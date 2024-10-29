https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-vekil-uluslararasi-neo-nazizme-karsi-mucadele-devam-ediyor-1089770741.html
Rus vekil: Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor
Rus vekil: Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi sırasında öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Özel Kuvvetleri’nin dövmesinin bulunduğu yönündeki... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T00:06+0300
2024-10-29T00:06+0300
2024-10-29T00:06+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Aleksandr Tolmaçev, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi sırasında öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Özel Kuvvetleri’nin dövmesinin bulunduğu yönündeki haberleri yorumladı.Tolmaçev, “Uluslararası suç dünyası bir kayıp daha yaşadı. Zaten kaç Amerikalı, Polonyalı, Kanadalı, Fransız eşkıyanın gömülmüş olduğunu saymak mümkün değil. Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor ve bize ‘kılıcıyla’ gelen herkes, hak ettiği ‘huş haccına’ kavuşacak” ifadelerini kullandı.Rus vekil, paralı askerler elit korucuların ‘üç katı kadar’ olsa bile sonucun aynı olduğunu, savaş suçlularının hak ettiklerini bulduklarını vurguladı.Tolmaçev ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya’ya karşı savaşanın Ukrayna ordusu değil, kolektif Batı olduğu yönündeki sözlerinin bir kez daha doğrulanmış olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, milletvekili, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, yorum
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, milletvekili, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, yorum
Rus vekil: Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi sırasında öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Özel Kuvvetleri’nin dövmesinin bulunduğu yönündeki haberleri yorumlayan Rusya Devlet Duması Milletvekili Tolmaçev, Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadelenin devam ettiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Aleksandr Tolmaçev, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi sırasında öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Özel Kuvvetleri’nin dövmesinin bulunduğu yönündeki haberleri yorumladı.
Tolmaçev, “Uluslararası suç dünyası bir kayıp daha yaşadı. Zaten kaç Amerikalı, Polonyalı, Kanadalı, Fransız eşkıyanın gömülmüş olduğunu saymak mümkün değil. Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor ve bize ‘kılıcıyla’ gelen herkes, hak ettiği ‘huş haccına’ kavuşacak” ifadelerini kullandı.
Rus vekil, paralı askerler elit korucuların ‘üç katı kadar’ olsa bile sonucun aynı olduğunu, savaş suçlularının hak ettiklerini bulduklarını vurguladı.
Tolmaçev ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya’ya karşı savaşanın Ukrayna ordusu değil, kolektif Batı olduğu yönündeki sözlerinin bir kez daha doğrulanmış olduğunun altını çizdi.