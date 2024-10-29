Kılıçdaroğlu'nun danışmanından CHP'li Başarır'a makam aracı yanıtı: 'Haddinizi ve ahlakınızı fersah fersah aşar'

"Sevgili Ali Mahir, 'Lüüüks, lüüüks' diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir. Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz 'özen' nedeniyle değil, devletin verdiği 'görev' nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki. Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm."