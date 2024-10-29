https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-duyurdu-tusas-saldirganlari-turkiyeye-nasil-geldi-1089806081.html

Bakan duyurdu: TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye nasıl geldi?

Bakan duyurdu: TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye nasıl geldi?

Sputnik Türkiye

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıyı PKK üstlenmişti. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T17:17+0300

2024-10-29T17:17+0300

2024-10-29T17:25+0300

türkiye

tusaş

tusaş/tai

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

tusaş terör saldırısı

ali yerlikaya

paramotor

pkk

pkk/ypg

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089573193_0:401:900:907_1920x0_80_0_0_44f3498f568172c930aae23363f0764e.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısının detaylarını açıklarken teröristlerin sınırdan paramotor ile geldiğini duyurdu.TUSAŞ'a yönelik saldırıda 1'i taksici 4'ü ise çalışan olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geldiğini açıklayan Bakan Ali Yerlikaya ''Teröristlerin paramotorla geldiğini değerlendiriyoruz'' açıklamasında bulundu. Saldırı hakkında soruşturmanın devam ettiğine değindi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-ali-yerlikaya-tusas-saldirisinin-detaylarini-ilk-kez-acikladi-1089680380.html

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tusaş saldırısı, ankara kahramankazan, pkk saldırısı