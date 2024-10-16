İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi

Sizlerin bayramınızı kutlamak için geldik

Ve sizlere soruyoruz, neden bizim ne bayramımız, ne de süsümüz var

İnsanlar, benim topraklar yakıldı...

Benim topraklar aynı benim gibi küçük...

Bize barışı geri verin!

Çocukluğumuzu geri verin

Çocukluğumuzu geri verin

Çocukluğumuzu geri verin

Çocukluğumuzu geri verin

Geri verin... geri verin... barışı geri verin!