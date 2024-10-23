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Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak komisyona destek
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak komisyona destek
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na destek açıklaması yapıldı. Açıklamada komisyona her türlü katkıyı... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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yenidoğan
yenidoğan çetesi
sağlık bakanı
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Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan ayrıntıların ardından özel hastanelerdeki bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na Sağlık Bakanlığı'ndan destek mesajı geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon'a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz" paylaşımı yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili yapılan görüşmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiği durumlarda Ankara dışında görev yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bebek-olumlerinin-arastirilmasi-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruldu-1089544033.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı
yenidoğan, yenidoğan çetesi, sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak komisyona destek

00:47 23.10.2024
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na destek açıklaması yapıldı. Açıklamada komisyona her türlü katkıyı sunmaya hazır olunduğu bildirildi.
Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan ayrıntıların ardından özel hastanelerdeki bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na Sağlık Bakanlığı'ndan destek mesajı geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon'a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz" paylaşımı yapıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili yapılan görüşmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiği durumlarda Ankara dışında görev yapabilecek.
'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
TÜRKİYE
Bebek ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
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