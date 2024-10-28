https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-medyasi-iddia-etti-idf-iranin-tum-stratejik-savunma-potansiyelini-yok-etti-1089759390.html

İsrail medyası iddia etti: IDF, İran'ın tüm stratejik savunma potansiyelini yok etti

İsrail medyası iddia etti: IDF, İran'ın tüm stratejik savunma potansiyelini yok etti

Sputnik Türkiye

İsrail Ordu Radyosu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) İran'ın askeri tesislerine yönelik saldırılarında tüm stratejik savunma potansiyelini yok ettiğini... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T16:42+0300

2024-10-28T16:42+0300

2024-10-28T17:07+0300

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İsrail Ordu Radyosu’nun ulusal güvenlik sisteminden kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail hava kuvvetleri, 26 Ocak’ta İran’ın askeri tesislerine yönelik saldırıları sırasında ülkenin tüm stratejik savunma potansiyelini yok etti.Radyonun X hesabından yayınlanan haberde, "Saldırı İran'ın tüm stratejik savunma yeteneklerini, yani, tüm uzun menzilli uçaksavar füzeleri bataryalarını yok etti. İran'ın elinde bu türden iki model vardı: Rus S-300 sistemi ve İran yapımı bir başka geliştirilmiş model. Tüm bataryalar ve erken uyarı radarları imha edildi. Aslında İran'ın elinde yalnızca yerli üretim kısa menzilli bataryalar kaldı" ifadelerine yer verildi.Habere göre, hava savunma bataryalarındaki başlıca hasarın, özellikle daha önce İsrail topraklarına balistik füzelerin ateşlendiği Tahran ve Batı İran’da olduğu kaydedildi.Haberde, “İsrail Ordu Radyosu, IDF’deki kaynaklarına atıfta bulunarak, ‘İran’ın önümüzdeki iki-üç yıllık ‘karadan havaya’ stratejik füze yeteneklerini yitirdiğini, bunun nedeninin, mevcut gerçekliklerde yeni hava savunma sistemleri satın almanın sorunlu olması, İran menşeili yeni sistemlerin üretiminin ise uzun zaman gerektirmesi olduğunu’ bildirdi.Kamuya açık verilere göre İran’ın 2 binin üzerinde uzun menzilli balistik füzeye sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail’in saldırısında sadece yeni füze üretme yeteneklerinin zarar gördüğü, mevcut cephaneliğin ise zarar görmediği vurgulandı.Ordu radyosu aynı zamanda ‘çeşitli haber be iddiaların aksine İran’ın İHA endüstrisine herhangi bir zarar verilmediğini’ savundu.İsrail ordusunun İran’ın anında misilleme yapabileceğini ve İsrail hava kuvvetlerinin saldırısı sürerken yaklaşık 200 balistik füze fırlatabileceğini öngördüğü dile getirilen açıklamada, “Hava Kuvvetleri, hem böyle bir saldırıya karşı savunma yapabilecek hem de hiçbir hedefi imha etmekten vazgeçmeden saldırının üç dalgasını da tamamlayabilecek bir plan hazırlamıştı. Sonuçta İranlılar anında karşılık vermemeyi tercih etti” vurgusu yapıldı.Basında İran’ın misilleme yapmaktan kaçınacağı yönündeki çeşitli haberlere rağmen İsrail’in böyle bir senaryoya hazırlanmakta olduğuna dikkat çekilen haberde, “Bu kez Amerikalıların, İsrail’de konuşlanan THAAD füze savunma sistemi bataryası, ayrıca balistik füzeleri önleme kapasitesine sahip olan ve daha önce ekim başındaki saldırı sırasında destek vermiş olan AEGIS sistemlerinin bulunduğu üç gemi sayesinde savunma ve önlemelerde daha büyük bir rol oynaması bekleniyor” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-irana-saldiri-sirasinda-irak-hava-sahasini-ihlal-etmisti-bagdattan-bmye-tel-aviv-notasi-1089742256.html

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israil, medya, iddia, iran, savunma, imha, hava savunma sistemi, stratejik