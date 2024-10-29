https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iran-askeri-savunma-butcemizi-yuzde-200-arttiriyoruz--1089806266.html

İran: Askeri bütçemizi yüzde 200 artırıyoruz

İran: Askeri bütçemizi yüzde 200 artırıyoruz

Sputnik Türkiye

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T17:22+0300

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2024-10-29T17:32+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

iran

iran devrim muhafızları

iran dışişleri bakanlığı

savunma

savunma bakanı

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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar ve karşılıklı atışmalar Ortadoğu'da gerilimi yükseltmeye devam ederken, İran'dan savunma bütçesi hakkında önemli bir açıklama geldi. Yakın zamanda İsrail'in saldırısına uğrayan ve 5 askerinin öldüğü açıklayan İran, askeri bütçesini yüzde 200'ün üzerinde arttıracağını açıkladı.İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: 'Dışişleri Bakanlığımız oyunları bozdu'Muhacerani, İsrail rejiminin bu saldırıları ile ülke içerisinde milli birlik ruhunu bozabileceğini zannettiğini söyleyerek, “Aksine ülke içerisinde milli birlik artacaktır. Dışişleri Bakanlığımızın da aktif diplomasisi ile düşmanın oyunu bozuldu ve birçok ülke açık bir şekilde saldırıya karşı çıkarak kınadı. Bölgede gerilimin kaynağı İsrail rejimidir. Savaş kışkırtıcısı olan biz değiliz ve bölgede gerilimin düşmesinden yanayız" ifadelerini kullandı. 'Yüzde 200 artış'Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu nedenle askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı. İsrail egemenliğimizi ihlal ederek bu saldırıyı düzenledi. Meşru müdafaa hakkımız var ve bunu uygun bir zamanda ve şekilde kullanacağız. Dini Liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) de ifade ettiği gibi İran'ın gücü ve iradesinin İsrail'e nasıl gösterileceğinin kararını ulusal güvenlik konseyi ve yetkili kurumlar alacaktır" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-medyasi-iddia-etti-idf-iranin-tum-stratejik-savunma-potansiyelini-yok-etti-1089759390.html

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