https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hamaneyin-kapatilan-ibranice-sosyal-medya-hesabi-tekrar-acildi-1089777171.html
Hamaney'in kapatılan İbranice sosyal medya hesabı tekrar açıldı
Hamaney'in kapatılan İbranice sosyal medya hesabı tekrar açıldı
Sputnik Türkiye
İran Ruhani Lideri Ali Hamaney'in İbranice dilinde gönderi yapan ve 27 Ekim'de kapatılan X hesabı tekrar açıldı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T09:29+0300
2024-10-29T09:29+0300
2024-10-29T09:29+0300
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Hamaney'in eski ismiyle Twitter olan X sosyal medya platformunda, Türkçe dahil bir çok dilde paylaşım yapan resmi sosyal medya hesabı bulunuyor. Ancak İbranice dilinde gönderi yapan Khamenei_Heb hesabı, 27 Ekim'de platformun kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kapatılmış ve diğer dillerdeki hesaplara erişilebilirlik devam etmişti. İbranice hesabın askıya alınma sebebi, dünya basınına 'İran Ruhani Lideri'nin İsrail'in İran'a karşı hesabında hata yaptığını' belirttiği bir gönderinin paylaşılmasından sonra gerçekleştiği şeklinde yansıdı. Hamaney'in söz konusu hesabı tekrar açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/iran-abd-merkezli-orgutun-lideri-oldugu-belirtilen-cemsid-sarmehdin-idam-edildigini-duyurdu-1089769786.html
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ayetullah ali hamaney, ibranice, sosyal medya, x, israil, israil-filistin, iran
ayetullah ali hamaney, ibranice, sosyal medya, x, israil, israil-filistin, iran
Hamaney'in kapatılan İbranice sosyal medya hesabı tekrar açıldı
İran Ruhani Lideri Ali Hamaney'in İbranice dilinde gönderi yapan ve 27 Ekim'de kapatılan X hesabı tekrar açıldı.
Hamaney'in eski ismiyle Twitter olan X sosyal medya platformunda, Türkçe dahil bir çok dilde paylaşım yapan resmi sosyal medya hesabı bulunuyor. Ancak İbranice dilinde gönderi yapan Khamenei_Heb hesabı, 27 Ekim'de platformun kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kapatılmış ve diğer dillerdeki hesaplara erişilebilirlik devam etmişti.
İbranice hesabın askıya alınma sebebi, dünya basınına 'İran Ruhani Lideri'nin İsrail'in İran'a karşı hesabında hata yaptığını' belirttiği bir gönderinin paylaşılmasından sonra gerçekleştiği şeklinde yansıdı. Hamaney'in söz konusu hesabı tekrar açıldı.