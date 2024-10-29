https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-vekil-uluslararasi-neo-nazizme-karsi-mucadele-devam-ediyor-1089770741.html

Rus vekil: Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor

Rus vekil: Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi sırasında öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Özel Kuvvetleri’nin dövmesinin bulunduğu yönündeki... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T00:06+0300

2024-10-29T00:06+0300

2024-10-29T00:06+0300

dünya

rusya

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sabotaj

sabotaj

paralı asker

milletvekili

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma

yorum

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekillerinden Aleksandr Tolmaçev, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne sızma girişimi sırasında öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Özel Kuvvetleri’nin dövmesinin bulunduğu yönündeki haberleri yorumladı.Tolmaçev, “Uluslararası suç dünyası bir kayıp daha yaşadı. Zaten kaç Amerikalı, Polonyalı, Kanadalı, Fransız eşkıyanın gömülmüş olduğunu saymak mümkün değil. Uluslararası neo-Nazizme karşı mücadele devam ediyor ve bize ‘kılıcıyla’ gelen herkes, hak ettiği ‘huş haccına’ kavuşacak” ifadelerini kullandı.Rus vekil, paralı askerler elit korucuların ‘üç katı kadar’ olsa bile sonucun aynı olduğunu, savaş suçlularının hak ettiklerini bulduklarını vurguladı.Tolmaçev ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya’ya karşı savaşanın Ukrayna ordusu değil, kolektif Batı olduğu yönündeki sözlerinin bir kez daha doğrulanmış olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html

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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, milletvekili, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, yorum