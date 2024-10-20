https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1089451822.html
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T09:28+0300
2024-10-20T09:28+0300
2024-10-20T09:28+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.Kılıçdaroğlu, yanıtında Erdoğan'a sert cevap vermiş, şu cümleleri kurmuştu: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kilicdaroglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-kaldirildi-1089347001.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.
Kılıçdaroğlu, yanıtında Erdoğan'a sert cevap vermiş, şu cümleleri kurmuştu:
Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi.
12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’
Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.