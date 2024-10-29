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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryanska-sizma-girisimi-abd-askeri-sirketler-eliyle-rusyayla-savasiyor-bati-uzun-zamandir-savasta-1089796675.html
Bryansk'a sızma girişimi: 'ABD, askeri şirketler eliyle Rusya'yla savaşıyor, Batı uzun zamandır savaşta'
Bryansk'a sızma girişimi: 'ABD, askeri şirketler eliyle Rusya'yla savaşıyor, Batı uzun zamandır savaşta'
Sputnik Türkiye
Rus vekiller Slutskiy ve Milonov ile askeri uzman Knutov, yabancı paralı askerlerin katılımıyla Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne düzenlenen sızma girişimini... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:05+0300
2024-10-29T15:05+0300
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leonid slutskiy
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Rus askeri uzman Yuriy Knutov, ABD ordusunun özel askeri şirketler eliyle Rusya topraklarındaki çatışmalara doğrudan katıldığını belirtti.Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Knutov, "Batılı ülkelerin özel kuvvetlerinin ve hatta düzenli kara birliklerinin temsilcileri özel askeri şirketlere geçiyor ve bu tür şirketlerin kisvesi altında Rusya ve Ukrayna topraklarındaki silahlı faaliyetlere katılıyor. Daha önce bir Bradley zırhlı aracı ele geçirdiğimizde, içinde o araçta bulunan askerlerin takma adları ve listesi bulundu" dedi.Söz konusu bulguların resmen savaş ilan etmek için gerekçe olabileceğini kaydeden Knutov, ancak Rusya'nın gerilimi tırmandırma yoluna gitmediğini ve barışçıl çözüm aradığını vurguladı.'Batı, Rusya'yla savaşa çekildi'Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaliy Milonov, Batılı yetkililerin savaşın ateşinin kendi sınırlarını teğet geçeceğini düşündüğünü belirterek "Ancak onlar, paralı askerler aracılığıyla ülkelerini ülkemizle savaşa çektiklerini anlamıyor mu?" diye sordu.Korktuğunu, zira 'aptallar' el bombasıyla oynadığında patlamanın sadece zaman meselesi olduğunu söyleyen Milonov, "Maalesef 'aptal' terimi, bugün ülkelerini ve halklarını nereye sürüklediklerini anlamayan Avrupalı liderlerin yüzde 80'i için kesinlikle kullanılabilir" diye konuştu.'Batı uzun süredir savaşta'Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batı'nın uzun zamandır savaşta olduğunu ve Ukrayna çatışmasının tarafı olduğunu kaydetti.Bryansk Bölgesi'ne sızma girişimine yabancı paralı askerlerin katılmasını kırmızı çizgilerin yeniden geçilmesi olarak niteleyen Slutskiy, "Cevap verileceğinden ve bunun sert olacağından eminim. Bu askerlerin her biri, Rus ordusunun meşru hedefi" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-provokasyonu-sahada-basarisiz-olan-ukrayna-ve-ciain-teror-yontemlerine-basvurdugu-yeni-bir-1089780164.html
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rusya, rus ordusu, rusya ordusu, bryansk, sızma, abd, batı, batılı ülkeler, leonid slutskiy, vitaliy milonov, yuriy knutov, nato, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, rus ordusu, rusya ordusu, bryansk, sızma, abd, batı, batılı ülkeler, leonid slutskiy, vitaliy milonov, yuriy knutov, nato, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Bryansk'a sızma girişimi: 'ABD, askeri şirketler eliyle Rusya'yla savaşıyor, Batı uzun zamandır savaşta'

15:05 29.10.2024
© AP Photo / Markus SchreiberМужчина из Польши пересекает границу Украины в качестве наемника
Мужчина из Польши пересекает границу Украины в качестве наемника - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Rus vekiller Slutskiy ve Milonov ile askeri uzman Knutov, yabancı paralı askerlerin katılımıyla Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne düzenlenen sızma girişimini değerlendirdi.
Rus askeri uzman Yuriy Knutov, ABD ordusunun özel askeri şirketler eliyle Rusya topraklarındaki çatışmalara doğrudan katıldığını belirtti.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Knutov, "Batılı ülkelerin özel kuvvetlerinin ve hatta düzenli kara birliklerinin temsilcileri özel askeri şirketlere geçiyor ve bu tür şirketlerin kisvesi altında Rusya ve Ukrayna topraklarındaki silahlı faaliyetlere katılıyor. Daha önce bir Bradley zırhlı aracı ele geçirdiğimizde, içinde o araçta bulunan askerlerin takma adları ve listesi bulundu" dedi.

Söz konusu bulguların resmen savaş ilan etmek için gerekçe olabileceğini kaydeden Knutov, ancak Rusya'nın gerilimi tırmandırma yoluna gitmediğini ve barışçıl çözüm aradığını vurguladı.

'Batı, Rusya'yla savaşa çekildi'

Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaliy Milonov, Batılı yetkililerin savaşın ateşinin kendi sınırlarını teğet geçeceğini düşündüğünü belirterek "Ancak onlar, paralı askerler aracılığıyla ülkelerini ülkemizle savaşa çektiklerini anlamıyor mu?" diye sordu.

Korktuğunu, zira 'aptallar' el bombasıyla oynadığında patlamanın sadece zaman meselesi olduğunu söyleyen Milonov, "Maalesef 'aptal' terimi, bugün ülkelerini ve halklarını nereye sürüklediklerini anlamayan Avrupalı liderlerin yüzde 80'i için kesinlikle kullanılabilir" diye konuştu.

'Batı uzun süredir savaşta'

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batı'nın uzun zamandır savaşta olduğunu ve Ukrayna çatışmasının tarafı olduğunu kaydetti.

Bryansk Bölgesi'ne sızma girişimine yabancı paralı askerlerin katılmasını kırmızı çizgilerin yeniden geçilmesi olarak niteleyen Slutskiy, "Cevap verileceğinden ve bunun sert olacağından eminim. Bu askerlerin her biri, Rus ordusunun meşru hedefi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
《美国新闻与世界报道》：俄军被评为世界最强 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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