Suriyeli doktorlar: Amerikan yaptırımları nedeniyle Suriye'deki tıbbi imkanlar oldukça sınırlı
© SputnikSuriyeli doktorlar
© Sputnik
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Lübnanlı sığınmacılara yardım eden Suriyeli doktorlar, ABD’nin yaptırımları nedeniyle ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.
Sputnik’e konuşan Suriyeli doktorlar, Lübnan’dan gelen sığınmacılara ihtiyaç duydukları her şeyin, barınma, eğitim ve ilaca erişimin sağlandığını, ancak Suriye'deki tıbbi imkanların ABD’nin yaptırımları nedeniyle oldukça sınırlı kaldığını anlattı.
Karmaşık ekipmanlara ve birçok ilaca erişim olmadığına dikkat çeken doktorlar, sonuçta komplikasyonlu ve kronik hastalıkların tedavisinin aslında imkansız olduğunu dile getirdi.
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Suriye doktorlar
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Suriyeli doktorlar
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Suriyeli doktorlar
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Suriye doktorlar
Şam’ın banliyösündeki mülteci kampında yer alan tıp merkezinin başhekimi Redan Zahreddin:
Gelenlere tüm dahiliye tedavi hizmetlerini veriyoruz, cerrahi operasyonları yapıyoruz, psikolojik yardım, doğum bakımı sağlıyoruz ve aşılama yapıyoruz. Temel sorun kronik hastalıkların tedavisidir. Mevcut ekonomik abluka nedeniyle ilaç için hammadde ve tıbbi ekipman temini oldukça zor.
Mobil sağlık ekibinin çocuk doktoru Rafia al Hamid:
Günde yaklaşık 40 çocuk kabul ediyoruz. Çoğu akciğerlerdeki ağrılardan şikayetçi. Bunların tamamı, İsrail bombalamalarından sonra ortaya çıkan duman ve tozdan kaynaklanıyor. Çocukların psikolojik yardıma ihtiyacı var. Gördükleri ve duydukları onca şeyden sonra hala yaşadıkları travmanın etkisindeler.