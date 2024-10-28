https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi
FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T17:18+0300
2024-10-28T17:18+0300
2024-10-28T17:43+0300
ukrayna krizi
fsb
sabotaj
engelleme
yabancı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg
FSB'den yapılan açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi'nde üzerinde yabancı yapım silahların bulunduğu bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi, 4 sabotajcı öldürüldü, grubun geri kalanı ise füze ve topçu atışları ile vuruldu.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Kara Kuvvetleri'ne ait paraşüt keşif alayının dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulandı.Öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Sabotajcılarım üzerinde ayrıca yabancı yapım silahlar ve teçhizat, bir Kanada bayrağı, Lehçe bir dua kitabı ve İngilizce taktik eğitim notlarının yer aldığı bir defter de bulundu.FSB, Bryansk Bölgesi'nden geri çekilen grubun geri kalanının füze ve topçu atışlarıyla vurularak zayiat verildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynada-yabanci-lejyona-katilan-parali-asker-sayisi-18-bine-ulasti-1088810330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3cb5b476c415876e757e3739528449.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fsb, sabotaj, engelleme, yabancı
fsb, sabotaj, engelleme, yabancı
FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi
17:18 28.10.2024 (güncellendi: 17:43 28.10.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi'nde üzerinde yabancı yapım silahların bulunduğu bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi, 4 sabotajcı öldürüldü, grubun geri kalanı ise füze ve topçu atışları ile vuruldu.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Kara Kuvvetleri'ne ait paraşüt keşif alayının dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulandı.
Öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Sabotajcılarım üzerinde ayrıca yabancı yapım silahlar ve teçhizat, bir Kanada bayrağı, Lehçe bir dua kitabı ve İngilizce taktik eğitim notlarının yer aldığı bir defter de bulundu.
FSB, Bryansk Bölgesi'nden geri çekilen grubun geri kalanının füze ve topçu atışlarıyla vurularak zayiat verildiğini vurguladı.