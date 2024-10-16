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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-sinirindaki-bir-lubnan-koyunun-cocuklari-bize-barisi-geri-getirin-sarkisini-soyledi-1089302305.html
İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
Sputnik Türkiye
Güney Lübnan'da, çoğunluğu Hıristiyan olan Rmeş köyü İsrail sınırına sadece 1 kilometre ve İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen yerle bir... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:59+0300
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israil- filistin çatışması
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Her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan ve hayatları riske atılan bu insanlar, buna rağmen evlerini bırakıp gitmeyi planlamıyor.Köydeki bir okulun öğrencileri, Sputnik için bir mesaj kaydettiler. Çocuklar, 1984 yılında Lübnanlı çocuk şarkıcı Remi Bandali tarafından söylenen ‘Bize çocukluğumuzu geri verin, bize barışı geri getirin’ adlı eski bir şarkıyı söylediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/lubnanin-guneyinden-kacanlar-manastira-sigindi-bu-hiristiyanlara-tesekkur-ediyoruz-1089251162.html
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İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi
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video, israil-filistin, israil, lübnan, filistin

İsrail sınırındaki bir Lübnan köyünün çocukları ‘Bize barışı geri getirin’ şarkısını söyledi

16:59 16.10.2024
© Sputnik
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Güney Lübnan'da, çoğunluğu Hıristiyan olan Rmeş köyü İsrail sınırına sadece 1 kilometre ve İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen yerle bir olan Yarun kasabasına yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor.
Her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan ve hayatları riske atılan bu insanlar, buna rağmen evlerini bırakıp gitmeyi planlamıyor.
Köydeki bir okulun öğrencileri, Sputnik için bir mesaj kaydettiler. Çocuklar, 1984 yılında Lübnanlı çocuk şarkıcı Remi Bandali tarafından söylenen ‘Bize çocukluğumuzu geri verin, bize barışı geri getirin’ adlı eski bir şarkıyı söylediler.

Sizlerin bayramınızı kutlamak için geldik

Ve sizlere soruyoruz, neden bizim ne bayramımız, ne de süsümüz var

İnsanlar, benim topraklar yakıldı...

Benim topraklar aynı benim gibi küçük...

Bize barışı geri verin!

Çocukluğumuzu geri verin

Çocukluğumuzu geri verin

Çocukluğumuzu geri verin

Çocukluğumuzu geri verin

Geri verin... geri verin... barışı geri verin!

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