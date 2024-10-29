https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hamaneyin-kapatilan-ibranice-sosyal-medya-hesabi-tekrar-acildi-1089777171.html

Hamaney'in kapatılan İbranice sosyal medya hesabı tekrar açıldı

Hamaney'in kapatılan İbranice sosyal medya hesabı tekrar açıldı

Sputnik Türkiye

İran Ruhani Lideri Ali Hamaney'in İbranice dilinde gönderi yapan ve 27 Ekim'de kapatılan X hesabı tekrar açıldı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T09:29+0300

2024-10-29T09:29+0300

2024-10-29T09:29+0300

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Hamaney'in eski ismiyle Twitter olan X sosyal medya platformunda, Türkçe dahil bir çok dilde paylaşım yapan resmi sosyal medya hesabı bulunuyor. Ancak İbranice dilinde gönderi yapan Khamenei_Heb hesabı, 27 Ekim'de platformun kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kapatılmış ve diğer dillerdeki hesaplara erişilebilirlik devam etmişti. İbranice hesabın askıya alınma sebebi, dünya basınına 'İran Ruhani Lideri'nin İsrail'in İran'a karşı hesabında hata yaptığını' belirttiği bir gönderinin paylaşılmasından sonra gerçekleştiği şeklinde yansıdı. Hamaney'in söz konusu hesabı tekrar açıldı.

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