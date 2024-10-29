https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/genetik-hastaliklarin-erken-teshisinden-tedavisine-topuk-kani-taramasinin-bilinmeyenleri-bir-damla-1089799748.html

Genetik hastalıkların erken teşhisinden tedavisine, topuk kanı taramasının bilinmeyenleri: Bir damla kan hayat kurtarır

Genetik hastalıkların erken teşhisinden tedavisine, topuk kanı taramasının bilinmeyenleri: Bir damla kan hayat kurtarır

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde Yenidoğan bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemeyen aileyi haklı bulan mahkemenin kararı, İstinaf'tan dönmüş, Üst mahkeme kararı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:28+0300

2024-10-29T16:28+0300

2024-10-29T16:28+0300

sağlik

prof. dr. fatma tuba eminoğlu

topuk kanı

topuk kanı nedir

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fenilketonüri

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hipotroidi

sma

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Geçtiğimiz günlerde Kars’ta ilginç bir olay meydana gelmiş, bir çift Yenidoğan Tarama Programı kapsamında bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddetmişti. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü "Koruyucu ve destekleyici tedbir" talebiyle mahkemeye başvurmuş fakat Kars Aile Mahkemesi, başvuruyu reddetmişti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü kararı İstinaf Mahkemesine taşımış, dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmederek, "Yenidoğan Tarama Programı koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinden biridir." demişti. Böylece aile mahkemesinin kararı kaldırılmış dosya mahkemeye geri gönderilmişti. Tüm bu yaşananlar akıllara tartışmalı birkaç soruyu getirdi; Topuk kanı nedir? Topuk kanı neden alınır? Topuk kanında nelere bakılır? Topuk kanı zorunlu mu? Topuk kanı zararlı mı? Topuk kanı sonucu kaç günde çıkar? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, Sputnik’e özel anlattı.‘Topuk kanı taraması genetik yolla aktarılan hastalıkları erken saptamak amacıyla yapılmakta’Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, topuk kanı tarama programlarının tüm dünyada uygulanan koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olduğunu belirtirken bu uygulamanın yapım amaçlarını şöyle sıraladı:“Topuk kanı tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır. Toplumlarda bazı hastalıklar çok daha sık görüldüğü ve erken tedaviyle bebekler zihinsel veya bedensel engellilikten korunabildiği için bu durum bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmıştır. Topuk kanı taraması ülkemizde sık görülen ve genetik yolla aktarılan bazı tedavi edilebilen hastalıkları erken saptamak amacıyla yapılmaktadır. Bu hastalıklar bebekler doğduktan kısa bir süre içinde henüz bulgu vermeden önce saptayabilmek ve tedavisinde geç kalmamak için taranmaktadır. İdeal örnek alım zamanı doğumdan sonraki 2-4. günler arasıdır. Doğru sonuçların alınması için bebeğinizin en az 48 saat beslenmiş olması gerekmektedir. Topuk kanı ile bakılan hastalıklar taranmadığında bu hastalıkların tanısında geç kalınmış olur. Fenilketonüri, biotinidaz eksikliği ya da hipotroidi gibi hastalıklar erken tedavi edilmediğinde bebeğinizin beyin gelişiminde ve diğer organ fonksiyonlarında geri dönüşümsüz bozulmalar olur.”‘Az miktarda alınan kan bebeğin ileride sağlıklı bir hayat sürmesi için son derece önemlidir’Eminoğlu, topuk kanı tarama testi ile alınan az miktarda kanın bebeğin ileride sağlıklı bir hayat sürmesinin önünü açacağını belirtti:‘Topuk kanı ile bakılan hastalıklar taranmadığında bu hastalıkların tanısında geç kalınmış olur’Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, topuk kanı tarama testinin risk teşkil edecek bir hastalık olmadığını belirtirken testin yapımını aşama aşama anlattı:“Test için iki farklı zamanda kan örneği alınması gereklidir. İlk kan örneği doğum sonrası ilk 48 saat içinde bebeğin ağızdan beslenmesinin ardından alınmalıdır. Doğum sonrası bebek hastaneden taburcu edilmeden önce ilk örnek alınır. İkinci numune ise ilk hafta içinde alınmalıdır. Taburculuk sonrası 1 hafta içerisinde sağlık ocağına başvurmanız istenir ve burada ikinci topuk kanı alınır. Bebeğin hastanede yatması durumunda topuk kanı alınması ve zamanları doktoru tarafından belirlenecektir. Alınan kan örnekleri İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla İstanbul ve Ankara’daki Tarama laboratuvarlarına gönderilir. Test sonuçları sisteme aktarılır ve bu sonuçlarda bir anormallik saptanması durumunda aile aranarak testin üçüncü kez tekrarlanması ve hastaneye yönlendirme yapılması gerekebilir. Topuktan kan almanın uygun şekilde ve cilt dezenfeksiyonu sağlanarak alındığında zararı ve yan etkisi yoktur. Kan alınan yerde birkaç gün içinde geçen küçük bir iğne izi olabilir. Topuk kanı ile bakılan hastalıklar taranmadığında bu hastalıkların tanısında geç kalınmış olur. Fenilketonüri, biotinidaz eksikliği ya da hipotroidi gibi hastalıklar erken tedavi edilmediğinde yenidoğan bebeğin beyin gelişiminde ve diğer organ fonksiyonlarında geri dönüşümsüz bozulmalar olur.”‘Sağlıklı olan veya hasta olan tüm bebeklerde topuk kanına bakılması gerekir’Eminoğlu, topuk kanı tarama programının herhangi bir zararı olmadığının altını çizerken sağlıklı veya hasta olan tüm bebeklerde uygulanması gerektiğini belirtti:‘Bebeğinizi yenidoğan tarama programına getirmediğiniz takdirde eğer hastalık mevcut iste erken tedavi hakkını elinden almış olursunuz’Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, ülkemizde sık görülen hastalıklardan 6 tanesinin topuk kanı uygulamasında taranabildiğini şöyle anlattı:“Ülkemizde şu anda sık görülen hastalıklardan 6 tanesi topuk kanında taranmaktadır. Bu hastalıklar; doğuştan tiroid hormon eksikliği, böbrek üstü bezlerinde yetersizlik ile sonuçlanan konjenital adrenal hiperplazi, kanda protein yapıtaşı olan fenilalanin adı verilen amino asidin kanda birikmesi sonucu çocuklarda zeka geriliğine neden olabilen Fenilketonüri hastalığı, tedavi edilmediği takdirde nörolojik problemlere, işitme, görme sorunlarına, saç dökülmesi ve deri döküntülerine neden olan Biotinidaz eksikliği, tedavi edilmediğinde solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlar ve büyüme geriliği ile sonuçlanan Kistik Fibrozis’tir. Son olarak 2022’de Spinal Muskuler atrofi (SMA) hastalığı da Sağlık Bakanlığı tarafından tarama programına 6. hastalık olarak eklenmiştir. Bu hastalıkların ortak özelliği tedavi imkanının bulunmasıdır. Bebeğinizi yenidoğan tarama programına getirmediğiniz takdirde eğer hastalık mevcut ise erken tedavi hakkını elinden almış olursunuz. Oysa ki bu hastalıklara ne kadar erken tanı konur ve tedavi başlanırsa sonuç o kadar yüz güldürücü olmaktadır. Bu testler ile bebeklerin genetik bilgilerine erişme gibi bir amaç güdülmemekte ve şu anki analiz metodları ile sadece belirli hastalıklara yönelik testler yapılmaktadır.”‘Aileler arasında topuk kanı uygulaması hakkında yanlış algı oluşmuş, bu kartopu misali büyümeye başlamıştır’Eminoğlu, son zamanlarda ailelerin topuk kanı uygulaması hakkında yanlış bir algıya kapıldığını ve bu algının kartopu misali büyüdüğünü kaydetti:‘Bir damla kan hayat kurtarır’Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu son olarak bir damla kanın hayat kurtaracağını hatırlatırken ailelerin bilinçlendirilmesi için yetkililerce neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:“Bu konuda çalışan bilimsel komisyon üyesi akademisyenler ile devletin yetkili kurumları birlikte yenidoğan tarama testlerinin önemini vurgulayan ve doğru bilgilendirme sunan kamu spotları, 1. basamak sağlık merkezlerine yönelik görsel materyaller hazırlayabilir. Gebe takibinde anneleri bilgilendirme toplantıları, gerekirse ülkenin dört bir yanında 1. basamak sağlık çalışanları ve aileleri bilgilendirici toplantı serileri düzenlenebilir. Bu konuda yoğun çalışmalar yapıldığını da belirtmek isterim. Son olarak bir damla kan hayat kurtarır sloganını hatırlatmak ve zihinlere kazınmasını sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ailelerinde yanlış bilgi yayan bu konuda yetkin olmayan insanların gerçekleri yansıtmayan yanlış bilgiler içeren demeçlerine inanmamalarını, bebeklerinin sağlığı için bu alanda emek vermiş bilim insanları ve sağlık bakanlığının çalışmalarına güvenmelerini önemle vurgulamak istiyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saglik-bakanligindan-bebek-olumlerini-arastiracak-komisyona-destek-1089547744.html

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