https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/saglik-bakanligindan-topuk-kani-karari-istinaf-yoluna-basvuru-sureci-baslatildi-1087163372.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' açıklaması: 'İstinaf yoluna başvuru süreci başlatıldı'

Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' açıklaması: 'İstinaf yoluna başvuru süreci başlatıldı'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesinin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T23:46+0300

2024-08-22T23:46+0300

2024-08-22T23:47+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı belirtildi.Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Kars'ta yeni doğan çocuklarından topuk kanı alınmasını istemeyen bir aile bu kararlarını mahkemeye taşımış, verilen kararda mahkeme hakimi ailenin 'topuk kanı vermeme özgürlüğü' olduğuna karar vermişti.

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