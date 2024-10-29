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İleride marketlerde görürseniz şaşırmayın: Bilim insanları 'havadan tereyağı' üretti
İleride marketlerde görürseniz şaşırmayın: Bilim insanları 'havadan tereyağı' üretti
Sputnik Türkiye
Bill Gates destekli bir firma, sürdürülebilir gıda üretimine yeni bir soluk getiriyor. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için dünya üzerinde yapılan bir çok... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T16:36+0300
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yaşam
abd
kaliforniya
bill gates
savor
tereyağı
süt
süt ürünleri
dondurma
peynir
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Bill Gates destekli bir girişim firması, havadan tereyağı üretiyor. Gıda endüstrisinin en büyük problemlerinden biri, gezegene zarar vermeden lezzetli yiyecekler yapmak. Bu sorunu çözmek için araştırmalara başlatan Kaliforniya merkezli Savor firması, havadaki karbondioksiti alıyor ve bunu tereyağına dönüştürüyor. Hayvancılık endüstrisi, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 14.5'ine katkı sağlıyor ve artan nüfusla birlikte, hayvan bazlı ürünlere olan ihtiyaç ve talebin artması, gezegenin ısınmasında olumsuz rol oynuyor. Bu durumu engellemek için kullanılan bitki bazlı ürünler özellikle palmiye yağıyla üretilenler dünya genelinde ormansızlaşmaya neden oluyor.Firma, ürünü oluşturmak için kimyanın temeline inerek herhangi bir molekül gibi yağın da sabit bir kimyasal formülünün olduğunu belirtti. Araştırmacılar, ısı ve hidrojen kullanarak yağ molekülleri oluşturmak için başlangıç noktası olarak karbondioksiti kullandıklarını söylüyor. Bu yöntemle, daha az emisyonla gıda talebinin karşılanabileceği savunuluyor.Hayvan kaynaklı yağlar artık 'havadan' üretilebilecekSavor firması, teknolojinin tereyağı, süt, peynir, dondurma gibi birçok hayvansal yağ yapmak için kullanılabileceğini açıklıyor. Yöntemin bir diğer özelliği ise son derece ölçeklenebilir olması ve hayvansal yağların yerini almak üzere üretimine hızla geçilebilme olanağı. Ancak, yeni teknolojinin en büyük engelinin, insanların bu yöntemle üretilmiş bir ürünü günlük yaşamlarına dahil edip etmeyeceği olarak görülüyor. Bill Gates, havadan üretilen gıdaların, dünya üzerinde gözle görülür bir fark yaratabileceği konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Gates, 'en başta garip bir fikir gibi görülen laboratuvarda üretilen yağlara geçme fikrinin, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma potansiyelinin olduğunu' söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakanlik-yeni-listeyi-acikladi-sagligi-riske-atan-tereyagi-ve-peynirler-tek-tek-ifsa-edildi-1089370598.html
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abd, kaliforniya, bill gates, savor, tereyağı, süt, süt ürünleri, dondurma, peynir, havadan tereyağı üretimi, sera gazı, sera gazı emisyonu, küresel ısınma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gıda
abd, kaliforniya, bill gates, savor, tereyağı, süt, süt ürünleri, dondurma, peynir, havadan tereyağı üretimi, sera gazı, sera gazı emisyonu, küresel ısınma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gıda

İleride marketlerde görürseniz şaşırmayın: Bilim insanları 'havadan tereyağı' üretti

16:36 29.10.2024
© AAtereyağ
tereyağ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
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Bill Gates destekli bir firma, sürdürülebilir gıda üretimine yeni bir soluk getiriyor. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için dünya üzerinde yapılan bir çok işlemin ürettiği yüksek karbon emisyonunu azaltmak için havadaki karbondioksit kullanılarak hem lezzetli hem de çevre dostu tereyağları, peynirler, dondurmalar, süt gibi ürünler üretilebiliyor.
Bill Gates destekli bir girişim firması, havadan tereyağı üretiyor. Gıda endüstrisinin en büyük problemlerinden biri, gezegene zarar vermeden lezzetli yiyecekler yapmak. Bu sorunu çözmek için araştırmalara başlatan Kaliforniya merkezli Savor firması, havadaki karbondioksiti alıyor ve bunu tereyağına dönüştürüyor.
Hayvancılık endüstrisi, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 14.5'ine katkı sağlıyor ve artan nüfusla birlikte, hayvan bazlı ürünlere olan ihtiyaç ve talebin artması, gezegenin ısınmasında olumsuz rol oynuyor. Bu durumu engellemek için kullanılan bitki bazlı ürünler özellikle palmiye yağıyla üretilenler dünya genelinde ormansızlaşmaya neden oluyor.
Firma, ürünü oluşturmak için kimyanın temeline inerek herhangi bir molekül gibi yağın da sabit bir kimyasal formülünün olduğunu belirtti. Araştırmacılar, ısı ve hidrojen kullanarak yağ molekülleri oluşturmak için başlangıç noktası olarak karbondioksiti kullandıklarını söylüyor. Bu yöntemle, daha az emisyonla gıda talebinin karşılanabileceği savunuluyor.

Hayvan kaynaklı yağlar artık 'havadan' üretilebilecek

Savor firması, teknolojinin tereyağı, süt, peynir, dondurma gibi birçok hayvansal yağ yapmak için kullanılabileceğini açıklıyor. Yöntemin bir diğer özelliği ise son derece ölçeklenebilir olması ve hayvansal yağların yerini almak üzere üretimine hızla geçilebilme olanağı.
Ancak, yeni teknolojinin en büyük engelinin, insanların bu yöntemle üretilmiş bir ürünü günlük yaşamlarına dahil edip etmeyeceği olarak görülüyor.
Bill Gates, havadan üretilen gıdaların, dünya üzerinde gözle görülür bir fark yaratabileceği konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Gates, 'en başta garip bir fikir gibi görülen laboratuvarda üretilen yağlara geçme fikrinin, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma potansiyelinin olduğunu' söylüyor.
Ezine peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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