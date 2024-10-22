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Makamında tehdit edilmişti: 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni mesaj
Makamında tehdit edilmişti: 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni mesaj
Sputnik Türkiye
"Yenidoğan çetesi" tarafından tehdit edilmesine rağmen sergilediği kararlı duruşla gündem olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T06:12+0300
2024-10-22T06:14+0300
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Türkiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet veren "Yenidoğan çetesini" konuşuyor. 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin 'çete' soruşurmasında iddianame hazırlandı.Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e kendisine yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunuldu. Savcı Engin, tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.Sosyal medya hesabından paylaştı"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma kapsamında kendisini tehdit eden çete üyelerini yakalatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim” diyen Savcı Ergin, “İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Yavuz Engin kimdir?Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu.İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır.2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır.Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başladı.Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-sorusturmasindaki-hastanelerden-birinde-calisan-hemsire-konustu-bakanliga-1089500909.html
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savcı yavuz engin kimdir? yenidoğan çetesi’ni çökerten savcı yavuz engin kimdir, kaç yaşında?, yavuz ergin kimdir, savcı, savcı yavuz engin kimdir, savci yavuz engin, yenidoğan çetesini çökerten savcı, savci yavuz engin kimdir, yavuz ergin savcı, yavuz engin savcı kimdir, cumhuriyet savcısı yavuz engin, yavuz ergin nereli, yavuz engin kaç yaşında, yavuz engin açıklama, yavuz engin mesaj

Makamında tehdit edilmişti: 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı Yavuz Engin'den yeni mesaj

06:12 22.10.2024 (güncellendi: 06:14 22.10.2024)
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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"Yenidoğan çetesi" tarafından tehdit edilmesine rağmen sergilediği kararlı duruşla gündem olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Savcı Engin, “Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” dedi.
Türkiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet veren "Yenidoğan çetesini" konuşuyor. 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin 'çete' soruşurmasında iddianame hazırlandı.
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e kendisine yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunuldu. Savcı Engin, tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.

Sosyal medya hesabından paylaştı

"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma kapsamında kendisini tehdit eden çete üyelerini yakalatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim” diyen Savcı Ergin, “İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yavuz Engin kimdir?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu.
İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır.
Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başladı.
Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen bir hastanede 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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