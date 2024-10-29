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AB ve NATO arasında 'yeni bir üst düzey görev gücü' kurulacak
AB ve NATO arasında 'yeni bir üst düzey görev gücü' kurulacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, artan 'küresel tehditlere karşı' mevcut işbirliğini... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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AB ve NATO, 'otoriter' olduğunu iddia ettiği devletlerden kaynaklandığı öne sürülen tehditlerle mücadele etmek üzere yeni bir ortak çalışma grubunun oluşturduklarını duyurdu.Salı günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de bir araya geldi.İki örgütün liderleri arasında yapılan toplantıdan çıkan ortak bildiride, “von der Leyen ve Rutte, gelişen tehdit ve zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla, halihazırda mevcut olan AB-NATO işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey çalışma grubu kurulması konusunda bugün mutabık kaldılar” denildi.Bildiride ayrıca AB ve NATO liderlerinin 'uluslararası arenada otoriter devletlerin artan saldırganlığını' ele aldıkları da belirtildi. Söz konusu bildiride, “Bu devletler siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanarak ortak çıkarlarımıza, değerlerimize ve demokratik ilkelerimize meydan okumaktadır” ifadelerini kullandı.Von der Leyen ve Rutte'nin küresel tehditlere karşı 'mevcut işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey görev gücü kurulması' konusunda anlaştığı bildirilen açıklamada, bu husustaki ilk toplantının planlamasının gelecek haftalarda yapılacağı kaydedildi.AB ve NATO, daha önce de ortak tehditlerle mücadele için çeşitli çalışma grupları oluşturmuştu. Bilhassa Kuzey Akım'a gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından, kritik altyapılara yönelik tehditleri ele almak amacıyla ortak bir kritik altyapı tehdit değerlendirme çalışma grubu kurulmuştu. Ancak bu grubun çalışmalarının sonuçlarına ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
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ab, avrupa birliği, ursula von der leyen, nato, mark rutte, kuzey akım
ab, avrupa birliği, ursula von der leyen, nato, mark rutte, kuzey akım

AB ve NATO arasında 'yeni bir üst düzey görev gücü' kurulacak

21:21 29.10.2024
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de AB Komisyonu binasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de AB Komisyonu binasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, artan 'küresel tehditlere karşı' mevcut işbirliğini güçlendireceklerini ifade ettikleri 'yeni bir üst düzey görev gücü kurulması' konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
AB ve NATO, 'otoriter' olduğunu iddia ettiği devletlerden kaynaklandığı öne sürülen tehditlerle mücadele etmek üzere yeni bir ortak çalışma grubunun oluşturduklarını duyurdu.
Salı günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de bir araya geldi.
İki örgütün liderleri arasında yapılan toplantıdan çıkan ortak bildiride, “von der Leyen ve Rutte, gelişen tehdit ve zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla, halihazırda mevcut olan AB-NATO işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey çalışma grubu kurulması konusunda bugün mutabık kaldılar” denildi.
Bildiride ayrıca AB ve NATO liderlerinin 'uluslararası arenada otoriter devletlerin artan saldırganlığını' ele aldıkları da belirtildi.
Söz konusu bildiride, “Bu devletler siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanarak ortak çıkarlarımıza, değerlerimize ve demokratik ilkelerimize meydan okumaktadır” ifadelerini kullandı.
Von der Leyen ve Rutte'nin küresel tehditlere karşı 'mevcut işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey görev gücü kurulması' konusunda anlaştığı bildirilen açıklamada, bu husustaki ilk toplantının planlamasının gelecek haftalarda yapılacağı kaydedildi.
AB ve NATO, daha önce de ortak tehditlerle mücadele için çeşitli çalışma grupları oluşturmuştu. Bilhassa Kuzey Akım'a gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından, kritik altyapılara yönelik tehditleri ele almak amacıyla ortak bir kritik altyapı tehdit değerlendirme çalışma grubu kurulmuştu. Ancak bu grubun çalışmalarının sonuçlarına ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
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