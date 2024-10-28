https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html

FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi

FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T17:18+0300

2024-10-28T17:18+0300

2024-10-28T17:43+0300

ukrayna krizi

fsb

sabotaj

engelleme

yabancı

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FSB'den yapılan açıklamaya göre, Bryansk Bölgesi'nde üzerinde yabancı yapım silahların bulunduğu bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi, 4 sabotajcı öldürüldü, grubun geri kalanı ise füze ve topçu atışları ile vuruldu.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Kara Kuvvetleri'ne ait paraşüt keşif alayının dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulandı.Öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Sabotajcılarım üzerinde ayrıca yabancı yapım silahlar ve teçhizat, bir Kanada bayrağı, Lehçe bir dua kitabı ve İngilizce taktik eğitim notlarının yer aldığı bir defter de bulundu.FSB, Bryansk Bölgesi'nden geri çekilen grubun geri kalanının füze ve topçu atışlarıyla vurularak zayiat verildiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynada-yabanci-lejyona-katilan-parali-asker-sayisi-18-bine-ulasti-1088810330.html

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fsb, sabotaj, engelleme, yabancı