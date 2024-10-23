https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saglik-bakanligindan-bebek-olumlerini-arastiracak-komisyona-destek-1089547744.html
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak komisyona destek
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak komisyona destek
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na destek açıklaması yapıldı. Açıklamada komisyona her türlü katkıyı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T00:47+0300
2024-10-23T00:47+0300
2024-10-23T00:47+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
sağlık bakanı
irak sağlık bakanlığı
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Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan ayrıntıların ardından özel hastanelerdeki bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na Sağlık Bakanlığı'ndan destek mesajı geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon'a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz" paylaşımı yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili yapılan görüşmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiği durumlarda Ankara dışında görev yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bebek-olumlerinin-arastirilmasi-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruldu-1089544033.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı
yenidoğan, yenidoğan çetesi, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak komisyona destek
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na destek açıklaması yapıldı. Açıklamada komisyona her türlü katkıyı sunmaya hazır olunduğu bildirildi.
Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan ayrıntıların ardından özel hastanelerdeki bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na Sağlık Bakanlığı'ndan destek mesajı geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon'a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz" paylaşımı yapıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili yapılan görüşmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiği durumlarda Ankara dışında görev yapabilecek.