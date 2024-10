https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/macaristan-disisleri-bakani-szijjartodan-gurcistan-secim-sonuclarini-tanimayan-batiya-yanit-it-urur-1089799347.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Gürcistan seçim sonuçlarını tanımayan Batı'ya yanıt: 'İt ürür, kervan yürür'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Gürcistan seçim sonuçlarını tanımayan Batı'ya yanıt: 'İt ürür, kervan yürür'

29.10.2024

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin sonuçlarını eleştiren AB bakanlarının, Gürcistan hükümetinin Brüksel'den atanmayıp bizzat halk tarafından seçildiği gerçeğini hazmedemediklerini söyledi.Daha önce, aralarında Almanya, Çekya, Danimarka, Estonya ve Finlandiya'nın da bulunduğu AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, seçimler sırasında ortaya çıktığı iddia edilen ihlaller nedeniyle Gürcistan'daki durumdan endişe duyduklarını belirtmişlerdi. Özgür ve adil seçimlere ilişkin uluslararası normların her türlü ihlalini kınadıklarını kaydeden bakanlar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Gürcistan'a yaptığı erken ziyareti de eleştirmişlerdi.Szijjarto sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “13 Avrupalı dışişleri bakanı demokrasinin halkın iradesi olduğu gerçeğini hala hazmedemiyor, Gürcistan hükümetinin Brüksel'den atanmadığını, bizzat Gürcü halkı tarafından seçildiğini hazmedemiyor” cümlelerini kaydetti.'İt ürür, kervan yürür'Yaptığı açıklamada, "İt ürür, kervan yürür" cümlesinin altını çizen Szijjarto, "İlişkilerimizi geliştirmek ve Avrupa entegrasyonunu hızlandırmak için gelecekte çok yakın çalışacağımız Gürcistan hükümeti için de aynı şey geçerli" cümlesini kaydetti.Szijjarto açıklamasında ayrıca, "13 dışişleri bakanı ve liberal ana akıma göre bir ülkede demokrasinin liberal parti seçimleri kazandığında var olduğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.Macar hükümetinin de 14 yıldır bu tür suçlamaların ardından gelen saldırılarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Szijjarto, göreverinin 'Brüksel'in beklentilerine uymak değil, halkın iradesini yerine getirmek' olduğunu vurguladı.Avrupa Birliği üyesi 13 ülkenin bakanları tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan yetkililerinin rotalarını değiştirmemesi halinde Tiflis'in Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını dile getirilmişti. Bakanlar, ülkedeki protestolara ve ortakların eleştirilerine rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesinin Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasının nedeni olarak nitelendirmiştiler.Muhalefeti destekleyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçimlere tamamen hile karıştırıldığını iddia etmişti. Zurabişvili olası tüm sahtecilik yollarının uygulandığını öne sürerek ve modern teknolojilerin 'sahteciliği aklamak' için kullanıldığını savunmuştu. Zurabişvili açıklamasında ayrıca seçimleri özel bir operasyon, halka ve ülkeye karşı yeni bir 'hibrit savaş' biçimi olarak nitelendirmişti.'Rusya'nın Gürcistan'ın içişlerine karışma niyeti yok'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov son parlamento seçimleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Rusya'nın Gürcistan'ın içişlerine karışma arzusu ya da niyetinin olmadığını söyledi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir şekilde Gürcistan'ın iç işlerine karışma hakkımız, arzumuz ve niyetimiz yok. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık” cümlesine yer verdi.Aynı zamanda Kremlin'in Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan resmi açıklamaların Gürcü yetkililere ültimatom niteliğinde olmasından endişe duyduğunu belirten Peskov, bir gazetecinin Rusya'nın Gürcistan'daki durumu yeni bir devrime sürükleme riskini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şunları söyledi:Peskov söz konusu bu açıklamaların devletlerarası ilişkilerin normlarına aykırı olan ve durdurulması gereken tezahürler olarak nitelendirdi.Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, hükümetin anti-demokratik çizgisini değiştirmemesi ve Avrupa-Atlantik yoluna dönmemesi halinde Gürcistan'ı başka sonuçların beklediğini ve ABD'nin tepkisinin mevcut yetkililerin eylemlerine bağlı olduğunu açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı ve iktidar partisine tebrikGürcistan hükümet yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'yi 26 Ekim parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası partisinin elde ettiği zafer dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın şu cümleleri kaydettiği aktarıldı:Mektupta ayrıca Erdoğan'ın Gürcistan halkına da refah ve mutluluk dilediği bilgisine yer verildi.Çin Dışişleri Bakanlığı: Gürcistan seçimleri başarıyla gerçekleştirdiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'in Gürcü halkının seçimine saygı duyduğunu ve Çin ile Gürcistan arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin sonuçlarını yorumlayan Jian, "Çin, Gürcistan'ın seçimleri başarıyla gerçekleştirdiğini kaydetti. Çin her zaman Gürcü halkının seçimine saygı duymuştur ve Gürcistan'ın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olmasını içtenlikle ümit etmektedir" cümlelerini kaydetti.Jian açıklamasında ayrıca, "Çin, Çin-Gürcistan ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır” dedi.Maduro: ABD Gürcistan'a kolonisi gibi davranıyorVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gürcistan'daki seçimlerden sonra ABD'nin bir sömürgeymiş gibi Tiflis'in içişlerine karıştığını dile getirdi.Maduro yaptığı açıklamada şu cümleleri dile getirdi:Maduro konuşmasında ayrıca, 21'inci yüzyılda bir ülkenin kendisini gezegenin efendisi, hükümeti olarak gördüğünü belirterek, "'Venezüella, seni tanımıyorum, Gürcistan, seni tanımıyorum, Rusya, seninle savaşacağım' dediğini hayal edebiliyor musunuz? Hayır. Kimse bunu anlamıyor, kimse istismar, hegemonyacılık, emperyalizm dünyası istemiyor. Barışı, devletler arasında saygı ve eşitliğe dayalı yeni bir uluslararası düzeni inşa etmek için bir mutabakat var” dedi.Blinken: Uluslararası gözlemciler Gürcistan'daki seçimleri özgür ilan etmediABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, uluslararası gözlemcilerin Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını özgür ve adil ilan etmediğini ve ortaya çıkan ihlallerin uluslararası toplumun adil bir sonuç olasılığına olan güvenini zayıflattığını öne sürdü.Söz konusu açıklamada, Gürcistan'ın güçlü demokrasisinin 2004'ten bu yana bir güç kaynağı olduğu ve seçimlere katılımın Gürcü halkının demokrasiye olan bağlılığını gösterdiği ifade edilerek, "Uluslararası ve yerel gözlemciler seçim gününün genel olarak iyi yönetildiği konusunda hemfikir olmakla birlikte, usulsüzlük ve münferit şiddet olaylarına ilişkin raporları not ediyoruz. Uluslararası gözlemciler sonuçları özgür ve adil olarak ilan etmediler" iddiasında bulunuldu.Açıklamada ayırca, “Uluslararası normların tüm ihlallerini kınıyor ve uluslararası ve yerel gözlemcilerin seçimle ilgili tüm usulsüzlük raporlarını tam olarak soruşturması çağrılarına katılıyoruz” denildi.ABD tarafından öne sürülen bu iddialarda Gürcistan'ın siyasi liderlerini hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye, temel özgürlükleri baltalayan mevzuatı yürürlükten kaldırmaya ve seçim sürecindeki eksiklikleri gidermek için birlikte çalışmaya çağrıldı.Blinken'in açıklamasında, "Gürcistan'ın Anayasasında yer alan Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyon hedefleri, hükümetin sivil toplum temsilcilerinin haklarına ve tüm Gürcistan vatandaşlarının temel özgürlüklerine saygı göstermesini gerektirmektedir" cümlesi yer aldı.AB ve NATO'dan Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısıAvrupa Birliği (AB) ve NATO, Gürcistan'da muhalefetin ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin sonuçları tanımayacaklarını ilan ettiği parlamento seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yapılmasını istedi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaşananların yakından takip edildiği bildirildi.Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin 'oy gizliliğinden sık sık taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda' düzenlendiğini iddia edildi.Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ilgili makamların seçim usulsüzlükleri ve ihlallerine ilişkin iddiaları 'hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturma ve karara bağlamaya' çağrıldığı açıklamada, "Bu usulsüzlükler açıklığa kavuşturulmalı ve ele alınmalıdır. Bu, seçim sürecine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için gerekli bir adımdır" cümlesi öne sürüldü.NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu'nun ülkedeki seçimlerin 'eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiği ve bu durumun halkın seçim sonuçlarına olan güvenini zedelediğini' bildirdiğini anımsatarak, ihlallere ilişkin iddiaların 'eksiksiz şekilde' soruşturulması gerektiğini kaydetti.Borrell Gürcistan'a gidecek mi?AB Dış Politika Sözcüsü Nabila Massrali, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'demokratik muhalefeti desteklemek üzere' Gürcistan'a gidip gitmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapamayacağını söyledi.Brüksel'de düzenlenen bir brifingde Borrell'in “Gürcistan'a gidip gitmeyeceği sorusuna “Josep Borrel'in Gürcistan'a gidip gitmeyeceği konusunda henüz bir şey söyleyemeyiz, Gürcistan'a yapacağı ziyaretlerle ilgili henüz bir bilgi yok” dedi.Batı, Gürcistan'da darbe mi planlanıyor?Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Gürcistan'da iktidarı değiştirme planları yaptığını açıklamıştı.SVR'den yapılan açıklamaya göre Rus istihbaratçıların elde ettiği veriler, Washington'un 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılacak parlamento seçimleri sonucunda iktidar değişikliği hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.SVR, ABD'nin planladığı kampanya sürecinde başrolde Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin olacağının altını çizerek, ABD basınına röportaj verecek olan Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinin bozulmasının suçunu hükümete yükleyeceğini ve 'Rusya'yla yakınlaşmanın feci sonuçları olacağı' konusunda uyarılarda bulunacağını aktarmıştı.Gürcistan'da, ‘yabancı ajan yasa tasarısı’ olarak da nitelendirilen yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısına karşı muhalefetin giderek şiddetlenen protestolarını değerlendiren Medvedev de, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Başkent Tiflis'te yabancı ajanlar yasasıyla ilgili tartışmalar sokak çatışmalarına ve parlamentodaki kavgalara dönüştü. Her kim bu tür eylemleri spontane protestolar olarak adlandırıyorsa, kendi aynasına ilk taşı atandır. Tüm bu mitinglerin arkasında deneyimli ve tanıdık bir Hollywood eli görebiliriz" diye yazmıştı.

