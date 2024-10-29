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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/iran-askeri-savunma-butcemizi-yuzde-200-arttiriyoruz--1089806266.html
İran: Askeri bütçemizi yüzde 200 artırıyoruz
İran: Askeri bütçemizi yüzde 200 artırıyoruz
Sputnik Türkiye
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:22+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar ve karşılıklı atışmalar Ortadoğu'da gerilimi yükseltmeye devam ederken, İran'dan savunma bütçesi hakkında önemli bir açıklama geldi. Yakın zamanda İsrail'in saldırısına uğrayan ve 5 askerinin öldüğü açıklayan İran, askeri bütçesini yüzde 200'ün üzerinde arttıracağını açıkladı.İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: 'Dışişleri Bakanlığımız oyunları bozdu'Muhacerani, İsrail rejiminin bu saldırıları ile ülke içerisinde milli birlik ruhunu bozabileceğini zannettiğini söyleyerek, “Aksine ülke içerisinde milli birlik artacaktır. Dışişleri Bakanlığımızın da aktif diplomasisi ile düşmanın oyunu bozuldu ve birçok ülke açık bir şekilde saldırıya karşı çıkarak kınadı. Bölgede gerilimin kaynağı İsrail rejimidir. Savaş kışkırtıcısı olan biz değiliz ve bölgede gerilimin düşmesinden yanayız" ifadelerini kullandı. 'Yüzde 200 artış'Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu nedenle askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı. İsrail egemenliğimizi ihlal ederek bu saldırıyı düzenledi. Meşru müdafaa hakkımız var ve bunu uygun bir zamanda ve şekilde kullanacağız. Dini Liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) de ifade ettiği gibi İran'ın gücü ve iradesinin İsrail'e nasıl gösterileceğinin kararını ulusal güvenlik konseyi ve yetkili kurumlar alacaktır" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-medyasi-iddia-etti-idf-iranin-tum-stratejik-savunma-potansiyelini-yok-etti-1089759390.html
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İran: Askeri bütçemizi yüzde 200 artırıyoruz

17:22 29.10.2024 (güncellendi: 17:32 29.10.2024)
© Fatemeh Bahramiİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Fatemeh Bahrami
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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı” dedi.
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar ve karşılıklı atışmalar Ortadoğu'da gerilimi yükseltmeye devam ederken, İran'dan savunma bütçesi hakkında önemli bir açıklama geldi. Yakın zamanda İsrail'in saldırısına uğrayan ve 5 askerinin öldüğü açıklayan İran, askeri bütçesini yüzde 200'ün üzerinde arttıracağını açıkladı.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

İsrail rejimi geçtiğimiz günlerde uluslararası hukuku ihlal ederek ülkemize yönelik hava saldırısı düzenledi ve bu saldırıda 5 İranlı hayatını kaybetti. İsrail saldırısına başarılı bir şekilde karşı koyan ve saldırıları engelleyen hava savunma karargahına teşekkür ediyorum. Siyonist rejiminin saldırısı ile eş zamanlı olarak ülkenin doğu sınırında yaşanan terör eyleminde ise 10 emniyet gücü şehit oldu.

'Dışişleri Bakanlığımız oyunları bozdu'

Muhacerani, İsrail rejiminin bu saldırıları ile ülke içerisinde milli birlik ruhunu bozabileceğini zannettiğini söyleyerek, “Aksine ülke içerisinde milli birlik artacaktır. Dışişleri Bakanlığımızın da aktif diplomasisi ile düşmanın oyunu bozuldu ve birçok ülke açık bir şekilde saldırıya karşı çıkarak kınadı. Bölgede gerilimin kaynağı İsrail rejimidir. Savaş kışkırtıcısı olan biz değiliz ve bölgede gerilimin düşmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

'Yüzde 200 artış'

Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu nedenle askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı. İsrail egemenliğimizi ihlal ederek bu saldırıyı düzenledi. Meşru müdafaa hakkımız var ve bunu uygun bir zamanda ve şekilde kullanacağız. Dini Liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) de ifade ettiği gibi İran'ın gücü ve iradesinin İsrail'e nasıl gösterileceğinin kararını ulusal güvenlik konseyi ve yetkili kurumlar alacaktır" şeklinde konuştu.
İran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
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İsrail medyası iddia etti: IDF, İran'ın tüm stratejik savunma potansiyelini yok etti
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