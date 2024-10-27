https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/chpnin-kilicdaroglundan-parti-arabalarini-geri-istedigi-iddia-edilmisti-partiden-aciklama-geldi--1089713043.html
CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan parti arabalarını geri istediği iddia edilmişti: Partiden açıklama geldi
CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan parti arabalarını geri istediği iddia edilmişti: Partiden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar gündemde yer almıştı. CHP'den söz konusu... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T08:53+0300
2024-10-27T08:53+0300
2024-10-27T08:53+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
araba
siyasi parti
kemal kılıçdaroğlu
genel başkan
ankara
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti tarafından tahsis edilen 2 arabasının geri istendiğine son günlerde sosyal medyada yayıldı. Olaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin X sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.CHP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/sisli---mecidiyekoy-metrosunda-yangin-cikti-1-kisi-hastaneye-kaldirildi--1089712790.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), araba, siyasi parti, kemal kılıçdaroğlu, genel başkan, ankara
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), araba, siyasi parti, kemal kılıçdaroğlu, genel başkan, ankara
CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan parti arabalarını geri istediği iddia edilmişti: Partiden açıklama geldi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar gündemde yer almıştı. CHP'den söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti tarafından tahsis edilen 2 arabasının geri istendiğine son günlerde sosyal medyada yayıldı. Olaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin X sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
CHP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na tahsis edilen araçların geri istendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Merkezimizin talebi olmaksızın iki araç iade edilmiştir.”