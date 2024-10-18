https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bakanlik-yeni-listeyi-acikladi-sagligi-riske-atan-tereyagi-ve-peynirler-tek-tek-ifsa-edildi-1089370598.html

Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Sağlığı riske atan tereyağı ve peynirler tek tek ifşa edildi

Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Sağlığı riske atan tereyağı ve peynirler tek tek ifşa edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek tereyağı ve peynirlerin yer aldığı 17 Ekim tarihli listeyi yayımladı. Bakanlığın bu adımı, gıda güvenliği... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T09:48+0300

2024-10-18T09:48+0300

2024-10-18T09:48+0300

ekonomi

sağlık

sağlık bakanı

tarım ve orman bakanlığı

natamisin

tereyağı

liste

kara liste

tağşiş

sahte

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Natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılan bir katkı maddesi. Ancak bu maddenin fazla kullanımı, insan sağlığı üzerinde ciddi yan etkilere yol açabilir. Uzmanlara göre, aşırı natamisin tüketimi başta kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlar olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.Bakanlık, denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuna sundu. 17 Ekim 2024 tarihli duyuruda, peynir ve tereyağı ürünlerinde yapılan incelemelerde natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünler açıkça belirtildi. Söz konusu firmalar ve ürünleri, bakanlığın resmi web sitesinde detaylı olarak paylaşıldı.Bu liste, tüketicileri gıda güvenliği konusunda bilgilendirme amacı taşıyor ve sağlığa zarar verme riski bulunan ürünleri piyasadan çekmeyi hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sıkılaştırarak, halk sağlığını koruma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.Sağlık riskleri ve natamisin kullanımıNatamisin, süt ürünlerinde belirli sınırlar dahilinde kullanıldığında güvenli kabul edilse de, bazı üreticilerin bu sınırı aşması sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle bakanlık, düzenli denetimlerle tüketici güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Özellikle peynir ve tereyağı gibi sık tüketilen gıdalarda natamisin kullanımının dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, halkı gıda güvenliği konusunda duyarlı olmaya davet ederken, kişilerin bu ürünleri tüketmeden önce bakanlık tarafından yayımlanan listeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşan tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.Natamisin nedir?Natamisin, gıda ürünlerinde doğal bir koruyucu olarak kullanılan ve özellikle küf ile mayaların büyümesini engelleyen bir maddedir. Gıda katkı maddesi olarak sınıflandırılsa da, aşırı miktarlarda kullanıldığında insan sağlığına zararlı olabiliyor. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası otoriteler, natamisin kullanımına sıkı sınırlar getirmiş durumda. Ancak denetimsiz ve kontrolsüz üretim, bu sınırların aşılmasına neden olabiliyor.Bu son denetimler, Türkiye genelindeki üreticilerin natamisin kullanımı konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu gibi denetim ve açıklamaların, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenli gıdaya ulaşma hakkının korunması adına büyük önem taşıdığını vurguladı.İçinde natamisin bulunan peynir listesi17 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan liste, süt ve süt ürünlerinde yapılan kontrollerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları içeriyor. Bakanlık, denetimlerin artarak devam edeceğini ve halk sağlığını tehlikeye sokabilecek tüm gıda ürünlerini düzenli olarak kamuoyuna duyurmaya devam edeceğini açıkladı.Tüketiciye uyarıTüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol etmeleri ve özellikle natamisin içeren ürünlerde dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bakanlık, natamisin içeren ürünlerin aşırı tüketilmemesi konusunda kişileri uyarıyor ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçli tercihler yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/cay-icerken-yaninda-yenilenlere-dikkat-kalsiyum-ve-demir-emilimini-sifirliyor-1089366401.html

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