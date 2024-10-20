Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi.

12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’

Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."