https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ileride-marketlerde-gorurseniz-sasirmayin-bilim-insanlari-havadan-tereyagi-uretti-1089802926.html

İleride marketlerde görürseniz şaşırmayın: Bilim insanları 'havadan tereyağı' üretti

İleride marketlerde görürseniz şaşırmayın: Bilim insanları 'havadan tereyağı' üretti

Sputnik Türkiye

Bill Gates destekli bir firma, sürdürülebilir gıda üretimine yeni bir soluk getiriyor. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için dünya üzerinde yapılan bir çok... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:36+0300

2024-10-29T16:36+0300

2024-10-29T16:36+0300

yaşam

abd

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bill gates

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Bill Gates destekli bir girişim firması, havadan tereyağı üretiyor. Gıda endüstrisinin en büyük problemlerinden biri, gezegene zarar vermeden lezzetli yiyecekler yapmak. Bu sorunu çözmek için araştırmalara başlatan Kaliforniya merkezli Savor firması, havadaki karbondioksiti alıyor ve bunu tereyağına dönüştürüyor. Hayvancılık endüstrisi, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 14.5'ine katkı sağlıyor ve artan nüfusla birlikte, hayvan bazlı ürünlere olan ihtiyaç ve talebin artması, gezegenin ısınmasında olumsuz rol oynuyor. Bu durumu engellemek için kullanılan bitki bazlı ürünler özellikle palmiye yağıyla üretilenler dünya genelinde ormansızlaşmaya neden oluyor.Firma, ürünü oluşturmak için kimyanın temeline inerek herhangi bir molekül gibi yağın da sabit bir kimyasal formülünün olduğunu belirtti. Araştırmacılar, ısı ve hidrojen kullanarak yağ molekülleri oluşturmak için başlangıç noktası olarak karbondioksiti kullandıklarını söylüyor. Bu yöntemle, daha az emisyonla gıda talebinin karşılanabileceği savunuluyor.Hayvan kaynaklı yağlar artık 'havadan' üretilebilecekSavor firması, teknolojinin tereyağı, süt, peynir, dondurma gibi birçok hayvansal yağ yapmak için kullanılabileceğini açıklıyor. Yöntemin bir diğer özelliği ise son derece ölçeklenebilir olması ve hayvansal yağların yerini almak üzere üretimine hızla geçilebilme olanağı. Ancak, yeni teknolojinin en büyük engelinin, insanların bu yöntemle üretilmiş bir ürünü günlük yaşamlarına dahil edip etmeyeceği olarak görülüyor. Bill Gates, havadan üretilen gıdaların, dünya üzerinde gözle görülür bir fark yaratabileceği konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Gates, 'en başta garip bir fikir gibi görülen laboratuvarda üretilen yağlara geçme fikrinin, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma potansiyelinin olduğunu' söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakanlik-yeni-listeyi-acikladi-sagligi-riske-atan-tereyagi-ve-peynirler-tek-tek-ifsa-edildi-1089370598.html

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