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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-provokasyonu-sahada-basarisiz-olan-ukrayna-ve-ciain-teror-yontemlerine-basvurdugu-yeni-bir-1089780164.html
Bryansk provokasyonu: 'Sahada başarısız olan Ukrayna ve CIA'in terör yöntemlerine başvurduğu yeni bir vaka'
Bryansk provokasyonu: 'Sahada başarısız olan Ukrayna ve CIA'in terör yöntemlerine başvurduğu yeni bir vaka'
Sputnik Türkiye
Batılı paralı askerlerin katılımıyla Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne sızmak için düzenlenen girişimi değerlendiren Brezilyalı uzmanlar, CIA ve NATO'nun rolü ile... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T09:53+0300
2024-10-29T09:53+0300
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Rio de Janeiro Federal Üniversitesi ABD Araştırmaları Merkezi'nden tarihçi Joao Claudio Pitillo, Batılı paralı askerlerden oluşan sabotaj ve keşif grubunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne sızma girişimini, Ukrayna ve onun CIA'deki hamileri tarafından muharebe sahasında başarı sağlanamadığında terör yöntemlerine başvurulmasının yeni bir örneği olarak niteledi.Sputnik'e demeç veren Pitillo, "Rus ordusu tarafından imha edilen bu operasyon grubu, özellikle bu tür şeylerin NATO tarafından da organize edildiğini gösteriyor. Bu paralı askerler giderek daha fazla silah altına alınıyor, eğitiliyor ve bu tür faaliyetlere gönderiliyor, ki bunlar bir tür intikam faaliyetleridir. Ukrayna ve NATO'nun Rusya'ya karşı zafer kazanmasının imkansızlığının farkına vardıkları için bu tür cezai eylemlerin genişletilmesi üzerine bahis oynuyorlar" ifadelerini kullandı.Pitillo, bu tür paralı askerlerin kullanılmasının, CIA ve NATO'nun operasyonel birimlerinin sorun yaratma konusunda ciddi olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.'Ukrayna, kendi özel kuvvetlerini yetiştirmekte zorlanıyor'Brezilya Donanması'ndan emekli askeri uzman Robinson Farinazzo, ABD Korucu Alayı gibi Batılı seçkin birliklerin Bryansk Bölgesi'ndeki sızma girişiminde kullanılmasının, Kiev'in kendi özel kuvvetlerini yetiştirmede ve eğitmede zorluk yaşadığını gösterdiğini belirtti.Sputnik'e konuşan Farinazzo, "Bu tür bir hazırlık çok zaman alıyor ve deneyimli personel gerektiriyor. Ukrayna'da her iki cepheyi de kapsayacak kadar yeterli silah olmayabilir" ifadelerini kullandı.Bu tür sabotaj gruplarının, diğer faaliyetlerin yanında düşmanın hareket güzergahları, zayıf noktaları ve benzeri hakkında istihbarat topladığını anlatan Farinazzo, bunların daha sonra NATO komutanlığının planları ve Rus topraklarında gelecekte düzenlenecek operasyonlar için faydalı olabileceğini kaydetti.Ne olmuştu?Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, nato, cia, bryansk, sızma, elit, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Bryansk provokasyonu: 'Sahada başarısız olan Ukrayna ve CIA'in terör yöntemlerine başvurduğu yeni bir vaka'

09:53 29.10.2024
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《美国新闻与世界报道》：俄军被评为世界最强 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Batılı paralı askerlerin katılımıyla Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne sızmak için düzenlenen girişimi değerlendiren Brezilyalı uzmanlar, CIA ve NATO'nun rolü ile Ukrayna ordusunun yetersizliğine dikkat çekti.
Rio de Janeiro Federal Üniversitesi ABD Araştırmaları Merkezi'nden tarihçi Joao Claudio Pitillo, Batılı paralı askerlerden oluşan sabotaj ve keşif grubunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne sızma girişimini, Ukrayna ve onun CIA'deki hamileri tarafından muharebe sahasında başarı sağlanamadığında terör yöntemlerine başvurulmasının yeni bir örneği olarak niteledi.

Sputnik'e demeç veren Pitillo, "Rus ordusu tarafından imha edilen bu operasyon grubu, özellikle bu tür şeylerin NATO tarafından da organize edildiğini gösteriyor. Bu paralı askerler giderek daha fazla silah altına alınıyor, eğitiliyor ve bu tür faaliyetlere gönderiliyor, ki bunlar bir tür intikam faaliyetleridir. Ukrayna ve NATO'nun Rusya'ya karşı zafer kazanmasının imkansızlığının farkına vardıkları için bu tür cezai eylemlerin genişletilmesi üzerine bahis oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Pitillo, bu tür paralı askerlerin kullanılmasının, CIA ve NATO'nun operasyonel birimlerinin sorun yaratma konusunda ciddi olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

'Ukrayna, kendi özel kuvvetlerini yetiştirmekte zorlanıyor'

Brezilya Donanması'ndan emekli askeri uzman Robinson Farinazzo, ABD Korucu Alayı gibi Batılı seçkin birliklerin Bryansk Bölgesi'ndeki sızma girişiminde kullanılmasının, Kiev'in kendi özel kuvvetlerini yetiştirmede ve eğitmede zorluk yaşadığını gösterdiğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Farinazzo, "Bu tür bir hazırlık çok zaman alıyor ve deneyimli personel gerektiriyor. Ukrayna'da her iki cepheyi de kapsayacak kadar yeterli silah olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Bu tür sabotaj gruplarının, diğer faaliyetlerin yanında düşmanın hareket güzergahları, zayıf noktaları ve benzeri hakkında istihbarat topladığını anlatan Farinazzo, bunların daha sonra NATO komutanlığının planları ve Rus topraklarında gelecekte düzenlenecek operasyonlar için faydalı olabileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk Bölgesi'nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişiminin engellendiğini, 4 sabotajcının öldürüldüğünü, grubun geri kalanının ise füze ve topçu atışları ile vurulduğunu duyurmuştu.
Kurumun açıklamasında öldürülen sabotajcıların yabancı silah, teçhizat ve haberleşme teçhizatının yanı sıra üçüncü ülkelere ait olduklarını gösteren kişisel eşyaların da bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada ayrıca öldürülen sabotajcılardan birinin vücudunda ABD Ordusu Özel Kuvvetleri Paraşüt Keşif Alayı'nın elit 75. Korucu Alayı'nın dövmesinin bulunduğu tespit edildiği vurgulanmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
Ukrayna krizi
FSB: Bryansk Bölgesi’nde bir sabotaj grubunun sınırı geçme girişimi engellendi
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