ülkelerinde bağırsakları boşaltmak için tuvalete oturmanın buna neden olabileceğini fakat genelde gelişmekte olan ülkelere bakıldığından çömelerek tuvalete gitmenin daha yaygın görüldüğünü, bunun da kanser riskini düşüren bir faktör olduğunu belirtti.
Oturarak tuvalete çıkmanın daha fazla kabızlığa neden olduğunu belirten Dr. Lee, çömelme, dışkılama için doğal bir pozisyon olduğunu bunun da birçok yönden amaca uygun olduğunu anlattı.
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