https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-duyurdu-tusas-saldirganlari-turkiyeye-nasil-geldi-1089806081.html
Bakan duyurdu: TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye nasıl geldi?
Bakan duyurdu: TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye nasıl geldi?
Sputnik Türkiye
Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıyı PKK üstlenmişti. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:17+0300
2024-10-29T17:17+0300
2024-10-29T17:25+0300
türkiye
tusaş
tusaş/tai
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
tusaş terör saldırısı
ali yerlikaya
paramotor
pkk
pkk/ypg
suriye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısının detaylarını açıklarken teröristlerin sınırdan paramotor ile geldiğini duyurdu.TUSAŞ'a yönelik saldırıda 1'i taksici 4'ü ise çalışan olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geldiğini açıklayan Bakan Ali Yerlikaya ''Teröristlerin paramotorla geldiğini değerlendiriyoruz'' açıklamasında bulundu. Saldırı hakkında soruşturmanın devam ettiğine değindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-ali-yerlikaya-tusas-saldirisinin-detaylarini-ilk-kez-acikladi-1089680380.html
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tusaş saldırısı, ankara kahramankazan, pkk saldırısı
tusaş saldırısı, ankara kahramankazan, pkk saldırısı
Bakan duyurdu: TUSAŞ saldırganları Türkiye'ye nasıl geldi?
17:17 29.10.2024 (güncellendi: 17:25 29.10.2024)
Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıyı PKK üstlenmişti. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken teröristlerin Suriye'den paramotor ile geldiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısının detaylarını açıklarken teröristlerin sınırdan paramotor ile geldiğini duyurdu.
TUSAŞ'a yönelik saldırıda 1'i taksici 4'ü ise çalışan olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geldiğini açıklayan Bakan Ali Yerlikaya ''Teröristlerin paramotorla geldiğini değerlendiriyoruz'' açıklamasında bulundu. Saldırı hakkında soruşturmanın devam ettiğine değindi.