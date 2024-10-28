https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/iran-abd-merkezli-orgutun-lideri-oldugu-belirtilen-cemsid-sarmehdin-idam-edildigini-duyurdu-1089769786.html

İran, ABD merkezli örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in idam edildiğini duyurdu

İran, ABD merkezli örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in idam edildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İran, ABD'de örgütlenen ve ülkede bombalı eylemler düzenlemekle suçlanan bir grubun liderini idam ettiğini duyurdu. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T22:54+0300

2024-10-28T22:54+0300

2024-10-28T22:54+0300

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idam

idam cezası

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İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkede terör eylemleri düzenlemek suçundan yargılandığı mahkeme tarafından Şubat 2023'te idama mahkum edilen Cemşid Şarmehd hakkındaki karar, Yargıtay tarafından onanmasının ardından infaz edildi.Tahran Başsavcılığının konuyla ilgili açıklamasında ise Şarmehd'in 'Tonder' olarak bilinen ABD merkezli bir örgütün lideri olduğu belirtilerek, "Batılı ve Amerikan casus örgütleri ve çocuk katili Siyonist rejim içindeki patronlarının emriyle İran'a karşı birçok terör operasyonu planladı" ifadelerine yer verildi.Tonder ve Cemşid Şarmehd​İran İstihbarat Bakanlığı, 'Tonder' ve 'İran Krallığı Meclisi' adıyla bilinen ABD merkezli hükümet karşıtı örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in Temmuz 2020'de yakalandığını duyurmuştu. Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajları düzenlemekle suçlanıyordu.Dönemin İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde İran aleyhine faaliyetler yürüttüğü bilinen Şarmehd'in İran'da yakalandığını açıklarken "Şarmehd gibi kişiler ABD ve siyonist rejime güvenerek hata yapıyorlar çünkü bu ikisi kendi çıkarlarına hizmet edildiği sürece destek verir" demişti.Yakalandıktan sonra gözleri bağlı şekilde kameralar karşısına geçirilen Şarmehd'in, Şiraz'daki saldırıdaki planlayıcı rolünü itiraf ettiğine dair görüntüler devlet televizyonunda gösterilmişti.İran istihbaratının, Şiraz'daki saldırının yönlendiricisi olduğu iddia edilen Şarmehd'i 2009'da Los Angeles'ta öldürme teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin haberler ABD medyasında yer almıştı.Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.İran’a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı istenmeyen kişi ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/israil-medyasi-iddia-etti-idf-iranin-tum-stratejik-savunma-potansiyelini-yok-etti-1089759390.html

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ortadoğu, iran, idam, idam cezası