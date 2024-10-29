https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/suriyeli-doktorlar-amerikan-yaptirimlari-nedeniyle-suriyedeki-tibbi-imkanlar-oldukca-sinirli-1089772015.html

Suriyeli doktorlar: Amerikan yaptırımları nedeniyle Suriye'deki tıbbi imkanlar oldukça sınırlı

Suriyeli doktorlar: Amerikan yaptırımları nedeniyle Suriye'deki tıbbi imkanlar oldukça sınırlı

Sputnik Türkiye

Lübnanlı sığınmacılara yardım eden Suriyeli doktorlar, ABD’nin yaptırımları nedeniyle ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlattı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T00:49+0300

2024-10-29T00:49+0300

2024-10-29T00:49+0300

dünya

suriye

doktor

tıp

zorluk

lübnan

sığınmacılar

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Sputnik’e konuşan Suriyeli doktorlar, Lübnan’dan gelen sığınmacılara ihtiyaç duydukları her şeyin, barınma, eğitim ve ilaca erişimin sağlandığını, ancak Suriye'deki tıbbi imkanların ABD’nin yaptırımları nedeniyle oldukça sınırlı kaldığını anlattı.Karmaşık ekipmanlara ve birçok ilaca erişim olmadığına dikkat çeken doktorlar, sonuçta komplikasyonlu ve kronik hastalıkların tedavisinin aslında imkansız olduğunu dile getirdi.Şam’ın banliyösündeki mülteci kampında yer alan tıp merkezinin başhekimi Redan Zahreddin:Mobil sağlık ekibinin çocuk doktoru Rafia al Hamid:

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suriye, doktor, tıp, zorluk, lübnan, sığınmacılar