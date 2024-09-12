https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/disisleri-bakanligi-abd-ile-guney-kibris-rum-yonetimi-arasinda-savunma-is-birligi-yol-haritasi-1087922688.html
Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanmasını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanmasını kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs arasında 'İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası' anlaşması imzalanmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T00:05+0300
2024-09-12T00:05+0300
2024-09-12T00:05+0300
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Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs arasında savunma işbirliği yol haritası imzalanması hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Kuzey Kıbrıs makamlarının ortaya koyduğu 'haklı tepkinin tümüyle desteklendiği' ifade edildi.Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile Güney Kıbrıs için 'hayati önem taşıdığı' belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/abd-ile-guney-kibris-savunma-anlasmasi-imzaladi-dogu-akdeniz-denklemine-bir-etkisi-olabilir-mi-1087905585.html
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dışişleri bakanlığı, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs, kınama
dışişleri bakanlığı, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs, kınama
Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanmasını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs arasında 'İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası' anlaşması imzalanmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan adımlar, ABD’nin Ada'daki tarafsız tutumuna zarar vermekte, Kıbrıs meselesine kalıcı çözüm bulunmasını güçleştirmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs arasında savunma işbirliği yol haritası imzalanması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs makamlarının ortaya koyduğu 'haklı tepkinin tümüyle desteklendiği' ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"ABD makamlarınca, geçtiğimiz haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir. Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ana vatan ve garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir."
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile Güney Kıbrıs için 'hayati önem taşıdığı' belirtilmişti.