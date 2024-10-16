https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-sinirindaki-bir-lubnan-koyunun-cocuklari-bize-barisi-geri-getirin-sarkisini-soyledi-1089302305.html
İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
Sputnik Türkiye
Güney Lübnan'da, çoğunluğu Hıristiyan olan Rmeş köyü İsrail sınırına sadece 1 kilometre ve İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen yerle bir... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:59+0300
2024-10-16T16:59+0300
2024-10-16T16:59+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil
lübnan
filistin
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Her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan ve hayatları riske atılan bu insanlar, buna rağmen evlerini bırakıp gitmeyi planlamıyor.Köydeki bir okulun öğrencileri, Sputnik için bir mesaj kaydettiler. Çocuklar, 1984 yılında Lübnanlı çocuk şarkıcı Remi Bandali tarafından söylenen ‘Bize çocukluğumuzu geri verin, bize barışı geri getirin’ adlı eski bir şarkıyı söylediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/lubnanin-guneyinden-kacanlar-manastira-sigindi-bu-hiristiyanlara-tesekkur-ediyoruz-1089251162.html
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İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
Sputnik Türkiye
İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
2024-10-16T16:59+0300
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video, israil-filistin, israil, lübnan, filistin
video, israil-filistin, israil, lübnan, filistin
İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
Güney Lübnan'da, çoğunluğu Hıristiyan olan Rmeş köyü İsrail sınırına sadece 1 kilometre ve İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen yerle bir olan Yarun kasabasına yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor.
Her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan ve hayatları riske atılan bu insanlar, buna rağmen evlerini bırakıp gitmeyi planlamıyor.
Köydeki bir okulun öğrencileri, Sputnik için bir mesaj kaydettiler. Çocuklar, 1984 yılında Lübnanlı çocuk şarkıcı Remi Bandali tarafından söylenen ‘Bize çocukluğumuzu geri verin, bize barışı geri getirin’ adlı eski bir şarkıyı söylediler.
Sizlerin bayramınızı kutlamak için geldik
Ve sizlere soruyoruz, neden bizim ne bayramımız, ne de süsümüz var
İnsanlar, benim topraklar yakıldı...
Benim topraklar aynı benim gibi küçük...
Bize barışı geri verin!
Çocukluğumuzu geri verin
Çocukluğumuzu geri verin
Çocukluğumuzu geri verin
Çocukluğumuzu geri verin
Geri verin... geri verin... barışı geri verin!