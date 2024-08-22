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Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' açıklaması: 'İstinaf yoluna başvuru süreci başlatıldı'
Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' açıklaması: 'İstinaf yoluna başvuru süreci başlatıldı'
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesinin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı belirtildi.Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Kars'ta yeni doğan çocuklarından topuk kanı alınmasını istemeyen bir aile bu kararlarını mahkemeye taşımış, verilen kararda mahkeme hakimi ailenin 'topuk kanı vermeme özgürlüğü' olduğuna karar vermişti.
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı topuk kanı
sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı topuk kanı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' açıklaması: 'İstinaf yoluna başvuru süreci başlatıldı'

23:46 22.08.2024 (güncellendi: 23:47 22.08.2024)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesinin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını dile getirildi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı belirtildi.
Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir.
Kars'ta yeni doğan çocuklarından topuk kanı alınmasını istemeyen bir aile bu kararlarını mahkemeye taşımış, verilen kararda mahkeme hakimi ailenin 'topuk kanı vermeme özgürlüğü' olduğuna karar vermişti.
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