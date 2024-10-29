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Kılıçdaroğlu'nun danışmanından CHP'li Başarır'a makam aracı yanıtı: 'Haddinizi ve ahlakınızı fersah fersah aşar'
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Topsakal, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın, "Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" sözlerine yanıt vererek, aracın... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
makam aracı
ali mahir başarır
lüks makam aracı
chp
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koruma
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CHP'de mevcut yönetim ile Kılıçdaroğlu arasında makam aracı gerginliği sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların ve korumaların giderlerinin parti tarafından karşılandığını söyledi. Başarır, "Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" dedi. Başarır'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt geldi."Araç ve korumalar partiye ait değil"Topsakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/chpnin-kilicdaroglundan-parti-arabalarini-geri-istedigi-iddia-edilmisti-partiden-aciklama-geldi--1089713043.html
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kemal kılıçdaroğlu, makam aracı, ali mahir başarır, lüks makam aracı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), koruma
kemal kılıçdaroğlu, makam aracı, ali mahir başarır, lüks makam aracı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), koruma

Kılıçdaroğlu'nun danışmanından CHP'li Başarır'a makam aracı yanıtı: 'Haddinizi ve ahlakınızı fersah fersah aşar'

10:08 29.10.2024
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Topsakal, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın, "Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" sözlerine yanıt vererek, aracın partiye ait olmadığını belirtti. Topsakal, Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen korumaların devlet görevlisi olduğunu söyledi.
CHP'de mevcut yönetim ile Kılıçdaroğlu arasında makam aracı gerginliği sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların ve korumaların giderlerinin parti tarafından karşılandığını söyledi.
Başarır, "Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" dedi. Başarır'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt geldi.

"Araç ve korumalar partiye ait değil"

Topsakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Ali Mahir, 'Lüüüks, lüüüks' diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir. Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz 'özen' nedeniyle değil, devletin verdiği 'görev' nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki. Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
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