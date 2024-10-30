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Türkiye'de hemen her evde yemeklerde kullanılıyor: 'Bedava olsa bile sakın almayın, hemen çöpe atın'
Türkiye'de hemen her evde yemeklerde kullanılıyor: 'Bedava olsa bile sakın almayın, hemen çöpe atın'
Sputnik Türkiye
Yemeklerin vazgeçilmezi olan kıymaya dair çarpıcı bir uyarı geldi! Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, ucuza satılmak için kullanılan mekanik kıyma... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:19+0300
2024-10-30T14:19+0300
bedava
sağlik
kıyma
sahte
sahte içki
mekanik kıyma
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kıyma adı altında satılan bu ürünlerin tavuk derisi, kemiği, kas zarı gibi maddeler içerdiğini belirterek “Hazır kıyma, herkese yasak olmalı” dedi. Soya fasulyesiyle karıştırılarak daha ucuza satılan mekanik kıyma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen hâlâ bazı işletmelerde maliyet düşürmek amacıyla kullanılıyor.'Bedava olsa dahi hazır kıyma almayın'Kasaplardan alınan kıymaya güvenebileceğinizi söyleyen Yardımcı, tüketicilere “Kıymanın göz önünde etten çekilmesini isteyin. Hazır kıyma adı altında satışa sunulan ürünlerde tavuk kemiği, taşlık, kırıntılar kullanılıyor. Bu tür hileli ürünlerden uzak durun” diyerek bedava bile olsa hazır kıyma alınmaması gerektiği konusunda uyardı.Domuz eti, viski ve tekila skandallarıTarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa listesinde yer alan işletmelerde, domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti ve hatta alkollü ürünlerin gıda ürünlerine karıştırıldığı ortaya çıktı. Antalya’da bir tandır kebapçıda tekila, bir kokoreççide viski ve rakı kullanıldığı tespit edilmesiyle vatandaşların güveni sarsıldı. Bu tür hilelerin kırmızı et ürünlerinde artış gösterdiğine dikkat çeken Yardımcı, özellikle köfte, lahmacun, kebap gibi ürünlerde “mekanik kıyma” hilesinin yaygın olduğunu vurguladı.Hileli kıymaya karşı gözünüz açık olsunYasak olmasına rağmen kırmızı et ürünlerinde tavuk kemiği, damar, sinir ve deri gibi parçalardan yapılan mekanik kıymanın kullanıldığını aktaran Yardımcı, tüketicilere güvenilir kasaplardan alışveriş yapmalarını tavsiye etti. Kıymanın etten çekilerek alınmasının daha sağlıklı olduğunu belirten Yardımcı, kasaplarda satılan kıymanın daha güvenilir olduğunu belirterek, maliyeti düşürmek için yapılan bu hilelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.Yani hazır kıyma alırken iki kez düşünün; bu kıyma sağlığınız için tehlike saçıyor olabilir.Mekanik kıyma nedir? Sağlığınız i̇çin bilmeniz gerekenlerSon dönemde gündeme gelen mekanik kıyma, etin ucuz yollu bir alternatifi olarak sunulsa da içerdiği bileşenler nedeniyle büyük endişe uyandırıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu’nun yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bu ürün, çeşitli tavuk parçaları, kemik zarı ve deri gibi elle ayrıştırılamayan atıklardan elde ediliyor. Peki, mekanik kıyma nedir, nasıl üretilir ve neden sağlığa zararlı?Mekanik kıyma nasıl üretilir?Mekanik kıyma, tavuk, hindi gibi kanatlı hayvanların kemikleri, derisi, kas dokusu ve damarlarının özel makinelerle ayrıştırılarak elde edilmesiyle üretilir. Bu yöntemde, hayvanın klasik et ürünlerinde kullanılmayan kısımları parçalanarak kıyma haline getirilir. Maliyeti düşürmek amacıyla kullanılan bu kıyma türü, düşük protein değerine sahip olup, içerdiği karışımlar nedeniyle sağlık açısından riskler taşır.Mekanik kıymanın i̇çinde neler var?Mekanik kıymanın içeriğinde, çoğunlukla tavuk derisi, kan pıhtısı, kemik zarı, sinir dokusu ve soya fasulyesi gibi katkı maddeleri bulunur. Bazı işletmeler bu karışımı, geleneksel kırmızı et kıyması gibi pazarlayarak maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu yöntem, mekanik kıymanın sağlığa olan etkilerini ve besin değerlerini sorgulatmaktadır.Mekanik kıymanın sağlığa zararlarıMekanik kıyma, içerdiği katkı maddeleri ve düşük besin değeri nedeniyle özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Ayrıca, tavuk parçalarıyla elde edilen bu karışımda bakteri ve mikroorganizma üreme riski daha yüksektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, mekanik kıymanın kırmızı et ürünlerinde kullanımını yasaklamış olsa da, bazı işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla bu yönteme başvurduğu bildiriliyor.Mekanik kıyma nerelerde kullanılıyor?Mekanik kıyma, genellikle köfte, lahmacun, kebap ve sucuk gibi kırmızı et ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Piyasada daha ucuza satılmasıyla dikkat çeken bu kıyma türü, özellikle hazır kıyma olarak alınan ürünlerde bulunabiliyor. Uzmanlar, kıymanın göz önünde taze etten çekilerek alınmasını öneriyor.Mekanik kıyma nasıl anlaşılır?Mekanik kıyma, normal kıymaya göre daha düşük yoğunluklu ve koyu bir renkte olabilir. Fiyatı da genellikle klasik et kıymasına göre daha ucuzdur. Tüketiciler, alışveriş yaparken kasaplardan taze çekilen et kıymasını tercih ederek bu riskten korunabilir.Mekanik kıyma, maliyetleri düşürmek için tercih edilse de içeriği ve sağlığa olan etkileri göz önüne alındığında dikkat edilmesi gereken bir üründür. Sağlığınız için kıymayı güvenilir kaynaklardan ve göz önünde taze etten çektirerek almanız tavsiye edilmektedir.
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sahte kıyma, sahte kıyma nasıl anlaşılır, mekanik kıyma nedir, mekanik ayrılmış et, hazır kıyma zararlı mı, mekanik kıyma içerik, mekanik kıyma sağlığa zararları, mekanik kıyma nasıl yapılır, mekanik kıyma ve kırmızı et, kasaptan alınan kıyma, tavuk kemiği kıyması, hazır kıyma güvenilir mi, mekanik kıyma nedir ve sağlığa zararlı mı, mekanik kıyma nasıl yapılır, içeriğinde neler var, hazır kıyma yerine kasaptan çekilen et tercih edilmeli mi, mekanik ayrılmış et ile kırmızı et kıyması arasındaki farklar, hazır kıyma sağlığa zararlı mı, nelere dikkat edilmeli, mekanik kıyma içeriği: hangi malzemeler kullanılıyor, tavuk kemiği kıyması nedir, kıymada neden kullanılıyor, kasaptan alınan kıyma mı, hazır kıyma mı, hangisi daha sağlıklı, kırmızı et ürünlerinde mekanik kıyma hilesine dikkat, mekanik kıyma yasağı ve tarım bakanlığı uyarıları, tağşiş ürünleri,

Türkiye'de hemen her evde yemeklerde kullanılıyor: 'Bedava olsa bile sakın almayın, hemen çöpe atın'

14:19 30.10.2024
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA / UĞUR DÖNEK
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Yemeklerin vazgeçilmezi olan kıymaya dair çarpıcı bir uyarı geldi! Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, ucuza satılmak için kullanılan mekanik kıyma hakkında vatandaşları uyardı. Tavuk kemiği, taşlık ve soya fasulyesiyle hazırlanan bu kıymanın sağlığa ciddi zararları olduğunu vurgulayan Yardımcı, "Bedava olsa bile almayın" dedi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kıyma adı altında satılan bu ürünlerin tavuk derisi, kemiği, kas zarı gibi maddeler içerdiğini belirterek “Hazır kıyma, herkese yasak olmalı” dedi. Soya fasulyesiyle karıştırılarak daha ucuza satılan mekanik kıyma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen hâlâ bazı işletmelerde maliyet düşürmek amacıyla kullanılıyor.

'Bedava olsa dahi hazır kıyma almayın'

Kasaplardan alınan kıymaya güvenebileceğinizi söyleyen Yardımcı, tüketicilere “Kıymanın göz önünde etten çekilmesini isteyin. Hazır kıyma adı altında satışa sunulan ürünlerde tavuk kemiği, taşlık, kırıntılar kullanılıyor. Bu tür hileli ürünlerden uzak durun” diyerek bedava bile olsa hazır kıyma alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

Domuz eti, viski ve tekila skandalları

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa listesinde yer alan işletmelerde, domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti ve hatta alkollü ürünlerin gıda ürünlerine karıştırıldığı ortaya çıktı. Antalya’da bir tandır kebapçıda tekila, bir kokoreççide viski ve rakı kullanıldığı tespit edilmesiyle vatandaşların güveni sarsıldı. Bu tür hilelerin kırmızı et ürünlerinde artış gösterdiğine dikkat çeken Yardımcı, özellikle köfte, lahmacun, kebap gibi ürünlerde “mekanik kıyma” hilesinin yaygın olduğunu vurguladı.

Hileli kıymaya karşı gözünüz açık olsun

Yasak olmasına rağmen kırmızı et ürünlerinde tavuk kemiği, damar, sinir ve deri gibi parçalardan yapılan mekanik kıymanın kullanıldığını aktaran Yardımcı, tüketicilere güvenilir kasaplardan alışveriş yapmalarını tavsiye etti. Kıymanın etten çekilerek alınmasının daha sağlıklı olduğunu belirten Yardımcı, kasaplarda satılan kıymanın daha güvenilir olduğunu belirterek, maliyeti düşürmek için yapılan bu hilelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Yani hazır kıyma alırken iki kez düşünün; bu kıyma sağlığınız için tehlike saçıyor olabilir.

Mekanik kıyma nedir? Sağlığınız i̇çin bilmeniz gerekenler

Son dönemde gündeme gelen mekanik kıyma, etin ucuz yollu bir alternatifi olarak sunulsa da içerdiği bileşenler nedeniyle büyük endişe uyandırıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu’nun yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bu ürün, çeşitli tavuk parçaları, kemik zarı ve deri gibi elle ayrıştırılamayan atıklardan elde ediliyor. Peki, mekanik kıyma nedir, nasıl üretilir ve neden sağlığa zararlı?

Mekanik kıyma nasıl üretilir?

Mekanik kıyma, tavuk, hindi gibi kanatlı hayvanların kemikleri, derisi, kas dokusu ve damarlarının özel makinelerle ayrıştırılarak elde edilmesiyle üretilir. Bu yöntemde, hayvanın klasik et ürünlerinde kullanılmayan kısımları parçalanarak kıyma haline getirilir. Maliyeti düşürmek amacıyla kullanılan bu kıyma türü, düşük protein değerine sahip olup, içerdiği karışımlar nedeniyle sağlık açısından riskler taşır.

Mekanik kıymanın i̇çinde neler var?

Mekanik kıymanın içeriğinde, çoğunlukla tavuk derisi, kan pıhtısı, kemik zarı, sinir dokusu ve soya fasulyesi gibi katkı maddeleri bulunur. Bazı işletmeler bu karışımı, geleneksel kırmızı et kıyması gibi pazarlayarak maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu yöntem, mekanik kıymanın sağlığa olan etkilerini ve besin değerlerini sorgulatmaktadır.

Mekanik kıymanın sağlığa zararları

Mekanik kıyma, içerdiği katkı maddeleri ve düşük besin değeri nedeniyle özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireyler için sağlık riski oluşturabilir. Ayrıca, tavuk parçalarıyla elde edilen bu karışımda bakteri ve mikroorganizma üreme riski daha yüksektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, mekanik kıymanın kırmızı et ürünlerinde kullanımını yasaklamış olsa da, bazı işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla bu yönteme başvurduğu bildiriliyor.

Mekanik kıyma nerelerde kullanılıyor?

Mekanik kıyma, genellikle köfte, lahmacun, kebap ve sucuk gibi kırmızı et ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Piyasada daha ucuza satılmasıyla dikkat çeken bu kıyma türü, özellikle hazır kıyma olarak alınan ürünlerde bulunabiliyor. Uzmanlar, kıymanın göz önünde taze etten çekilerek alınmasını öneriyor.

Mekanik kıyma nasıl anlaşılır?

Mekanik kıyma, normal kıymaya göre daha düşük yoğunluklu ve koyu bir renkte olabilir. Fiyatı da genellikle klasik et kıymasına göre daha ucuzdur. Tüketiciler, alışveriş yaparken kasaplardan taze çekilen et kıymasını tercih ederek bu riskten korunabilir.
Mekanik kıyma, maliyetleri düşürmek için tercih edilse de içeriği ve sağlığa olan etkileri göz önüne alındığında dikkat edilmesi gereken bir üründür. Sağlığınız için kıymayı güvenilir kaynaklardan ve göz önünde taze etten çektirerek almanız tavsiye edilmektedir.
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